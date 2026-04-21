馬斯克完成15歲癌逝少女遺願！任命柴犬公仔做SpaceX吉祥物 暖心回覆「8問題」感動萬人

美國一名15歲少女莉芙（Liv Perrotto）自幼便是全球首富馬斯克（Elon Musk）的忠實粉絲，與偶像見面一直是她對抗病魔的精神支柱。令人遺憾的是，在莉芙原定與馬斯克通話的前夕，她因身體極度虛弱而錯過機會，並在幾天後不幸離世，留下永遠的遺憾。

15歲患癌少女無緣見面

2010年出生於賓州的莉芙，從小就擁有一顆嚮往蒼穹的心，夢想成為一名戰機飛行員或太空人。命運卻在2021年與她開了一個殘酷的玩笑。年僅10歲的莉芙被診斷出頸部患有惡性腫瘤，展開了長達5年抗癌馬拉松。儘管因化療失去頭髮、身體日漸虛弱，她對太空的熱情卻從未熄滅，曾多次渴望親眼見證「靈感4號」（Inspiration4）等平民太空任務的升空。

在抗癌期間，莉芙最大的心願就是見到馬斯克（Elon Musk）。雙方原已約定好在下一次星艦發射時見面，馬斯克甚至提前寄送了特製禮物為她打氣。今年1月，馬斯克撥出空檔準備與麗芙通話。當時麗芙已在病痛折磨下極度疲憊，她天真地請媽媽代為回覆：「告訴他明天再打，我累了。」當時父母還開玩笑說，大概只有自家的女兒敢「指使」這位億萬富豪。沒想到，這一睡便成了永別，麗芙在1月14日安詳離世，那通電話成了永遠無法接通的遺憾，而她準備好的8條問題清單，也靜靜地留在了床頭櫃上。

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馬斯克暖心回應8條提問

莉芙離世後，母親瑞貝卡（Rebecca）為了替愛女圓夢，瑞貝卡透過美國評論員貝克（Glenn Beck）在社交平台X上公開了這張紙條。

內容涵蓋莉芙對科技與流行文化的熱愛，Tesla 是否會推出自家手機、Tesla Diner 餐廳的擴張計劃，以及車內系統是否會加入新遊戲。又問到日常喜好，例如馬斯克最愛的動漫、對日本文化的看法，以及是否認識虛擬偶像初音未來。最後，女孩還詢問 Grok AI 的助手「Ani」靈感是否來自《死亡筆記》，以及她親自為 Polaris Dawn 任務設計的柴犬公仔「Asteroid」，能否成為 SpaceX 的官方吉祥物。

「柴犬公仔」守護少女星際夢

馬斯克在得知此事後，隨即在帖文下方逐一認真作答。他婉拒了手機開發，但確認了餐廳與遊戲的計劃；同時分享自己最愛的動漫是《你的名字》，並曾多次造訪京都。最讓網民淚崩的，是馬斯克對於最後一條請求的回應，以一個簡單「Ok :)」，正式承諾將莉芙設計的柴犬公仔定為 SpaceX 的官方吉祥物。雖然莉芙已化作星辰，但她的創意將隨着火箭升空，在浩瀚銀河中延續生命。面對這份暖心的回應，母親瑞貝卡心碎地留下流淚，感觸表示多希望女兒能親眼見證夢想成真的這一刻。

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