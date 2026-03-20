孩子易醒常打鼻鼾？小心睡眠窒息症影響發育/面容變形/哨牙 把握治療黃金時機

許多家長以為孩子睡覺打鼾是「睡得香甜」，但這可能是睡眠窒息症的警號。作為耳鼻喉專科醫生，我在診症室經常遇到因孩子發育遲緩或專注力不足而求醫的家長，最終發現元兇竟是阻塞性睡眠窒息症。這不僅影響睡眠質素，更可能改變孩子的容貌。

甚麼是兒童睡眠窒息症？可能出現哪些症狀？

兒童阻塞性睡眠窒息症（Pediatric Obstructive Sleep Apnea）是一種睡眠障礙，患者在睡眠時因上呼吸道受阻而出現呼吸暫停或變淺 。最常見的原因是扁桃腺和腺樣體肥大，阻塞了呼吸道 。其他誘因包括肥胖、鼻敏感、顱面骨骼異常等 。患者一晚可經歷數十次微覺醒，導致碎片化睡眠和大腦反覆缺氧。

兒童長期患有睡眠窒息症，不僅影響健康，更會影響臉部發育，形成所謂的「腺樣體面容」（Adenoid Facies）。由於鼻咽部腺樣體腫大，孩子被迫長期用口呼吸，這會擾亂面部肌肉平衡，影響顱面骨骼正常發育 。特徵包括：

上唇上翹、門牙突出（哨牙）

上顎骨發育不良形成高拱形上顎

下顎後縮

面部顯得狹長，缺乏表情

最新研究指出，腺樣體肥大在兒童中的盛行率約為49.7%，而口呼吸與牙齒咬合不正、面部發育異常會形成惡性循環，互相加劇 。家長若發現孩子有上述特徵，應及早求診。

兒童長期患有睡眠窒息症，不僅影響健康，更會影響臉部發育，形成所謂的「腺樣體面容」。（圖片：邱騏驄醫生提供）

兒童睡眠窒息症可影響孩子臉部發育、導致哨牙，長期缺氧會影響腦部發育，對健康及學習都會造成嚴重影響。（圖片：邱騏驄醫生提供）

鼻咽部腺樣體腫大，影響顱面骨骼正常發育，導致門牙突出（哨牙）、高拱形上顎、下顎後縮等外表問題。 （圖片：邱騏驄醫生提供）

如何治療兒童睡眠窒息症？手術／箍牙如何選？

對於由扁桃腺和腺樣體肥大引起的睡眠窒息症，腺樣體扁桃體切除術是最常見且有效的治療方法 。許多家長擔心孩子年齡太小是否適合手術。臨床上，兒童如有明顯症狀，便可考慮接受手術。研究證實，適當而合時的手術介入能顯著改善兒童的健康及學習狀況。一項2025年在美國發表的兒科研究顯示，接受腺樣體扁桃體切除術的輕度睡眠呼吸障礙兒童，其一年內的整體醫療使用率減少了32%，處方藥物需求更減少48% 。

然而，手術並非唯一選擇。對於輕度患者，尤其是扁桃體較小的兒童，觀察等待也可能是合理選項 。治療方案必須個性化，取決於阻塞的位置和嚴重程度 。部分患者可能需要配合矯齒或口顏面肌肉功能治療。

延誤治療對健康／發育有何風險？

若兒童睡眠窒息症未獲及時診治，長期缺氧會影響腦部發育，導致日間嗜睡、專注力下降、學習困難，甚至行為問題 。長遠而言，更會增加患上高血壓、心臟病及代謝疾病的風險 。因此，家長若察覺孩子有習慣性打鼾、睡眠中呼吸停頓、張口呼吸或夜間尿牀等情況，應盡快尋求耳鼻喉科專科醫生意見，把握矯正面容和改善健康的黃金時機。

撰文：耳鼻喉專科醫生 邱騏驄

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