醫管局4.24全面推行電子病假紙 即睇HA Go內獲取步驟 附公院/專科門診/家庭醫學門診名單

醫院管理局宣布，繼早前推出電子醫生證明書（病假紙）及電子應診證明書後，將於明日（4月24日）起，進一步把產假證明書及產假／病假證明書全面電子化時，由醫生/助產士簽發的病假紙，均會採用電子簽署，取代傳統人手簽署的紙本版本，病人可自行提取紀錄及列印假紙。即看HA Go獲取電子證明書的步驟，附公院/專科門診/家庭醫學門診名單。

如何獲取電子證明書？即看簡單4步驟

醫管局強調，電子簽署與手寫簽名具有同等法律效力。電子證明書上會清晰列明病人姓名、懷孕證明、預產期、建議病假日期等資料，與傳統紙本無異。市民可放心使用電子證明書向僱主或相關機構申請病假或產假。

未安裝HA Go的市民，可於App Store或Google Play下載，並按指示完成登記及驗證。 就診後，當醫生/助產士簽發電子證明書後，系統會自動將證明書存入個人HA Go帳戶內。 登入HA Go，點選「紀錄」圖示，即可找到相關電子證明書。 病人可按需要下載及直接列印，向僱主提交病假或到診的醫療證明申請。

自動存入HA Go「紀錄」加密二維碼防偽

所有電子醫療證明書（包括醫生證明書、病假證明書、產假證明書、應診證明書）均會自動儲存在醫管局手機應用程式HA Go的「紀錄」單元內。病人只需登入HA Go，即可隨時查閱、下載或轉發電子證明書，有需要時亦可自行列印紙本副本。

僱主或相關機構掃描紙本/電子證明書上的QR Code核實真偽。（圖：醫管局）

每張電子醫療證明書均印有經加密的二維碼，方便僱主或相關機構掃描核實真偽，確保證明書未被竄改，杜絕偽造風險。

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醫管局：仍提供列印服務

醫管局發言人表示，全面數碼化有助減少遺失紙本證明書的風險，方便病人存取，提升整體服務體驗。現階段醫管局仍會為有需要的病人列印電子醫療證明書，但鼓勵市民日後逐步轉用電子版本，享受更便捷、環保的醫療服務。

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公院/專科門診/家庭醫學門診名單

醫院管理局管理43間公立醫院和醫療機構名單：

醫院聯網 醫院/醫療機構名稱 香港 舂磡角慈氏護養院、東區尤德夫人那打素醫院、律敦治醫院、長洲醫院、鄧肇堅醫院、東華東院、黃竹坑醫院、葛量洪醫院、麥理浩復康院、瑪麗醫院、大口環根德公爵夫人兒童醫院、贊育醫院、東華三院馮堯敬醫院、東華醫院 九龍 香港佛教醫院、香港兒童醫院、香港眼科醫院、香港紅十字會輸血服務中心、九龍醫院、廣華醫院、聖母醫院、伊利沙伯醫院、東華三院黃大仙醫院、靈實醫院、將軍澳醫院、基督教聯合醫院、明愛醫院、葵涌醫院、北大嶼山醫院、瑪嘉烈醫院、仁濟醫院 新界及離島 威爾斯親王醫院、沙田慈氏護養院、白普理寧養中心、沙田醫院、雅麗氏何妙齡那打素醫院、博愛醫院、青山醫院、小欖醫院、屯門醫院、天水圍醫院

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專科門診

醫管局共有49間專科門診診所，以下為部分診所名單：

地區 專科門診 香港 東區尤德夫人那打素醫院、瑪麗醫院 九龍 明愛醫院、廣華醫院、瑪嘉烈醫院、伊利沙伯醫院、基督教聯合醫院 新界及離島 雅麗氏何妙齡那打素醫院、天水圍醫院

家庭醫學門診（前稱普通科門診）

醫管局轄下有75間家庭醫學門診（前稱普通科門診），為市民提供基層醫療服務：

地區 專科門診 香港 香港仔賽馬會普通科門診診所、西營盤賽馬會普通科門診診所、筲箕灣賽馬會普通科門診診所、貝夫人普通科門診診所 九龍 中九龍診所、長沙灣賽馬會普通科門診診所、廣華醫院全科門診部、觀塘社區健康中心、李寶椿普通科門診診所、聖母醫院家庭醫學診所、柏立基普通科門診診所、油麻地賽馬會普通科門診診所 新界及離島 戴麟趾夫人普通科門診診所、瀝源普通科門診診所、馬鞍山家庭醫學中心、北葵涌普通科門診診所、北大嶼山社區健康中心、石湖墟賽馬會普通科門診診所、大埔賽馬會普通科門診診所、天水圍健康中心、將軍澳（寶寧路）普通科門診診所、青衣長康普通科門診診所、屯門診所、元朗賽馬會健康院

資料來源：醫管局

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