黃詠儀醫生離世｜百人送別追思會、今移送和合石火化 遺言「從不後悔行醫」

醫生教室
更新時間：12:09 2026-03-12 HKT
發佈時間：12:09 2026-03-12 HKT

「病人康復後的喜悅，帶給我很大的恩惠」中文大學醫院骨科顧問醫生黃詠儀（Clara）離世前留給世人的最後心聲。這位一生與疾病搏鬥、卻始終心繫病人的仁醫，2月26日在家人陪伴下安詳離世，享年50歲。沙田天主教聖本篤堂昨晚（11日）擠滿逾百人參加她的追思禱告，警務處處長周一鳴、中大校長盧煜明、奧運金牌得主江旻憓及醫學界議員林哲玄等名人悉數到場，向這位仁醫作最後告別。

追思會場面感人 各界致哀

追思禱告在沙田圍天主教聖本篤堂舉行，大堂擺滿花牌，更有黃詠儀的表弟妹留下字句：「親愛的表姐，愛在心中，不曾離去。」據黃詠儀醫生的家屬發出的訃告，逾越聖祭今日（12日）上午在馬鞍山天主教聖方濟堂舉行，隨後遺體移送和合石進行火化禮。追思會場刊記載了黃詠儀去年在明愛馬鞍山中學的一場分享，題為「我要和18歲的黃詠儀說的七件事」，這場分享回顧她傳奇的一生。

「當時我渴望有自由，希望有自己的決定和生活」

黃詠儀醫生出生於1975年，與父母、姐姐及弟弟在屯門公屋長大。母親從越南來港，在家照顧三姊弟；父親行船，一年只回家一兩星期。她10歲開始患上怪病，偶爾眼睛會看不見、單邊眼皮下垂，伴隨偏頭痛。她頻繁進出醫院，母親帶她四處求醫問卜，這些磨難使她更堅強：「當時我渴望有自由，我很渴望住宿舍，希望有自己的決定和生活。」

14歲那年，父親工作的船失蹤，整艘船和所有船員音訊全無，一家頓失經濟支柱。為了節省輕鐵車錢，她每日步行半小時上學；假日幫人補習、到工廠剪線頭、在印刷廠剪貼紙，幫補家計。同時，她發奮讀書，每年考第一名，期望早日入讀大學，改變命運。

立志「醫好每個病人」戰勝天生的缺陷

中六那年，她被羅馬及現代建築吸引，報讀建築系、可惜未能如願，老師建議她讀醫。自小飽受病痛折磨的她，轉念一想：「如果我成了醫生，我就可以幫人，不用別人幫我。」大學畢業後到醫院實習，她看着死去的病人，心中立下誓言：「我一定要醫好每個病人，我不要見到有病人死亡。」直至轉到骨科實習，看到病人最後笑着走出病房，她終於找到自己的方向——骨科。

加入手外科後，她才發現自己患有視覺功能障礙症，無法透過顯微鏡看到立體影像。但她沒有放棄，幾乎每天下班後都留下來，對着顯微鏡鍛鍊眼部肌肉。一年後，她忽然在顯微鏡中看到完整圓形——她戰勝了天生的缺陷。

每星期親自照顧超過130個病人 從不後悔行醫

憑着這份毅力，她輾轉到中大醫院任職骨科顧問醫生，同時每星期回威爾斯親王醫院診症、教書、做研究。她每星期親自照顧超過130個病人：「雖然已經飽和，但我仍然希望醫得一個，得一個。」

2024年，一紙診斷徹底改變了她的生活——末期肺癌。此後，她經歷了大大小小的手術、化療、免疫治療、電療，過程「痛苦萬分」，但她從未抱怨。有人說她工作太忙才患癌，她從不後悔行醫，堅定回應：「病人康復後的喜悅，帶給我很大的恩惠。」她選擇用自己的方式，繼續走完最後一程——依舊教學、依舊看診，直至身體無法支撐。

  

黃醫生2025年曾回母校擔任典禮嘉賓，在台上分享了一段並不順遂的成長故事。（圖片由受訪者分享））
黃醫生2025年曾回母校擔任典禮嘉賓，在台上分享了一段並不順遂的成長故事。（圖片由受訪者分享））
黃醫生因為年幼喪父，家中經濟環境一般，也無機會參加課外活動；從醫路上屢遇挫折，身體健康反覆、更曾患眼疾（圖片由受訪者分享））
黃醫生因為年幼喪父，家中經濟環境一般，也無機會參加課外活動；從醫路上屢遇挫折，身體健康反覆、更曾患眼疾（圖片由受訪者分享））
正因為童年未能參與課外活動的遺憾，黃醫生希望透過「黃璧雪展翅基金」，讓學弟學妹有機會完成她當年未能實現的夢想。（圖片由受訪者分享））
正因為童年未能參與課外活動的遺憾，黃醫生希望透過「黃璧雪展翅基金」，讓學弟學妹有機會完成她當年未能實現的夢想。（圖片由受訪者分享））
2022年，她曾在明愛馬鞍山中學講座中，向師生分享前往阿富汗及海地救援的經歷。（圖：明愛馬鞍山中學網站）
2022年，她曾在明愛馬鞍山中學講座中，向師生分享前往阿富汗及海地救援的經歷。（圖：明愛馬鞍山中學網站）

 

寫給18歲的自己 七句人生感悟

在明愛馬鞍山中學分享會上，她對着台下的年輕人分享了「我要和18歲的黃詠儀說的七件事」：

第一，你很聰明，你很勇敢，你知道自己喜歡甚麼。你要學會認識自己，你要認為自己的人生好像一粒種子一樣，你要知道這粒是甚麼種子，就知道放在甚麼泥土裡，給甚麼環境去生長。

第二，你要知道將來的路不一定有明確的指引。我們不一定要向著光行，有時暗暗的路，只要是對的，都是一種體驗。

第三，人生的路總是會不平坦。我們要知道，不如意的事一定會過去，這是定律。因為有今日就有昨日，有昨日就有明日。下雨之後一定有太陽。

第四，不要跟別人比較。你見到別人好，可能別人不如意的事才剛過去。有些種子長出葡萄樹，有些種子長出杉樹；有人18歲開花，有人50歲結果。

第五，不要太著重或者介意自己的能力。我們的能力其實是與生俱來的，當然潛在能力可以開發，但能力不可以勉強出來。同時能力不重要，心態才重要。如果因為能力做不到這份工作，選擇了另一份工作，你要問自己，有沒有好好發揮能力，在崗位上集中做到最好。

第六，即使你不同意父母的方法或概念，但你要肯定他們對你的愛是真實的。

第七，也是最後，我們要珍惜好朋友。

 

