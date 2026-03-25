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打機不是壞事？專家解構運動型電玩 每周3次改善體重血脂/抗抑鬱 

醫生教室
更新時間：11:00 2026-03-25 HKT
發佈時間：11:00 2026-03-25 HKT

抑鬱症是一種常見的情緒障礙，患者會往往長期感到情緒低落、對事物失去興趣和動力，並出現負面思維。這些症狀不僅影響工作表現與人際交往，嚴重時更可能導致自殺傾向。

抑鬱症有非藥物輔助治療？

目前，藥物仍是治療中度至重度抑鬱症的主要方式。然而，藥物可能帶來副作用、依賴性或停藥戒斷，令部分患者卻步。為突破傳統療法的局限，醫學界積極探索非藥物的輔助治療方案。恆常運動向來被證實有助改善情緒，但受限於天氣、設施、安全及交通等。

同場加映：抑鬱症17大症狀

結合運動與遊戲 打破久坐不動

隨著科技進步，「運動型電子遊戲」（Exergaming）逐漸普及，被譽為「未來的健身」。這結合「運動（Exercise）」與「遊戲（Gaming）」元素，運用體感技術追蹤使用者的身體動作，提升互動性及活動量，打破傳統「打機」久坐不動的模式。多項臨床研究與數據分析均證實，運動型電子遊戲能明顯減輕患者的抑鬱症狀。

運動型電子遊戲的七大優勢

傳統運動相比，運動型電子遊戲有以下好處：

運動型電子遊戲的7大優勢
運動型電子遊戲的7大優勢
運動型電子遊戲的7大優勢
運動型電子遊戲的7大優勢

1. 不受時地限制：不受天氣及環境影響，可隨時在室內進行（如疫情居家限制期間亦不受影響）。

2. 省時：研究顯示，每週只需進行最少三次，已能減輕抑鬱症狀。

3. 增強動力：遊戲的趣味性大幅提升了患者的動力。研究發現，運動型電玩組別的平均運動依從率（對運動計劃的遵從度）高達近90%。

4. 受傷風險低：能調整遊戲強度，減少了意外受傷的風險。

5. 長者與病患友善：運動型電子遊戲則能調節難度，長者及患者也能輕鬆參與。

6. 改善體質：多項研究指出，能有效改善體質, 包括體重、心跳率及血脂等。

7. 個人化設定：遊戲內置視聽輔助教學系統，並可根據個人能力調節難度等級與訓練強度。

助不同群體提升心理健康

綜合研究數據顯示，運動型電子遊戲對長者尤其見效，同時能有效紓緩大學生及認知障礙症患者的抑鬱情緒。臨床研究亦證實運動型電子遊戲能有效減輕孕婦、柏金遜症患者及中風患者等的抑鬱症狀。

總括而言，運動型電子遊戲在減輕抑鬱症狀及提升心理健康方面展現出龐大潛力。不過，若用作輔助醫療，應在專業醫護人員的評估與指導下進行，並配合常規治療，以確保安全和療效。

撰文：香港都會大學護理及健康學院助理教授彭鼎佳博士

專家履歷：

彭鼎佳博士於香港大學取得博士學位，研究領域涵蓋疾病檢測、生物標記及分子生物學等。多年專注研究心理健康與抑鬱症課題，成果多次於國際期刊發表，並積極推動社區健康發展 。

延伸閱讀：面對生死常焦慮感壓力 恐惹8大癌症上身？營養師教多吃5類食物防癌擺脫負能量

 

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彭鼎佳博士香港都會大學護理及健康學院助理教授簡介:

於香港大學取得博士學位，研究領域涵蓋疾病檢測、生物標記及分子生物學等。多年專注研究心理健康與抑鬱症課題，成果多次於國際期刊發表，並積極推動社區健康發展 。

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