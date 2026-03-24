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港大醫學院司徒偉基教授獲選美國肝病研究學會會士 研究連續6年登全球前1%

醫生教室
更新時間：12:56 2026-03-24 HKT
發佈時間：12:56 2026-03-24 HKT

本港再有名醫揚威海外！港大醫學院臨床醫學學院內科學系司徒偉基教授，近日獲選為美國肝病研究學會會士。司徒教授專研肝臟疾病，其學術成就斐然，研究成果更已連續6年躋身全球前1%之列。

港大醫學院司徒偉基專研肝臟疾病 獲選美國肝病研究學會會士

HKU Medicine﻿在Facebook專頁撰文指，港大醫學院臨床醫學學院內科學系臨床教授、李國賢基金教授（腸胃學）司徒偉基，近日獲美國肝病研究學會（AASLD）授予會士（Fellow）榮銜，以表彰他在肝臟及膽道疾病的研究與臨床治療上所作出的重大貢獻。美國肝病研究學會是世界主要的肝病研究非牟利機構，由致力從事肝病研究、預防及治療工作的科學家及醫護專業人員組成。

港大醫學院司徒偉基教授 獲選美國肝病研究學會會士
港大醫學院司徒偉基教授 獲選美國肝病研究學會會士

此外，司徒偉基教授是研究慢性肝病的專家，他的研究領域廣泛，涵蓋了病毒性肝炎、脂肪肝、肝纖維化以至肝癌等。其研究更結合了腸道微生物、創新生物技術與人工智慧等領域進行跨學科合作。根據權威學術分析機構《科睿唯安》（Clarivate Analytics）的數據，他的研究成果自2020年起，每年均名列全球前1%。他至今已發表超過350篇國際期刊論文及書章，當中不少刊登於《Lancet》，《Journal of Clinical Oncology》，《Lancet Global Health》，《Journal of Hepatology》，《Gut》等極具影響力的頂級學術期刊，其中大部分研究與慢性肝病相關。除了獲美國肝病研究學會的高度肯定，他早前亦獲香港大學頒發2025年度傑出研究學者獎。

資料來源：HKU Medicine

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