排黑便/血便不一定是大腸出問題？拆解上消化道出血4大症狀 嗜辣長期服食布洛芬更高危

你是否曾經在排便後發現大便顏色異常偏黑，或廁所水被染成暗紅色？又或在嘔吐時看見咖啡色渣狀物？這些現象很可能是消化道出血的信號。上消化道出血是一種不容忽視的急症，嚴重時甚至有機會危及生命。

排黑便/血便不一定是大腸出問題？拆解上消化道出血4大症狀

食道至肛門之間任何一部分發生出血，均稱為「消化道出血」，傳統上分為上消化道出血和下消化道出血，其中上消化道出血指屈氏韌帶以上部位（食道、胃、十二指腸等）出血。

上消化道出血有哪些典型症狀？與下消化道出血如何區分？

1. 黑便與柏油樣大便

出血量較少時，大便可能只是顏色變深，但仍然成型。有些人甚至看不出明顯差異，只能透過大便隱血測試才發現異常。當出血量較多或持續出血時，血液在胃酸及腸道消化後會令大便呈現典型的柏油樣便：又黑又黏、發亮、氣味更臭。這類大便外觀相當具提示性，並常見於上消化道出血。

2. 暗紅色大便：不一定是下消化道

很多人以為只要見到紅色便血，就代表下消化道出血，其實不一定。如果短時間內大量出血，血液未能被胃酸完全分解便快速排出，大便可能呈暗紅色或酒紅色。因此，判斷出血位置不能只看「紅或黑」，還要結合是否有嘔血、頭暈、心悸等整體情況出現。

3. 嘔血與咖啡渣樣嘔吐物

上消化道出血也可能經口腔表現：

出血量少及速度慢時，血液在胃內停留時間較長，與胃酸混合後會呈現咖啡渣樣，看起來像啡色顆粒或渣狀物。

若屬於大量急性出血，便可能嘔吐鮮血，甚至混有血塊。不過，有些人即使存在上消化道出血，也未必會嘔血，因為血液可能主要往下流入腸道，症狀以黑便為主。

4. 貧血及全身反應

無論出血量多或少，若出血持續或突然大量出血，身體會出現貧血及循環受影響的徵象，例如頭暈、乏力、面色蒼白、心跳加速、冒冷汗、手腳冰冷，部分人會感到氣促、胸口翳悶。這些並非「胃不舒服」那麼簡單，而是身體在反映血容量不足或缺氧。

與下消化道出血如何區分？

因血液停留時間較短，下消化道出血的常見表現為鮮紅色血便，可能是附在大便表面或直接滴出。然而，症狀並非絕對，最終仍需靠檢查確定出血來源。

哪些情況會令大便變黑但不是出血？

不少人一見黑便就很緊張，但其實某些情況也會令大便顏色變深，例如服用鐵劑、活性炭、某些止瀉藥物，或大量進食深色食物。分辨上，出血相關的黑便更常呈現「柏油樣」質地，有時伴隨頭暈乏力等全身症狀。若不肯定，仍應交由醫生檢查判斷。

導致上消化道出血有哪些常見成因？

上消化道出血的成因多樣，其中消化性潰瘍最為常見，主要包括胃潰瘍和十二指腸潰瘍，通常是因為幽門螺旋桿菌感染、長期服用非類固醇消炎藥、飲食不規律等引發，嚴重時會導致潰瘍穿孔出血。

其次是食道靜脈曲張破裂出血，這是肝硬化引發的門脈高壓的常見併發症，此類出血通常較為危急。另外，胃酸倒流長期刺激食道黏膜會引發食道炎，嚴重時或會導致出血；上消化道腫瘤（如胃癌、食道癌）會破壞消化道內壁，也是出血的常見原因。

其他病因還包括胃十二指腸糜爛、食道裂傷、血管畸形等，而長期服用抗凝血藥、激素等藥物，也會增加上消化道出血的風險。

如何診斷患上消化道出血？

當懷疑患上消化道出血時，醫生會先透過詳細詢問病史、測量血壓、心跳等生命徵象，初步判斷出血嚴重程度。後續還會安排多項檢查，明確出血原因和部位。

首先是進行大便隱血測試，檢查是否存在隱血，為出血診斷提供基礎依據；而血液檢查則能判斷出血程度，並判斷患者是否患有貧血。

核心的檢查是進行上消化道內窺鏡（胃鏡）檢查，醫生利用可屈曲的內窺鏡直接觀察食道、胃、十二指腸的內部情況，清晰找到出血點，並可同步進行止血處理。

若胃內窺鏡未能發現出血點，或懷疑出血部位較為隱蔽，醫生可能會進一步安排血管造影、電腦斷層掃描等檢查，協助尋找出血位置。

如何治療上消化道出血？

第一步：穩定生命徵象與補充血容量

醫護人員會監測血壓、心跳、血氧與尿量，並建立靜脈輸液通道補液；若血紅素下降明顯或出血量大，便會考慮輸血。同時，亦會抽血檢查血紅素、凝血功能、肝腎功能與電解質，因為凝血異常或腎功能差也會影響止血與用藥。若病人嘔吐頻密、嗆到風險高或意識不清，醫生亦可能優先處理氣道保護，避免吸入性肺炎或窒息。

第二步：藥物治療作為止血與「護胃」的基礎

若懷疑潰瘍或胃酸相關出血，通常會使用氫離子幫浦阻斷劑（PPI）抑制胃酸，幫助凝固血塊穩定及促進潰瘍癒合，從而減少再出血。若高度懷疑食道或胃底靜脈曲張出血（常見於肝硬化門脈高壓），則會使用降低門靜脈壓的藥物（例如血管收縮類藥物），並配合後續內窺鏡處理。若患者正服用抗凝血藥或抗血小板藥，醫生會按出血嚴重程度與本身血栓風險作平衡，必要時短暫停藥或作逆轉處理，減少持續出血。

第三步：進行胃鏡（上消化道內窺鏡）檢查兼治療

這是處理上消化道出血問題的核心方法。胃鏡的好處是可以直接看到出血位置與原因，並即場止血。常見內窺鏡的止血方法包括：在出血點附近注射止血藥、用止血夾夾住出血血管、以電凝或熱療把出血點封住，或使用局部止血物料覆蓋病灶。若出血源頭是潰瘍，內窺鏡止血配合PPI治療通常效果良好；若是靜脈曲張，則可行內窺鏡結紮或硬化治療，以控制出血並減少復發。

上消化道出血患者的飲食有甚麼要特別注意？

急性出血期患者通常需要禁食或僅能飲用少量清水，讓胃腸得到充分休息，等待後續的內窺鏡檢查及治療。

完成止血治療後，若情況穩定且無持續出血跡象，可逐步恢復飲食，先從清淡的流質或半流質食物開始，例如湯類、牛奶等，並避免進食任何刺激性食品。恢復期間應以清淡飲食為原則，戒絕煙酒，避食辛辣、油炸及粗纖維食物，保持定時定量進食，切忌暴飲暴食，同時亦應避免熬夜及過度壓力。

肝硬化患者則須限制鈉的攝取量，以防引發或加劇水腫，並嚴禁進食質地堅硬的食物，以免劃傷食管胃底靜脈曲張而再度出血。

如何預防上消化道出血？

上消化道出血可以透過多方面配合，從而降低風險，其核心在於日常生活調理和定期篩查。飲食上應注意營養均衡、定時進食，減少辛辣、油炸等刺激性食物，多喝水、攝取足夠纖維預防便秘；戒煙限酒、規律作息、避免過度勞累。

藥物使用方面也需要格外謹慎。長期服用非類固醇消炎藥(NSAIDs)如布洛芬的人士，應與醫生討論是否能更換對胃腸刺激較小的選擇性COX-2抑制劑，或搭配氫離子幫浦阻斷劑(PPI)保護胃黏膜。若因心血管疾病需要服用阿士匹靈，應選擇低劑量腸溶劑型，並在醫生建議下併用PPI。服用抗凝血藥物的患者需要定期監測凝血功能，調整劑量以平衡血栓和出血的風險。切勿自行調整用藥劑量或突然停藥。

定期篩查是早期預防的關鍵，能在疾病早期發現問題並及時干預。建議以下人群定期接受胃內窺鏡檢查：年過50歲的成年人,建議每3-5年進行一次胃鏡檢查作為常規篩查；有消化性潰瘍病史、胃食道逆流、慢性胃炎等消化道疾病者；有胃癌家族史的高危人群；以及感染幽門螺旋桿菌者。若出現持續上腹痛、消化不良、食慾不振、體重下降等警示症狀者應立即就醫檢查。

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