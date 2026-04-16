Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

瑪麗醫院音樂治療師紓緩病人情緒 助末期癌母譜寫生命之歌 贈3歲兒最後禮物

醫生教室
更新時間：11:28 2026-04-16 HKT
發佈時間：11:28 2026-04-16 HKT

很多人以為「音樂治療師」只是在病房播歌消遣，但其實他們是病友的心靈同行者。瑪麗醫院腫瘤科推行音樂治療服務，用旋律為病人紓緩痛楚與焦慮；當中有治療師更協助一名末期癌母，在生命倒數階段譜寫出一首專屬的「生命之歌」，化作留給3歲愛兒的最後禮物。

瑪麗醫院音樂治療師紓緩病人情緒 助末期癌母寫歌贈3歲兒

瑪麗醫院Facebook專頁發佈的影片顯示，該院自2025年2月起於臨床腫瘤科病房推行「音樂牽晴」計劃，由病人資源中心與非牟利組織「Music Flow 音樂流」合作，為有需要的病友提供音樂治療服務。計劃至今已陪伴逾120位病友，以旋律紓緩痛楚，為心靈注入能量。音樂治療師會與醫療團隊緊密合作，了解病人的轉介原因後，在病床邊進行一對一的專業評估，並以熟悉的旋律打開話題。他們深信每個人心中都有一首專屬的歌，透過熟悉的旋律作橋樑，能喚起回憶、刺激大腦及安撫情緒。

音樂治療師Kingman Chung指出，很多人以為音樂治療師只是單純播歌或唱歌，其實是每個人在不同人生階段，總有些歌曲連繫著特定的記憶或情感。我們會即場彈奏屬於他們的音樂，甚至與他們一起寫歌，表達心聲。我曾接觸過一名末期癌症病患媽媽，在她生命最後階段，我們協助她創作了一首歌送給3歲的兒子；當媽媽離世後，這首曲便成為了留給兒子的珍貴禮物。

【同場加映】大病後重拾人生！靈實護理助理大變「鋼琴天使」 以琴聲療癒病人心靈送上最後祝福

助病人重拾自我價值 「辛苦中有一點甜」

此外，音樂治療師會因應病患的身體及情緒狀況調整治療方案。若病人感到疲倦，治療師會引導他們進行音樂放鬆與呼吸練習，幫助病人學懂自我紓緩痛楚與焦慮；即使日後獨處，也能善用這些技巧調節心情。Kingman Chung表示，除了結他，音樂治療師亦會帶備不同的小樂器輔助治療，讓病人去選擇最能夠與自己產生連結的樂器，例如利用『海浪鼓』（Ocean Drums）去模仿海浪的聲音。我們的目標，是給予他們一種能夠輕鬆駕馭、且能親身參與其中的樂器。

【同場加映】用遊戲作麻醉藥安撫病童 伊院護士投身人道救援10年 「未必能改變世界 幫得一個得一個」

他續指，許多人在患病時會質疑自己的能力，令自我價值變得低落，但透過治療中的歌曲創作過程，病人可以重新整理自己的人生。我們運用的歌曲種類繁多，由兒歌、青少年的流行曲、說唱，以至林家謙的作品，甚至適合年長一輩的陳百強經典金曲都有。一般而言，音樂治療師至少要精通兩種樂器，並具備自彈自唱、寫歌及創作的能力。因為我們不是一部硬梆梆的機器單純地播音樂，亦不是單靠聽一首歌就能治癒疾病。

【同場加映】屯門醫院文志衛醫生退而不休 堅持以數據建構安全手術室 守護病人健康與生命

瑪麗醫院臨床腫瘤科部門主管袁國強醫生指出，曾有一名病患向他分享對音樂治療的深刻感受：「音樂是甚麼呢？就是在一個很辛苦的情況之下，有一點甜。」他解釋，病患有時面對種種情緒，要用言語表達出來其實十分艱難；而透過音樂，在一個毋須字句、不用語言的環境下，反而能有效幫助病人抒發鬱結於心的情緒，達致「盡在不言中」的療癒效果。

資料來源：瑪麗醫院

延伸閱讀：瑪麗醫院「搞笑醫生」守護童心26年 堅持「生病都有玩樂權利」 扮小丑化解病童術前恐懼

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
二元乘車優惠｜220人平均月搭逾240次  有長者月搭600次 補貼額或達$4440
二元乘車優惠｜220人平均月搭逾240次  有長者月搭600次 補貼額或達$4440
社會
14小時前
香港拳王私家車春宮片流出 女主角「癲癲」為本土AV女優 曾上ViuTV節目稱遭落藥家暴
香港拳王私家車春宮片流出 女主角「癲癲」為本土AV女優 曾上ViuTV節目稱遭落藥家暴
影視圈
17小時前
美財長：準備以「金融打擊」對伊朗施壓 向中國及香港等金融機構發警告。路透社
伊朗局勢｜美財長：準備以「金融打擊」對伊朗施壓 向中國及香港等金融機構發警告
即時國際
3小時前
理大「年度十大科研與創新故事」 以創新應對全球挑戰 助力綠色低碳轉型與可持續發展
創科資訊
4小時前
星島申訴王 | 退休婦帳戶離奇被駭 亂買末日期權 900萬積蓄瀕清袋 哀嚎：天塌下來
05:57
星島申訴王 | 2小時內被駭客神奇轉走證券戶口900萬 碩士女高層：一輩子努力也白費
申訴熱話
4小時前
律師拆解「鹹水災」責任及索償關鍵 肇事方不合作毋須浪費唇舌 「業主租客可一齊告」
律師拆解「鹹水災」責任及索償關鍵 肇事方不合作毋須浪費唇舌 「業主租客可一齊告」
家居裝修
5小時前
河南13歲童遭「割喉」氣管勒斷，老人私拉繩索曬粟米封路釀禍。
河南老人攔路拉繩曬粟米 13歲童遭「割喉」一截氣管未尋回
即時中國
2026-04-15 10:35 HKT
日本京都11歲男童偏僻山林離奇斃命 警方申請逮捕承認棄屍父親
日本京都11歲男童偏僻山林離奇斃命 警方申請逮捕承認棄屍父親
即時國際
13小時前
內地掀「蒸餾同事」熱潮 離職後仍有AI分身工作 業界料某些工種勢消失
內地掀「蒸餾同事」熱潮 離職後仍有AI分身工作 業界料某些工種勢消失
商業創科
5小時前
東張西望｜30歲男大廈大堂屙屎屙尿 堵垃圾阻鄰居黐𨋢門神憎鬼厭 前法團主席父助紂為虐
東張西望｜30歲男大廈大堂屙屎屙尿 堵垃圾阻鄰居黐𨋢門神憎鬼厭 前法團主席父助紂為虐
影視圈
14小時前