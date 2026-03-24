女星指日吃8粒蛋可生髮 專家揭可改善壓力性掉髮 半熟蛋反成「頭髮殺手」？

每日吃八粒雞蛋，竟可令頭髮重生？台灣藝人藍心湄近日在節目中透露，健康檢查時發現營養不良、蛋白質攝取不足，在醫生建議下每天吃八顆蛋，沒想到真的長出新髮，連眉毛、體毛也變得濃密。事件引發網民熱議，到底「食蛋生髮」是否有科學根據？有專家曾接受《星島頭條》訪問時提及，壓力性脫髮（休止期脫髮）的確與營養缺乏有關。

藍心湄自爆食蛋後體毛變濃密

藍心湄早前在節目《女人我最大》中分享，她因營養不良問題求醫，在醫生建議下每日攝取足夠蛋白質，於是開始每天吃八粒「水煮蛋」；一段時間後，他不僅長出新髮，連眉毛、體毛都變得濃密，事件在網絡迅速引起熱話。不少網民半信半疑，也有人表示一日八粒蛋太多。

蛋白質助壓力性脫髮 半熟蛋反成「頭髮殺手」

台灣植髮權威吳文藝醫生接受台媒訪問時解釋，雞蛋確實含有豐富的生物素，包括維他命B7、維他命B8及優質蛋白質，兩者均是毛髮生長的重要營養素。臨床上當患者經歷重大壓力後，頭髮會短暫脫落，但當身體慢慢恢復，頭髮就會重新長出來；恢復期內攝取足夠蛋白質及維他命，確實有助生髮；如果是男性的雄禿問題，則一定要靠藥物治療才有機會改善。雖然雞蛋營養豐富，營養師高敏敏指出，半熟蛋的生蛋白中，含有「抗生物素蛋白」（Avidin）會抑制生物素吸收，長期下來也可能讓頭髮營養不足，增加掉髮風險。因此雞蛋的烹調方式也會直接影響營養價值。

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9成港人屬雄禿 休止期脫髮與蛋白質缺乏有關

註冊中醫師李廣冀曾接受《星島頭條》訪問時分析，本港9成禿髮屬「雄激素禿髮」（即M字額、髮線後移、地中海等類型），與遺傳因素相關。身體對雄激素DHT（二睪固酮）敏感，導致毛囊逐漸萎縮。後天壓力、吸煙、飲酒、嗜吃煎炸甜食及加工食品，均會增加患病風險，女性也不例外。脫髮可分為以下4種常見類型：

1. 雄激素性脫髮（雄禿/脂溢性脫髮）

毛囊對雄激素敏感，逐漸萎縮，頭髮變細、生長周期縮短。與遺傳和雄激素相關，男性多表現為M字額、髮線後移、或頭頂禿髮（地中海禿髮）。女性多為頭頂髮量稀疏、髮縫變寬。

2. 斑禿（鬼剃頭）

斑禿由免疫系統失調導致，免疫T細胞攻擊毛囊，導致出現圓形或橢圓形禿斑，皮膚外觀正常，但短時間內會脫落較多頭髮，嚴重時會發展為全禿（全頭頭髮脫落）或普禿（全身毛髮如眉毛、體毛脫落）。

3. 休止期脫髮（如壓力性脫髮）

身體因應激事件（如手術、分娩、嚴重疾病、精神壓力）、藥物（如化療藥）、營養缺乏（如鐵、蛋白質缺乏）等情況，令大量頭髮提前進入休止期並脫落，整體頭髮稀疏，脫髮區無明顯界限。

4. 瘢痕性脫髮

當毛囊被破壞後形成瘢痕，導致永久性脫髮，常見於膿癬等感染或自身免疫性疾病（如盤狀紅斑狼瘡）或創傷之後。

3步自測脫髮風險：

甚麼中藥可護理頭髮？

李醫師更列舉八種常用護髮藥材及其適用人群：

1.冬蟲夏草

功效：補肺益腎。腎其華在髮，可減少脫髮

適合：肺腎不足、咳喘、鼻敏人士

2.枸杞子

功效：補肝腎，性質平和

適合：一般脫髮人士

3.菊花

功效：清肝明目

適合：肝火旺盛、夜睡、頭油多

不適合：脾胃虛寒、氣血不足等虛弱人士

4.熟地黃

功效：補血、補腎

適合：血虛人士、頭髮乾旱，缺乏光澤者

不適合：脾胃濕熱

5.茯苓

功效：健脾利水

適合：脫髮、痰濕人士

不適合：陰虛、口乾舌燥人士、頭皮乾燥人士

6.桑椹子

功效：補血強肝腎

適合：肝腎不足、脫髮人士

不適合：脾胃虛寒人士。

7.女貞子、墨旱蓮

功效：女貞子通常結合墨旱蓮同用，稱為「二至丸」，用以滋補肝腎，一陰一陽，不會熱氣。為中醫處方藥物，不建議一般人自行煲煮飲用。

適合：肝腎不足人士

不適合：孕婦、嬰兒

8.黑芝麻

功效：補肝腎，益精血

適合：肝腎不足型脫髮（頭髮乾枯、易斷、早白）、產後氣血虧虛者，血虛人士可適量食用

不適合：頭皮油膩、脾胃虛弱需減少或避免食用。

不過，李醫師提醒，一般中藥藥材並不建議直接沖水飲或煲湯飲，建議用藥前要先諮詢中醫師意見。

資料來源：《女人我最大》、壹電視

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