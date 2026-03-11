啟德新急症醫院年中投入使用 醫院熱線電話號碼/服務時間/真人定AI接聽？

啟德新醫院將於2026年稍後時間分階段投入服務，伊利沙伯醫院的服務將會逐步遷移至新醫院。伊院通 - 伊利沙伯醫院社交網站近日公佈，為方便市民了解新醫院的服務安排，「啟德新醫院熱線」3506 5188已經正式投入服務，熱線服務時間會由星期一到星期日，並由專責團隊真人接聽，直接解答有關新醫院的基本資料及服務安排。

位於啟德發展區的新急症醫院，總建築樓面面積約50萬平方米，將提供2,400張病床及一系列臨床設施。此新醫院亦是指定的「創傷中心」，將提供24小時運作的急症服務，並具備完善設施以應對各類急症、緊急情況及重大事故。

根據醫管局的「第一個醫院發展計劃」，現時伊利沙伯醫院大部份的服務將陸續遷往這間新醫院。其中，「專科門診大樓」和「腫瘤科大樓」預計於2026年分階段投入服務。

啟德新醫院熱線詳情：



電話號碼：3506 5188

服務時間︰星期一至五 (早上10:00 至 晚上7:00)

星期六、日及公眾假期 (早上10:00 至 下午2:00)

新醫院亦已成立專責團隊跟進病人的預約安排，如果病人需要轉到新醫院覆診，團隊會利用熱線的電話號碼3506 5188致電病人通知有關更改，電話通知之後仲會有一系列跟進︰

會將新的預約便條（覆診紙），寄到病人登記的郵寄地址

新覆診紙會列明新的診症時間、日期及地點

會透過手機短訊SMS以及醫管局手機應用程式「HA Go」發送提示

病人如需改期，請致電預約便條上的部門電話，醫護人員會視乎病人的臨床需要作出適當的安排

溫馨提示︰院方會核對病人資料，但絕對不會要求繳交任何費用，如有疑問請致電熱線3506 5188查詢。

