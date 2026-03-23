消防處醫管局推 「院前中風分流計劃」患者早80分鐘接受治療 即睇分流規則/成效/擴展地區

中風要把握黃金治療時間，消防處與醫管局去年12月起在新界東及新界西醫院聯網推行「院前中風分流計劃」，將懷疑大血管閉塞的中風患者直接送往設有24小時取栓手術服務的指定醫院。計劃推行三個月以來，已有52名患者受惠，整體救治時間平均縮短80分鐘，為日後擴展至全港各聯網奠定基礎。

院前中風分流計劃｜運作步驟、分流規則

因應2025年《施政報告》提出強化中風緊急救治服務網絡目標，消防處與醫管局去年加強合作，推出此分流計劃。每延誤一分鐘，大腦就會損失約190萬個神經細胞，必須爭分奪秒；以往未有分流機制時，若患者被送往不具備全天候取栓能力的醫院，往往需要二次轉院，造成時間延誤。新計劃透過院前評估及分流，將患者直接送往具備完整治療能力的指定醫院，避免重複評估和轉院延誤。

消防處自2024年1月起採用國際通用的「腦卒中急診評估及分類轉運評分」（FAST-ED），為前線救護人員提供標準化評估工具。評分項目涵蓋認知、語言、面部活動及肢體力量等，滿分9分，分數越高代表大血管閉塞風險越大。

運作步驟：

救護人員完成現場評估後，會即時通報指定醫院急症室，讓中風科團隊提前準備，患者抵達後可直接進入綠色通道。

分流規則：

沙田、大埔、北區患者 → 威爾斯親王醫院

屯門、元朗區患者 → 屯門醫院

院前中風分流計劃｜救治時間縮短80分鐘

截至3月1日，計劃推行後，救護人員已處理228宗通報個案，當中包括52宗分流個案（符合大血管閉塞懷疑標準）。消防處與醫管局公布，整體救治時間平均縮短了80分鐘，此舉可減低患者腦部損傷以及長期殘疾的風險。

當懷疑大血管閉塞患者抵達指定醫院後，中風科團隊會按臨床情況提供合適治療：

溶栓治療 ：透過靜脈注射溶栓劑清除血塊，適用於發病初期患者

：透過靜脈注射溶栓劑清除血塊，適用於發病初期患者 取栓手術：經動脈將導管送入腦血管，直接取出阻塞血管的血塊，適合大血管閉塞患者

威爾斯親王醫院及屯門醫院現時均提供24小時溶栓治療及取栓手術服務，確保患者能在黃金時間內接受適當治療。新界西醫院聯網中風科顧問護師周玉蘭分享，有91歲老婦從通報到手術僅用57分鐘完成取栓；消防處救護隊目李智豪憶述，曾接報大埔居民疑似中風，患者即日接受取栓手術，術後康復情況理想。

院前中風分流計劃｜將擴展至九龍及港島區

由於初步階段計劃成效理想，醫管局與消防處正檢討流程，計劃今年將分流計劃有序地擴展至九龍及港島區，期望最終覆蓋全港所有醫院聯網，讓更多中風患者受惠。消防處呼籲，市民如召喚救護服務，請配合救護人員的專業評估及決定。

醫管局發言人提醒，所有公立醫院急症室均可為中風患者安排合適治療。若懷疑自己或身邊人中風，應立即採取行動：

辨識中風徵狀（FAST口訣）：

面部歪斜（Face）

單側手腳乏力（Arm）

口齒不清（Speech）

立即求助（Time）

立即致電999或2735 3355召喚救護車，跟從消防通訊中心提供的「調派後指引」，記錄發現中風徵狀的時間，告知救護人員。

資料來源：消防處、醫院管理局

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