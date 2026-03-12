季候風殺到｜專家教穿保暖三寶 比羽絨更有效 附5大禦寒暖身飲食秘訣

季候風殺到｜天文台預測明日（13日）市區氣溫將降至16度，比今日最高氣溫低8度，新界部分地區更跌至13度，溫差頗大。別以為穿得越厚就越暖，有專家指，若忽略頭、頸、腳三個關鍵部位，身體仍會覺得寒冷，他分享寒流必備的「保暖三寶」，以及5大由內暖到外的飲食秘訣，助市民安全度過低溫天氣。

季候風殺到｜比穿羽絨更保暖 醫生分享3件寒流必穿保暖配搭

重症科醫生黃軒解釋，人體並非只靠皮膚感受溫度，大腦、自律神經和血流回饋同樣重要。以下三個部位是保暖的關鍵：

1. 頭部

頭部血流量高，且靠近腦部的體溫調節中樞。當頭部溫度下降，大腦容易誤判為核心體溫正在降低，觸發全身血管收縮、血壓上升，迫使心臟加強運作。這也是冬季清晨中風與心肌梗塞好發的原因之一。

2. 頸部

頸部是頸動脈、迷走神經與交感神經叢的重要通道。頸部受寒不僅影響局部，更會擾亂自律神經平衡，可能導致心跳加速或不規律、血壓波動，並伴隨頭暈、胸悶、心悸等症狀。

3. 腳部

腳部距離心臟最遠，屬血液回流較困難的區域。一旦腳部寒冷，會引起血管收縮，使回流效率更差，體溫調節功能下降。此時身體為保全核心體溫，可能犧牲末梢循環，導致全身更覺寒冷、血壓升高、心臟負擔加重。

季候風殺到｜必穿保暖三寶 比多穿一件更有效

黃醫生強調，頭、頸、腳是血管密集、靠近重要神經或中樞的區域，一旦受冷，相關訊號會被放大解讀。佩戴帽子、頸巾與襪子，往往比單純多穿一件衣物更為有效，因為這三樣配件能直接穩定神經與血流：

帽子 ：避免大腦誤判身體處於低溫環境

：避免大腦誤判身體處於低溫環境 圍巾 ：減少自律神經受寒冷刺激

：減少自律神經受寒冷刺激 襪子：改善末梢血液循環，降低全身血管收縮需求

他特別提醒，高血壓、心臟病、中風病史、糖尿病及高齡者等高風險族群，更需注重這三個部位的保暖。寒冷刺激會顯著提升心血管事件風險。保暖不僅關乎舒適度，更直接影響血壓、心跳、血管張力與血液黏稠度，目的在於降低急性發作風險，穩定血流與神經功能。

季候風殺到｜5大飲食法保暖禦寒 蛋白質/穩血糖澱粉要吃

真正能禦寒的飲食，重點不在入口的瞬間熱感，而是讓身體能持續穩定地產生熱能。黃醫生整理出5項飲食方法：

1. 每餐攝取足夠蛋白質

蛋白質的消化與代謝過程會產生較高的「食物熱效應」，意味著攝取蛋白質本身就能促進身體生熱。建議選擇雞蛋、豆腐、豆乾、魚類、雞肉、瘦肉、無糖豆漿及溫牛奶。關鍵在於穩定且規律地少量多次攝取，而非單次大量補充。

2. 攝取緩慢釋放能量的澱粉

身體容易感到寒冷，往往與能量供應不穩定有關。真正有助禦寒的澱粉特徵是消化速度慢、能穩定血糖，不會造成體感忽冷忽熱。推薦選擇糙米、燕麥、番薯、南瓜、芋頭、蓮藕等，並避開甜品、精製白麵包及含糖熱飲。

3. 選擇不帶辣味的溫熱性香料

少量薑、蔥、蒜以及微量的肉桂，與辣椒的作用原理截然不同。這類香料能溫和促進血液循環，不會引發大量出汗，也不會過度刺激痛覺神經。建議以薑片加熱水沖泡，或飲用不加糖且不過濃的薑湯，以實現持久而穩定的暖身效果。

4. 注重食物溫度與結構

具備保暖功效的食物通常具備三個特點：熱湯維持溫度穩定、固體成分使消化速度放緩、富含蛋白質確保產熱持久。例如蔬菜湯搭配豆腐與米飯、去油的雞湯加入根莖類蔬菜，或味噌湯配魚肉與糙米。單純的熱咖啡、辣湯或甜湯，則無法提供同樣有效的禦寒效果。

5. 吃對時間更保暖

早餐吃得太晚會導致白天代謝速率緩慢，晚餐吃得太少則容易使半夜體溫下降。長時間空腹會讓身體進入節能模式，降低產熱能力。建議起床後1至2小時內進食早餐，晚餐不要只攝取蔬菜，睡前感到飢餓並非意志力堅強，而是身體需要能量的訊號。

資料來源：重症科醫生黃軒

專家履歷：黃軒

胸腔暨重症專科醫師、中西醫國際醫師亦是微創胸腔內視鏡手術專家。

---

