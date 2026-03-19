英國爆腦膜炎疫情 2學生死亡 留意6大發病症狀 2類疫苗MenACWY/MenB可接種？

英國肯特郡爆發腦膜炎疫情，至今確診20宗，兩名年輕學生死亡，震驚當地。英國官方證實，部分確診者感染致死率較高的B型腦膜炎雙球菌。香港衞生防護中心正跟進事件，呼籲本港市民提高警覺，注意個人衛生。到底腦膜炎雙球菌有哪些症狀？又有沒有疫苗可預防？

腦膜炎雙球菌感染｜疫情迅速蔓延至兩死 B型腦膜炎更凶險

英國衛生安全局（UKHSA）通報，至今共錄得20宗侵入性腦膜炎雙球菌感染個案，當中兩人死亡。死者包括一名21歲大學生及一名18歲中學生，另有13人住院治療。疫情發展迅速，情況令人憂慮。據調查發現，疫情與坎特伯雷一家夜店有關，當地衛生部門已向逾2千名曾於該時段到訪的人士及密切接觸者提供預防性抗生素，夜店亦已關閉。

確診個案中，至少4宗證實為B型腦膜炎（Meningitis B）。這種細菌型腦膜炎較病毒型罕見，但病情更為凶險，致死率約為一成，最常見於幼童、青少年和年輕成人。疾病可透過密切接觸傳播，包括

長時間接吻

共用電子煙

共用飲品

肯特大學上周錄得這輪疫情首宗個案，由於大學宿舍等環境易出現傳播，大學現已設立診所為學生提供抗生素，並啟動疫苗接種計劃，降低疫情擴散。

腦膜炎雙球菌感染｜本港今年錄3宗個案 復活節返港須留意

衞生防護中心昨日（18日）表示，正向英國衞生當局跟進事件，並查詢受影響人士中是否涉及香港留學生，目前未收到任何通報。中心數據顯示，今年至今錄得3宗個案，全部屬散發個案；去年全年共錄得11宗。衞生防護中心總監徐樂堅醫生提醒，由於復活節假期臨近，可能有外地留學生返港，市民應時刻注意個人衛生，如出現相關病徵必須盡快求醫。

他指出，中心轄下的疫苗可預防疾病科學委員會（科學委員會）去年檢視相關情況後認為，由於侵入性腦膜炎雙球菌在香港發病率極低，從公共衛生角度不建議納入兒童免疫接種計劃。然而，高危人士包括長期旅居海外的市民和留學生，應適時接種當地建議的疫苗，保障個人健康。

腦膜炎雙球菌感染｜紅疹/發高燒是症狀？可接種2疫苗

衞生署指出，腦膜炎雙球菌感染是由腦膜炎雙球菌引起的嚴重疾病，主要經患者咳嗽、打噴嚏產生的飛沫或直接接觸呼吸道分泌物傳播。

潛伏期 ：2至10天，一般為3至4天

：2至10天，一般為3至4天 常見病徵：

流行性腦膜炎（細菌包圍腦部及脊髓內膜）：發高燒、劇烈頭痛、頸部僵硬及嗜睡、嘔吐、畏光、紅疹 腦膜炎雙球菌血症（細菌入侵血液）：突發性發燒、劇烈頭痛、皮膚出現瘀斑、休克

要留意，若情況嚴重可造成腦部損害或致命。腦部損害可導致智力受影響、智力發展遲緩、失聰及電解質失衡。侵入性腦膜炎雙球菌感染更可引致關節炎、心肌炎、眼內炎或肺炎。

腦膜炎雙球菌感染是甚麼？

腦膜炎雙球菌感染｜可接種2類疫苗/建議接種人士

香港註冊的腦膜炎雙球菌疫苗包括以下2類疫苗，目前有3種MenACWY疫苗及一種MenB疫苗獲准使用：

1. 四價多醣體結合型疫苗（MenACWY疫苗）

疫苗 預防類型 保護力 輝瑞（Pfizer）Nimenrix® 預防 A, C, W, Y 四種血清型 高效 葛蘭素史克（GSK）Menveo® 賽諾菲（Sanofi）Menactra®

2. 重組蛋白疫苗（MenB疫苗）

疫苗 預防類型 保護力 葛蘭素史克（GSK）Bexsero® 預防B血清型 良好至高

旅遊人士染疫的機會較低，腦膜炎高危地點位於非洲撒哈拉沙漠以南地區，由塞內加爾至埃塞俄比亞，尤其在旱季（12月至6月）風險較高。

高危活動 ：參加大型集會（如朝覲等宗教活動）、長期逗留並與當地居民有緊密接觸

：參加大型集會（如朝覲等宗教活動）、長期逗留並與當地居民有緊密接觸 高危群組：幼童、青少年、年輕成人、大學宿舍住宿學生、長期旅客

建議接種人士：

旱季前往非洲腦膜炎帶：接種ACWY型四價疫苗

前往沙特阿拉伯參加朝覲、小朝：必須接種ACWY型四價疫苗

前往其他流行或爆發地區：接種與當地流行血清型相符的疫苗

長期留學生：接種目的地衛生當局建議的疫苗

腦膜炎雙球菌感染｜預防腦膜炎7招自保

衞生防護中心呼籲市民採取以下預防措施：

正確洗手：用梘液和清水洗手，尤其被呼吸道分泌物污染時；無明顯污垢可用酒精搓手液 咳嗽禮儀：打噴嚏或咳嗽時掩口鼻，用紙巾包裹痰涎棄置有蓋垃圾桶，即時洗手 避免擠迫：盡量避免到人多擠迫的地方 遠離病患：避免與發燒或劇烈頭痛病人親密接觸 接種疫苗：前往高危地區前諮詢醫生，了解接種腦膜炎雙球菌疫苗詳情 返港求醫：從高危地區返港後若感不適，立即求診並告知醫生近期外遊記錄 留意病徵：注意突發性發燒、劇烈頭痛、皮膚瘀斑、頸部僵硬、嘔吐、畏光等症狀

延伸閱讀：常挖鼻孔可致命？1原因恐致腦膜炎/腦炎 擠暗瘡也高危！

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