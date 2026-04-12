吞口水時喉嚨有異物感？醫生拆解喉球症成因/症狀/發作時機 與吞嚥困難有何分別？

在耳鼻喉科專科門診中，「醫生，我總覺得喉嚨裏面卡住了甚麼東西」是極為常見的求診主訴。患者常形容喉嚨深處彷彿有一團東西堵住，吞之不下、吐之不出，症狀時輕時重，卻往往在進食和飲水時反而沒有明顯不適。這種令人困擾的感覺在醫學上稱為「喉球症」（Globus Pharyngeus），是耳鼻喉科其中一種最常見的功能性症狀。

吞口水時喉嚨有異物感？甚麼是「喉球症」？

喉球症並非罕見疾病。根據國際文獻統計，約有百分之四十五的人曾在一生中經歷過喉球症的症狀，而在耳鼻喉科專科門診的求診個案中，喉球症約佔百分之四至五。此症可見於任何年齡層，但以中年人士較為多見，男女均可受影響，部分研究顯示女性患者比例略高。值得留意的是，喉球症在過去曾被稱為「癔球症」（Globus Hystericus），意指與歇斯底里或情緒問題相關，但隨著醫學研究的進步，現代醫學已摒棄這個標籤，因為研究證實喉球症的成因遠比單純的心理因素來得複雜。

喉球症患者會出現甚麼臨床表現？

喉球症的典型表現是患者感到咽喉部位有異物感、壓迫感或緊縮感。部分患者形容像有一顆痰黏在喉嚨中間，或像有一塊肉或一個球狀物堵塞著。這種感覺通常位於頸部正中偏下的位置，大約在甲狀軟骨（即俗稱「喉核」）的水平附近。

喉球症有幾個相當具特徵性的臨床特點。首先，症狀在吞口水時往往最為明顯，但在進食固體食物或飲水時卻通常不受影響，甚至會暫時改善。這一點與真正的吞嚥困難（Dysphagia）有本質上的分別——吞嚥困難的患者在進食時症狀會加重，可能有食物梗阻的感覺，嚴重者甚至影響營養攝取。

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其次，喉球症的症狀往往具有間歇性，可能在某段時間內頻繁出現，過了一段日子又自行緩解，其後再度復發。再者，不少患者留意到症狀在情緒緊張、壓力增加、疲勞或睡眠不足時會明顯加重，而在身心放鬆的時候則有所減輕。

喉球症的成因與發病機理是甚麼？

喉球症的確切成因至今仍未完全明瞭，目前醫學界普遍認為它是一種多因素疾病，涉及多個生理及心理層面的因素互相作用。以下是目前較為確立的幾個主要成因：

咽喉反流（Laryngopharyngeal Reflux, LPR）被認為是喉球症最常見的關聯因素之一。胃酸及胃蛋白酶經食道反流至咽喉部位，即使反流量輕微，也足以刺激咽喉黏膜，引發局部炎症反應和黏膜水腫，從而產生異物感。與典型的胃食道反流病不同，咽喉反流的患者未必有明顯的火燒心或胃酸倒流感覺，因此不少患者並不察覺自己有反流問題，這也是喉球症容易被忽略潛在病因的原因之一。

上食道括約肌（Upper Esophageal Sphincter, UES）的功能異常亦是重要的發病機理。研究發現，部分喉球症患者的上食道括約肌靜止壓力較正常人為高，肌肉處於過度緊張的狀態，這種持續性的張力增加會令患者產生咽喉緊縮及異物堵塞的感覺。此外，咽喉周圍肌肉群的整體張力失調，包括舌骨上肌群和舌骨下肌群的協調問題，亦可能引致喉球症的發生。

心理因素在喉球症中扮演著不可忽視的角色。大量臨床研究顯示，喉球症患者的焦慮症和抑鬱症的患病率顯著高於一般人口。壓力和負面情緒可透過自主神經系統影響咽喉部位的肌肉張力和感覺敏感度，形成一個惡性循環——情緒緊張導致咽喉不適，而持續的咽喉不適又進一步加重患者的焦慮。承認心理因素的影響並不等同於否定患者症狀的真實性。喉球症的不適感是確實存在的，只是其產生機制涉及身心兩方面的交互作用。

除上述主要因素外，鼻水倒流（Post-nasal Drip）亦是常見的誘因。慢性鼻竇炎或過敏性鼻炎的患者，鼻腔分泌物持續經後鼻孔流向咽喉壁，長期刺激咽喉黏膜，可引起慢性咽喉炎症及異物感。頸椎骨質增生在部分個案中亦可能是致病因素，增生的骨刺壓迫食道後壁，產生咽喉部位的壓迫感。此外，甲狀腺疾病、咽喉黏膜乾燥、長期用口呼吸等，均可能與喉球症的發生有關。

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如何診斷喉球症？

面對喉球症的患者，最重要是在確認喉球症診斷的同時，排除可能引起類似症狀的嚴重器質性病變，尤其是咽喉及食道的惡性腫瘤。因此，詳細的病史詢問和全面的臨床檢查至為關鍵。

在問診過程中，醫生會仔細了解症狀的性質、持續時間、加重和緩解因素，以及有否伴隨吞嚥困難、吞嚥疼痛、聲音嘶啞、體重下降、頸部腫塊等警號症狀。如果患者出現上述任何一項警號症狀，便需要更積極地進行進一步檢查，以排除惡性病變的可能。

咽喉內窺鏡檢查（Nasopharyngolaryngoscopy）是評估喉球症患者的基本檢查。醫生會將幼細的軟性光纖內窺鏡經鼻腔放入，直接觀察鼻咽、口咽、下咽及喉部的結構，檢視有否腫瘤、瘜肉、囊腫或其他結構性異常，同時評估聲帶的活動是否正常。如發現咽喉黏膜有充血水腫、杓狀軟骨區域紅腫等徵象，則提示可能存在咽喉反流的問題。此項檢查在專科門診即可完成，過程簡單快捷，患者所受的不適輕微。

根據臨床需要，可能會安排額外的輔助檢查。吞鋇造影檢查（Barium Swallow）有助於評估食道的結構和蠕動功能，排除食道憩室、食道狹窄或食道蹼等異常。如懷疑食道或胃部病變，可能需要轉介腸胃科醫生進行胃內窺鏡檢查（Oesophagogastroduodenoscopy）。頸部超聲波檢查可用於評估甲狀腺有否結節或腫大。在極少數臨床疑慮較高的情況下，頸部電腦掃描或磁力共振造影亦可能有其應用價值。

解構喉球症的治療策略

喉球症的治療需要因應個別患者的情況，針對其可能的潛在病因制訂個人化的方案。

對於懷疑或確診有咽喉反流的患者，質子泵抑制劑（Proton Pump Inhibitor, PPI）是一線的藥物治療，療程一般需要八至十二周甚至更長，以充分控制反流和讓受損的咽喉黏膜修復。與此同時，生活習慣的調整同樣重要，包括避免於睡前兩至三小時進食、減少進食辛辣刺激及高脂肪食物、限制咖啡因和酒精的攝取、以及適當抬高床頭等。對於伴有鼻水倒流的患者，應針對鼻部疾病進行治療，例如使用鼻用類固醇噴劑控制過敏性鼻炎或慢性鼻竇炎。

在心理因素方面，若評估發現患者有明顯的焦慮或抑鬱症狀，適當的心理介入可帶來顯著的改善。認知行為治療（Cognitive Behavioural Therapy, CBT）已被研究證實對喉球症有療效，能幫助患者辨識和調整不良的思維模式，減輕對症狀的過度關注和災難化思想。在部分個案中，經精神科醫生評估後，短期使用低劑量的抗焦慮或抗抑鬱藥物亦可能有助於打破症狀與情緒之間的惡性循環。

在整個治療過程中，醫生對患者的解釋和安撫（Reassurance）是不可或缺的一環。許多喉球症患者最大的憂慮是擔心自己患上喉癌或食道癌，這種恐懼本身便會加劇症狀。當醫生透過全面檢查排除了嚴重疾病後，清楚而耐心地向患者解釋病情的性質，讓他們了解喉球症是一種良性的功能性狀況，本身便具有相當的治療意義。不少患者在得到明確的解釋和安心後，症狀會有明顯的改善。

喉球症有哪些徵兆？甚麼人較高危？

儘管喉球症本身屬於良性疾病，但以下情況應提高警覺，盡早求診：持續加重的吞嚥困難(尤其是固體食物難以下嚥)、吞嚥時伴有疼痛、聲音嘶啞超過兩星期仍未改善、不明原因的體重下降、頸部出現可觸及的腫塊，以及單側的咽喉疼痛或耳痛。這些症狀可能提示較嚴重的病變，需要及時進行專科評估。特別是長期吸煙及飲酒人士，屬於頭頸部惡性腫瘤的高危群組，出現上述警號時更應盡快求醫。

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