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男子嘴唇生暗瘡8年未癒 求醫驚揭患皮膚癌 留意皮膚7大癌變徵兆

醫生教室
更新時間：18:00 2026-04-25 HKT
發佈時間：18:00 2026-04-25 HKT

以為生暗瘡只是「熱氣」，隨時是患癌先兆！內地一名男子嘴唇長出一粒暗瘡，8年來久治不癒，求醫竟驚揭患上皮膚癌中的基底細胞癌。事實上，基底細胞癌是最常見的皮膚癌，有哪些症狀可以自測風險？常發於甚麼部位？

男子嘴唇生暗瘡8年未癒 求醫驚揭患皮膚癌 

根據廣東省東莞市寮步醫院在社交平台發文分享一病例，57歲的劉先生在8年前，右下唇莫名長出一個小腫塊，該腫塊摸起來軟軟的，外觀跟普通暗瘡一模一樣。起初他完全沒有放在心上，因為不痛不癢，便以為只是上火長暗瘡，平日無聊時更經常習慣性地用手去抓去擠。就這樣日復日、年復年，這顆暗瘡不但沒有消退，反而在這8年間不斷生長，慢慢長至拇指般大小。其表面甚至開始潰爛及破損，並持續流出帶有明顯異味、狀似口水的分泌物，外觀相當嚇人。即使病情發展至此，他依然未有重視，總覺得「不影響吃喝，忍忍就過去了」，一直拖延不肯求醫。直到有親戚偶然發現，被這處嚴重的病變嚇一跳並反覆苦勸，他才終於前往廣東省第二人民醫院東莞醫院（東莞市寮步醫院）求診。剛就診時，劉先生和家屬的心態還十分輕鬆，向醫生表示：「醫生，就是個小疙瘩，幫我們割掉就好了，小手術吧？」

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然而，整形美容科李莉潔博士仔細檢查後，立刻發現情況遠比想像中嚴重。肉眼可見這顆暗瘡的病變範圍已達2.5厘米×2厘米；而且病灶深達皮下，極有可能已侵犯深層組織。結合皮膚鏡的檢查結果，李博士向劉先生發出嚴厲警告：「我們高度懷疑腫瘤，甚至不排除是惡性的可能。這絕對不能簡單切除，必須進行擴大切除。術後臉部會出現大面積的皮膚和皮下組織缺損，需要做高難度的皮瓣修復手術。」聽到這裡，劉先生和家屬瞬間慌了神，萬萬沒想到一顆以為是普通的暗瘡，拖延不治竟會演變成如此嚴重的問題。萬幸的是，最終的病理化驗結果顯示，這是一顆良性的「基底細胞腺瘤」。該腫瘤源於深部涎腺（即口腔內分泌口水的腺體），並且已經從內到外穿透了皮膚全層，因此必須大範圍擴大切除，才能大大減低日後復發的機率。

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在手術過程中，為了徹底清除病灶，根據術中冷凍切片病理的邊緣指引，發現病變浸潤的範圍相當大。李博士最終將病變組織的切除範圍擴大至3.5厘米×2.5厘米，深度直達口腔黏膜層，甚至切除三分之一的下唇組織。隨後，醫療團隊採用A-T皮瓣修復技術，透過精準設計、精細分離，以及逐層無張力縫合，解決大面積缺損的修復難題，最大限度地保留劉先生下唇的功能與外觀。術後兩周進行拆線，修復效果十分理想：劉先生的嘴唇僅有輕微移位，外形自然，完全不影響日常說話及進食。

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甚麼是基底細胞瘤？留意皮膚7大癌變徵兆

綜合癌症網上資源中心及香港防癌會資料，3種最常見的皮膚癌包括基底細胞瘤、鱗狀細胞瘤（兩者統稱為非黑色素瘤皮膚癌）及黑色素瘤皮膚癌。其中，基底細胞瘤是佔皮膚癌總數的約60%，也是最易治療的一種。患者大多是40歲以上的人士。基底細胞瘤常見於頭、頸和上身的外皮，而鼻子也是常見的部分。在香港華人中，色素沉著基層細胞瘤是最常見的基層細胞瘤。

基底細胞瘤徵兆：

  1. 發病部位的面積不大，若在臉、耳或頸出現，大多像一粒珍珠。
  2. 如果於胸背出現的話，則會呈鱗狀或像枯死的皮塊。
  3. 患處有時會出血，甚至出現潰瘍，結痂後又會再復發。
  4. 基底細胞瘤增生較慢，亦較少擴散，但不治療的話，會進入皮膚內部，侵害鄰近組織，令治療變得困難。
  5. 發病部位疼痛。
  6. 細小、周邊向上起伏的珍珠狀丘疹，且清晰可見其表面毛細血管的擴張。
  7. 當腫瘤成長及增大時，其中央呈潰爛及結痂。

如何避免患上皮膚癌？

據本港醫管局資料，皮膚癌為常見癌症之一，全球發病率正急速上升。有研究證明80%以上的皮膚癌是可以預防的。大家想預防皮膚癌，最重要是避免被陽光直接照射皮膚，減低紫外線對身體所造成的傷害

  • 尤其是在陽光最猛烈的時候。在紫外線指數偏高的日子，盡量避免長時間在戶外曝曬。
  • 在陽光下，採取適當防曬措施，例如利用傘子、戴闊邊帽、使用能阻隔紫外線的太陽眼鏡、塗上可阻隔UVA及UVB的廣譜防曬液等。
  • 避免使用日光燈或人工曬燈床。
  • 遵從職業安全及健康規定，以減低在工作場所接觸到致癌物（如瀝青）的風險。

甚麼人易患皮膚癌？身上多痣風險高？

惟有些不常接觸陽光的部位也會患上癌症，這可能與遺傳有關。任何膚色的人都可能患上皮膚癌，若屬於以下11種類別，患皮膚癌風險會較高：

  1. 身上的痣特別多
  2. 身上有色斑（稱為日光性角化病）
  3. 家族中曾有人患過黑色素瘤癌
  4. 長時間在烈日下工作
  5. 經常曝曬，尤其曾曝曬至脫皮
  6.  膚色白晳，曬不黑但容易灼傷
  7. 紅髮或金髮，眼睛顏色較淺
  8. 免疫系統弱，例如曾接受器官移植或愛滋病測試呈陽性反應的人
  9. 皮膚曾燒傷或受傷
  10. 曾接受其他皮膚病的治療，例如需要塗濕疹或牛皮癬藥
  11. 經常接觸化學致癌物質

資料來源：東莞市寮步醫院香港防癌會香港癌症網上資源中心

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