男友拒戴套狂飲兩罐可樂「殺精」 女子心軟結局悔恨 醫生拆解「可樂殺精」迷思

本港有女子近日在網上發文指，其男友拒絕使用安全套，並在行房前狂飲兩罐可樂，聲稱「可樂會殺精」，可以避孕。該名女子表示自己一時心軟答應，惟事後月經遲遲未至，十分擔心會意外懷孕。到底可樂會不會殺精？婦產科專科醫生方秀儀在接受《星島頭條》專訪時，一一詳細解說「可樂殺精」的迷思。

醫生拆解「可樂殺精」迷思 用可樂洗陰道反增感染風險？

關於「可樂殺精」的說法，方秀儀醫生解釋，這個傳說其實源於1985年，當時，美國婦產科醫生Umpierre、Hill和Anderson出於好奇，曾將冷凍精子滴入裝有可樂的試管中，當時觀察到精子數量有所減少，自此便衍生出「可樂能避孕」的荒謬說法。不過，這個迷思早被打破。2008年台灣有醫學團隊進行了驗證實驗，將混有精子的可樂滴在一層薄膜上，以觀察精子能否順利穿過薄膜抵達底層的食鹽水。結果在兩小時後發現，高達七至九成的精子均能成功穿透，顯示絕大部分精子根本不會被可樂殺死，證實可樂完全無法降低精子的受孕能力。

方醫生直指，「飲可樂會殺精」之說毫無科學根據。因為可樂經消化道進入人體後，會被分解及吸收，其路徑完全不會接觸到精子製造及儲存的部位。精子是在睪丸製造，儲存於副睪丸，再透過輸精管排出體外，這與消化系統的路徑毫無交集。因此，單純飲用可樂絕對不會直接影響精子數量，也不會造成短期內的生育能力下降，絕不能用作避孕。

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此外，坊間有人以為性行為後用可樂沖洗陰道可以避孕，方醫生表示，男性射精時，精子已迅速透過子宮頸游入子宮，事後用可樂沖洗陰道，最多只能殺掉那些留在外面、本身已被淘汰的精子。這做法不但不具備任何避孕效果，反而因為可樂含有高糖分，極容易改變陰道的菌叢環境，大大增加私密處感染風險。

雖然可樂本身不會直接「殺精」，但方醫生提醒，過量攝取這類含糖飲料會引致肥胖與代謝異常，間接影響生殖功能。長期飲用含糖可樂可能導致體重上升、出現胰島素阻抗，進而造成精子濃度降低、活動力下降，反而會增加不孕風險。

醫生拆解「可樂殺精」迷思

「計算安全期」或「體外射精」是否能避孕？成功率為多少？

針對「計算安全期」或「體外射精」，方醫生亦作出了詳細分析：

計算安全期（避孕成功率約76-95%）： 這方法只適用於月經週期極度規律的女士，而且必須充分了解自己的週期和身體狀況，才能準確計算。若月經週期不規律，如處於青春期、臨近更年期或荷爾蒙失調的女士，不能準確計算安全期，故不建議單靠此方法作避孕。

體外射精（避孕成功率約78-96%）：由於男性在未正式射精前，已有機會流出含少量精液的分泌物進入女方體內，絕對不是十分安全的避孕方法。

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若發生無套性行為有何緊急補救措施？

若不幸發生無防護性行為，應盡快採取緊急避孕措施。方醫生指出，主要方式為服用「事後避孕丸」（性行為後72至120小時內）或「銅質子宮環」（5天內），且性行為後越早使用，避孕效果越好。關於「事後丸」，方醫生表示主要分為第1代及第2代：

第1代（黃體酮/左炔諾孕酮）：通常在72小時內服用。

第2代（黃體激素受體劑/醋酸烏利司他）：可在120小時內服用。

方醫生提醒，「事後丸」需要經醫生處方，服用後可能出現頭暈、頭痛、噁心、嘔吐（若服藥3小時內嘔吐必須補食）、月經延遲或提早等副作用。須注意「事後丸」仍有約 1%至3% 的失敗率。

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