大病後重拾人生！靈實護理助理大變「鋼琴天使」 以琴聲療癒病人心靈送上最後祝福

靈實醫院的午飯時間，總會傳來一陣琴聲。彈奏者並非專業演奏家，而是醫院的護理服務助理伍素明（Sally）。她曾因一場大病，在絕望中靠音樂找到慰藉；康復後，她決心將這份力量傳遞開去。Sally的琴聲不但療癒了病人的心靈，更為臨終病人送上最後的溫柔祝福。

大病後重拾人生！靈實護理助理大變「鋼琴天使」

據醫管局刊物《HASLink 協力》報道，靈實醫院信望愛樓的大堂每逢午飯時間總會傳來陣陣悠揚琴聲，為繁忙的醫院注入一股暖流。彈奏者並非專業演奏家，而是醫院的護理服務助理伍素明（Sally）。過去半年，Sally堅持每星期最少三天在醫院彈琴。她總是匆匆吃過午飯，便帶著寫滿筆記的琴譜，坐在鋼琴前彈奏詩歌，讓溫暖的旋律迴盪在醫院每個角落。

面對讚賞，Sally謙虛地說：「我只是一名初學者，本來只是打算在這裡練琴，沒想到會引起迴響。」，這份堅持更感動了無數人。她的琴聲吸引了許多「樂迷」駐足，靈實醫院副顧問醫生（內科部）王天照也是聽眾之一。王醫生說：「起初Sally沒有信心，但她很有毅力，風雨不改地在這裡彈琴。」他更不時為Sally打氣：「即使在遠處，我也能感受到她透過音樂訴說自己的故事，傳達她對生命和信仰的感恩。」

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原來，美妙琴聲的背後，藏著一段深刻的經歷。一年多前，Sally因一場大病被迫暫停工作，在漫長的臥病日子裡，音樂是她唯一的精神支柱。「惟有音樂能讓我忘記痛苦，伴我度過難關。」大病初癒後，她對生命有了全新體會，不願再為生活營營役役。於是，她決定重拾琴譜，將這份對生命的感悟化作動人音符，在醫院裡滋養及療癒他人的心靈。

琴聲連結彼此 療癒人心

Sally憶述，曾有同事被琴聲吸引而駐足，當時雖然緊張，但她仍主動邀請對方試彈，沒想到對方竟是能彈奏蕭邦名曲的高手。兩人在琴鍵前一見如故，互相交流切磋，惺惺相惜，彷彿「高山流水遇知音」。琴聲不僅連結了同事，也療癒了病人。Sally分享道，曾有位中風病人與她合唱聖詩、分享往事，更感觸地說：「妳是上天派來的天使，用音樂治療了我的生命。」對於工作忙碌的醫院同事而言，無論是清潔工、文員、保安還是醫生，Sally的琴聲都成為了他們忙碌中的一點慰藉。駐院物理治療師梁恩慈說：「鋼琴旋律讓人感到放鬆，令我暫時忘卻工作的沉重，亦為這裡加添人情味。」

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臨終前的祝福 以琴聲送病人最後一程

最讓Sally難忘的，是她首次擔任安息禮司琴的經歷。當時一位接受家居紓緩治療的病人臨終在即，希望以基督教儀式告別人生，但因他多年未返教會，身邊沒有朋友懂得唱聖詩。不同部門的同事得悉後，竟自發組成詩班，利用午休時間練歌，有人甚至特意調更出席。Sally則獲邀負責彈琴。雖然大部分同事與病人素未謀面，但在安息禮上，眾人的歌聲與琴聲，為家屬送上了最溫暖的安慰。

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目前，Sally正與同事籌備一隊樂團，希望參與「病室傳喜訊」活動，將音樂直接帶到病房，與住院病人分享，讓真摯的樂章繼續溫暖醫院的每一個角落。

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