肝癌位列本港第三大癌症殺手 中大研發新藥物配方 9成患者影像上腫瘤完全消除

香港中文大學（中大）醫學院影像及介入放射學系，在現行治療中期肝細胞癌的傳統「經動脈碘栓塞化療」基礎上，研發出一種結合「無水純化療藥」順鉑及碘化油的新配方（aTACE），並在臨床試驗中取得突破性成果。

肝癌位列本港第三大癌症殺手 中大研發新藥物配方

肝癌位列本港第三大癌症殺手，亦是本港十大常見癌症的第五位。根據醫院管理局的最新數據，單是2023年本港已錄得1,700宗肝癌新症，其中以肝細胞癌佔比最高，超過1,400宗。然而，近半數患者在確診時已屆中晚期，無法透過手術切除腫瘤。

傳統的「經動脈碘栓塞化療」（cTACE），是透過導管將混合了碘化油及「水溶性」化療藥物「順鉑」的製劑，直接送入肝臟腫瘤的血管中，再用微粒將其堵塞，以截斷腫瘤的血液供應，令癌細胞死亡。現時，雖然有三種「經動脈治療」常用於肝細胞癌，但其腫瘤在影像上的完全消除率，均不足三成，包括：

cTACE 治療

帶藥微球栓塞

放射栓塞

中大醫學院團隊研發的「經動脈碘栓塞化療」新配方，則改用「無水」的純化療藥「順鉑」。其關鍵在於，無水藥物在血液中會緩慢溶解，不會被血流迅速稀釋，從而得以在腫瘤內長時間維持高濃度，並持續釋放藥力，有效解決了傳統cTACE使用水溶性「 順鉑」 配方中，藥物容易隨血液快速流失的缺點。

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新配方療效顯著 9成患者影像上腫瘤完全消除

中大醫學院的跨專科團隊，於2016年至2023年間，展開了一項前瞻性的多中心隨機臨床試驗，招募了77名介乎 49 至 86 歲的肝細胞癌患者，隨機接受cTACE或aTACE治療。參與研究的患者每兩個月接受一次療程，合共兩至三次，為期半年。結果顯示：

aTACE新配方在所有療效指標上，均顯著優於傳統cTACE。其影像上腫瘤完全消除率高達90%，比傳統療法高出近一倍。

三年無惡化存活率高出兩倍；整體存活期中位數更超過53.3個月，較傳統療法顯著延長了17.3個月。

首次療程後 30 天的跟進治療亦顯示， 新療法的副作用較傳統療法為少。 雖然 ALT 肝酵素上升情況較多，大部分患者肝功能失調情況都可於兩星期內回復正常，餘下亦可於 30 天內恢復。

aTACE 在療程後出現肝膿腫以及肝衰竭等嚴重副作用的風險更低。

中大醫學院外科學系肝膽胰外科名譽臨床副教授李傑輝醫生表示：「 研究結果令人鼓舞， 現時三種較常用於治療肝細胞癌的經動脈治療，臨床治療效果均大同小異，整體存活期均無明顯差異。 aTACE 的出現為醫生在診治中期肝癌患者時， 提供了一個理想選擇。 」

中大醫學院影像及介入放射學系名譽臨床教授余俊豪教授表示：「 自從 39 年前傳統化學栓塞治療問世以來， 全球醫學界一直致力改善經動脈治療中期肝細胞癌的臨床療效， 惟多年來未見顯著突破。中大團隊經過七年努力， 成功發現 aTACE 在多項治療成效指標上，均顯著優於傳統療法。 這標誌著我們有望為中期肝細胞癌患者開發出一種更理想的治療方案。本人謹此衷心感謝所有參與研究的患者及同仁。 」

葉氏家族基金腫瘤學教授兼中大醫學院腫瘤學系陳林教授表示：「 aTACE 不但突破現有經血管治療的效果水平，亦突顯中大醫學院於醫學科研的能力。團隊認為進一步就 aTACE 臨床效果展開更大型的臨床試驗， 將會有助普及 aTACE 使用，令更多患者受惠。 」

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資料來源：中大醫學院