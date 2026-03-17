澳洲男靠ChatGPT為患癌愛犬製疫苗 腫瘤奇蹟縮細 含淚告白：她陪我走過人生低谷

水能載舟，亦能覆舟，科技亦然。當大家都在討論人工智能的負面影響時，澳洲卻發生了「AI救犬」的感動故事。澳洲一位男子利用ChatGPT及AlphaFold系統，為只剩數月壽命的愛犬成功研發出癌症疫苗「續命」。接受治療後，狗狗的腫瘤明顯縮小，主人含淚說：「她是我最好的朋友，現在輪到我為她盡一份力。」

主人誓言奮戰到底救愛犬 自學為狗狗製疫苗

外媒報道，2019年澳洲科技專家Paul Conyngham從動物收容所領養了一隻名為Rosie的混種犬。五年後，Rosie被診斷出患癌。儘管Paul花費數千澳元為牠進行化療等傳統治療，腫瘤仍未見縮小。「Rosie是我最好的朋友，她陪我度過很多艱難時刻——分手、艱難的商業談判、森林裡的散步。」Paul在接受當地節目訪問時語帶哽咽：「當她被告知只剩下幾個月的生命時，我覺得我也必須為她做些什麼。」

擁有17年人工智能與數據分析經驗的Paul決心展開一場「救犬之旅」！他首先花費3,000澳元（約1.5萬港元），委託新南威爾斯大學Ramaciotti基因組學中心為Rosie進行基因組測序。Paul分享：「我直接去找ChatGPT，跟它一起制定計劃，研究該怎麼做。」

主人Paul表示：「Rosie是我最好的朋友，她陪我度過很多艱難時刻——分手、艱難的商業談判、森林裡的散步。」（圖：x.com/paul_conyngham）

Paul於2019年從動物收容所領養了Rosie。（圖：x.com/paul_conyngham）

Rosie在2025年12月接受了第一劑疫苗注射，其後再注射加強劑，治療後腫瘤體積明顯縮細。（圖：x.com/paul_conyngham）

比對健康與腫瘤DNA 找出突變關鍵

Paul將Rosie的健康DNA與腫瘤DNA進行比對，尋找問題根源。他用一個生動的比喻解釋：「這就像你擁有一部新車的引擎，然後再對比同一部車行駛了30萬公里後的引擎——你可以比較兩者，看出哪裡受損了。」

接著，他利用Google DeepMind開發的AlphaFold AI系統，這套系統專門用於預測蛋白質結構。透過AlphaFold，Paul成功識別出腫瘤的基因突變，並將其與治療所需的藥物進行匹配。

全球首隻狗狗癌症疫苗誕生 腫瘤奇蹟縮細 正研發第二劑疫苗

這項突破讓Paul得以與新南威爾斯大學團隊合作，為Rosie研發出一款度身訂造的mRNA疫苗。mRNA疫苗的原理，是利用人工合成的信使核糖核酸，引導細胞產生無害的病毒蛋白，從而激發免疫反應。新南威爾斯大學RNA研究所所長Pall Thordarson教授表示：「這是首次為狗狗設計個人化癌症疫苗。這仍處於癌症免疫治療的前沿領域，而我們最終將運用這項技術幫助人類。Rosie正在教導我們，個人化醫療可以非常有效，而且能透過mRNA技術在短時間內完成。」

Rosie在2025年12月接受了第一劑疫苗注射，其後再注射加強劑。儘管確診時癌症已屬晚期，但治療後腫瘤體積明顯縮細。Paul目前正著手研發第二劑疫苗，目標是清除剩餘的腫瘤細胞，他充滿希望地表示：「對於某些癌症來說，我們真的有機會將它從絕症轉變為可控的慢性病。」

資料來源：Hindustan Times

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