瑪麗醫院音樂治療師紓緩病人情緒 助末期癌母譜寫生命之歌 贈3歲兒最後禮物

很多人以為「音樂治療師」只是在病房播歌消遣，但其實他們是病友的心靈同行者。瑪麗醫院腫瘤科推行音樂治療服務，用旋律為病人紓緩痛楚與焦慮；當中有治療師更協助一名末期癌母，在生命倒數階段譜寫出一首專屬的「生命之歌」，化作留給3歲愛兒的最後禮物。

瑪麗醫院音樂治療師紓緩病人情緒 助末期癌母寫歌贈3歲兒

據瑪麗醫院Facebook專頁發佈的影片顯示，該院自2025年2月起於臨床腫瘤科病房推行「音樂牽晴」計劃，由病人資源中心與非牟利組織「Music Flow 音樂流」合作，為有需要的病友提供音樂治療服務。計劃至今已陪伴逾120位病友，以旋律紓緩痛楚，為心靈注入能量。音樂治療師會與醫療團隊緊密合作，了解病人的轉介原因後，在病床邊進行一對一的專業評估，並以熟悉的旋律打開話題。他們深信每個人心中都有一首專屬的歌，透過熟悉的旋律作橋樑，能喚起回憶、刺激大腦及安撫情緒。

音樂治療師Kingman Chung指出，很多人以為音樂治療師只是單純播歌或唱歌，其實是每個人在不同人生階段，總有些歌曲連繫著特定的記憶或情感。我們會即場彈奏屬於他們的音樂，甚至與他們一起寫歌，表達心聲。我曾接觸過一名末期癌症病患媽媽，在她生命最後階段，我們協助她創作了一首歌送給3歲的兒子；當媽媽離世後，這首曲便成為了留給兒子的珍貴禮物。

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助病人重拾自我價值 「辛苦中有一點甜」

此外，音樂治療師會因應病患的身體及情緒狀況調整治療方案。若病人感到疲倦，治療師會引導他們進行音樂放鬆與呼吸練習，幫助病人學懂自我紓緩痛楚與焦慮；即使日後獨處，也能善用這些技巧調節心情。Kingman Chung表示，除了結他，音樂治療師亦會帶備不同的小樂器輔助治療，讓病人去選擇最能夠與自己產生連結的樂器，例如利用『海浪鼓』（Ocean Drums）去模仿海浪的聲音。我們的目標，是給予他們一種能夠輕鬆駕馭、且能親身參與其中的樂器。

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他續指，許多人在患病時會質疑自己的能力，令自我價值變得低落，但透過治療中的歌曲創作過程，病人可以重新整理自己的人生。我們運用的歌曲種類繁多，由兒歌、青少年的流行曲、說唱，以至林家謙的作品，甚至適合年長一輩的陳百強經典金曲都有。一般而言，音樂治療師至少要精通兩種樂器，並具備自彈自唱、寫歌及創作的能力。因為我們不是一部硬梆梆的機器單純地播音樂，亦不是單靠聽一首歌就能治癒疾病。

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瑪麗醫院臨床腫瘤科部門主管袁國強醫生指出，曾有一名病患向他分享對音樂治療的深刻感受：「音樂是甚麼呢？就是在一個很辛苦的情況之下，有一點甜。」他解釋，病患有時面對種種情緒，要用言語表達出來其實十分艱難；而透過音樂，在一個毋須字句、不用語言的環境下，反而能有效幫助病人抒發鬱結於心的情緒，達致「盡在不言中」的療癒效果。

資料來源：瑪麗醫院

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