別用棉花棒撩耳屎！專家警告恐幫耳屎「壓實」洗完澡耳朵濕如何正確處理？

大家有沒有用棉花棒撩耳仔的習慣？原來專家認為這是耳仔大忌！耳鼻喉科醫生呂弘鈞近日在個人Threads專頁發文，呼籲大眾不要再自行用棉花棒挖耳屎，事關很多人以為在「清潔」、實際上卻是在幫耳屎進行「壓實工程」兼「深埋作業」，非常危險。

清潔恐越撩越塞 油耳者忌亂撩耳仔

耳鼻喉科醫生呂弘鈞幽默表示，雖然挖耳朵後，一大塊耳屎完整掏出來的那一刻，「靈魂都會有一種瞬間昇華的快感」，但耳屎在求醫時往往已變成「鋼筋混凝土」等級。呂醫生直言不想跟病人的耳屎搏鬥20分鐘，「我的耳鏡是用來診斷的，不是用來考古的。」他笑言，如果覺得耳朵癢，最簡單的方法就是找醫生，「專業的事交給專業的來」。

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耳道其實擁有自我清潔能力。呂醫生解釋：「健康的耳道，會自己把過多的耳屎排出來。」用棉花棒挖耳朵不但會把耳屎越推越入，尤其是油耳體質的人，耳屎黏性較高，更容易被棉花棒「越推越實」，日積月累形成耳屎「栓子」。

洗完澡耳朵濕？撩得太乾淨反而無保護力

但不少網友留言表示，洗完澡後耳朵裡面濕濕的，不用棉花棒清理非常痕癢痛苦。呂醫生回應，如果真的覺得非清不可，可以用棉花棒輕輕在耳道口「沾幾下」就好，千萬不要深入、也不要用力壓、也不要摩擦耳道壁。如果之後出現耳道疼痛、耳朵悶塞或聽不清楚，就應該盡快求醫，以免出現聽力下降等嚴重問題。

有網友分享：「曾經有醫生跟我說，他處理我的耳朵問題花了20分鐘，說『我可以看很多病人了』。」呂醫生回應，連醫生都要花那麼多的時間處理，自行亂挖更不妥當。另一位網友則表示：「之前被醫生告誡過，清的太乾淨，反而沒有保護力。」更有網友分享曾經很愛挖耳朵，不小心引發感染及外耳炎，相當危險。

外耳炎7大症狀

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正確處理耳屎方法 耳朵入水可用風筒吹乾

耳屎太多、耳朵入水可怎樣處理？外科醫生江坤俊建議以下方法：

耳屎太多

若多至出現脹痛感、 影響聽力的地步，就應向專業的耳鼻喉科醫生求醫；用專業器材清除耳屎確保耳道不會受傷。

洗澡時耳朵入水

只要將頭側向一邊後單腳跳，水就會自然流出。

用風筒把水吹乾，勿用手指或其他工具亂挖耳朵，避免受傷。

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外耳炎7大症狀

根據衞生署資料指出，外耳炎是外耳道表皮層的感染，主要為細菌感染，偶然也有真菌或病毒感染。主要病徵是耳道發癢。偶然有發燒和有水或膿狀液體流出，急性外耳炎初期耳朵會有搔癢腫脹感，若外耳炎屬輕微程度會自行痊癒，但若因痕癢而以異物掏耳、搔抓，就可能使發炎繼續擴大。其症狀如下：外耳炎症狀

耳部脹痛

耳道灼熱

流膿

使耳部周圍局部淋巴腺腫大

耳朵刺痛流膿

發高燒

全身無力

5招預防外耳炎

衞生署亦指出，急性外耳炎是細菌感染的一種，成因是外耳道的耳垢保護層及皮膚有破損。亦有有5種方法可以預防外耳炎：

避免用硬物挖耳，注意個人衛生。

保持外耳道乾爽，清潔及不損傷。若曾患有外耳炎，可在醫生指導下使用防水耳塞，在游泳、沐浴或洗頭時可避免污水進入耳內造成感染。

若有水進入，應盡量讓水自然流出，可側頭及把耳廓拉後向上後方，並用大棉花球在耳道外吸乾流出來的水份。勿用普通粗棉棒在耳道內轉動，以免傷及耳道皮膚。

佩戴耳道式耳機或助聽器的人士應避免耳道長時間處於悶濕的環境，以免細菌繁衍。耳機的耳塞應定期消毒或更換、助聽器在使用後應用乾布抹淨及放在乾爽的盒子。

避免讓嬰幼兒躺著喝奶，以免奶液溢入或倒流入耳內，引起發炎。

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