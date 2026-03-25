脂肪肝新藥有望「一箭雙鵰」 港大研究證可減脂預防肝癌

脂肪肝不僅是都市人常見的健康問題，更可能演變成肝癌。港大醫學院一項突破性研究發現，一款已獲美國食品及藥物管理局（FDA）批准用於治療脂肪肝的新藥Resmetirom，不僅能減少肝臟脂肪及纖維化，更有潛力預防及抑制由脂肪肝引發的肝癌，可為數以百萬計的脂肪肝患者帶來新希望。

脂肪肝與肝癌存隱形危機鏈

肝細胞癌是全球第六大常見癌症，亦是第三大癌症死因。隨着肥胖、糖尿病和代謝綜合症日益普遍，由代謝失調引起的脂肪肝及脂肪性肝炎，已成為肝癌的主要成因。數據顯示，每年約有3%的脂肪性肝炎患者會發展成肝癌，亞洲情況尤為嚴峻，約四分之一人口受影響。

更令人憂慮的是，現有針對晚期肝癌的免疫檢查點抑制劑，在脂肪肝相關肝癌患者中的效果較差，背後原因一直未明。港大醫學院針對這類高危患者，深入探討致病機制及尋找新的治療方向。

脂肪肝成因+症狀+診斷方法

中期因子：擾亂免疫系統的「內鬼」

港大醫學院團隊建立了貼近人類脂肪肝及脂肪性肝炎相關肝癌的小鼠模型，並運用單細胞核糖核酸測序技術，在疾病不同階段追蹤肝臟及腫瘤細胞的變化。團隊成功識別出一條關鍵致癌通道——由分泌性蛋白「中期因子」與其受體結合而成。

中期因子的危害：

與受體結合後，成為肝臟星狀細胞與癌變肝細胞之間的腫瘤發展通道

在非病毒、非酒精性肝癌患者中，中期因子水平愈高，肝癌復發風險愈大，無復發存活期亦愈短

領導研究的港大醫學院臨床醫學學院病理學系講座教授吳呂愛蓮解釋：「中期因子會通過受體改變免疫系統的正常分工，削弱身體對抗腫瘤的能力。它首先影響巨噬細胞的功能，使原本的抗腫瘤能力轉變為促進腫瘤生長，並導致負責消滅癌細胞的T細胞逐漸喪失功能，形成『T細胞耗竭』和『T細胞自體攻擊』環境，讓癌細胞逃過免疫系統的監察。」

減脂、抗癌、增免疫三效合一

團隊發現，已獲美國FDA批准用於治療脂肪性肝病的新藥 Resmetirom，在臨床前實驗中不僅顯著減少肝臟脂肪和抑制腫瘤生長，還能下調中期因子水平。若與中期因子抑制劑合併使用，更能產生顯著的協同抑癌作用，同時改善肝臟代謝、抑制腫瘤及改變免疫微環境，具備明顯的臨床轉化潛力。

這項發現意味著，同一款藥物既可治療脂肪肝，又有預防肝癌的雙重功效。

「預防為本」新治療模式

吳呂愛蓮教授強調，脂肪肝相關肝癌並非單純「脂肪太多」，而是涉及一條由中期因子驅動的致癌通道。若能針對這條通道及免疫反應進行調控，有望改善脂肪肝相關肝癌對現有免疫治療反應欠佳的困局。

「Resmetirom在改善代謝的同時，亦能降低這條通道的活性，這為『同一類藥物既治脂肪肝、又防肝癌』提供了重要實驗基礎。」吳教授表示。研究團隊下一步計劃在更大規模的病人群組中驗證相關生物標記，並與醫生合作設計結合Resmetirom、免疫治療與標靶治療的臨床研究，為高危病人建立「預防為本」的治療模式。



資料來源：港大醫學院

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