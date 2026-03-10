Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

38歲打工仔1個月加班200小時 致腦出血半癱 淚訴「還我健康身體」即看8大過勞警號

醫生教室
更新時間：19:30 2026-03-10 HKT
發佈時間：19:30 2026-03-10 HKT

【打公仔悲歌】港人熱愛返工，但如果返工返到半身不遂又是否值得呢？日本一名男子在一個月內加班超過200小時，平日無Lunchtime、零休假持續工作，終導致腦出血及半癱，留下一身病痛。他控訴公司漠視員工過勞問題，呼籲避免悲劇重演。

無經驗接手「數億日圓」業務 連續工作無休假

日媒《琉球新報》報道，該名38歲男子於JA沖繩南部地區營農振興中心擔任芒果選果場現場負責人，統籌選果及銷售業務；他的前任同事因過勞離職，他在毫無經驗的情況下，僅與一名新入職員工共同承擔數億日元的業務工作，。

2025年6月是芒果出貨旺季，他從6月19日至7月18日期間從未休假，亦無午休時間，單月加班時數突破200小時。7月19日清晨，他被妻子發現在家中客廳倒地不起，緊急送院後證實有腦出血。令人惋惜的是，倒下前數天他曾發電郵向上司反映現場人手不足，卻未獲任何回應。

「大腦過勞」8大徵兆：

 

半身癱瘓後遺症纏身 終獲認定勞災 公司道歉

腦出血的後遺症徹底改變了這名男子的人生，不僅左半身癱瘓，語言聽覺功能亦受損，至今未能恢復正常。他在記者會上痛苦訴說「我變得對光、聲音、氣味都很敏感，很易就會頭痛和噁心，無法過正常的生活。」他至今仍未收到公司的道歉。妻子回憶丈夫倒下前已十分疲憊、身心狀態已經崩潰。「還我健康的身體」男子憤怒地表示：「失去的東西代價太大了，對公司感到非常氣憤。」他強調，這是他的責任去防止類似受害者再次出現。

2026年1月，那霸勞動基準監督署正式認定此案為勞工職業災害，JA沖繩理事長其後終於召開記者會公開道歉，表示「對於造成極大的痛苦與精神負擔，深表歉意」，而對受害者而言，這份道歉來得太遲。

腦過勞8大警號 中3個以上須警惕

腦部疲勞不僅影響工作效率，更可能引發嚴重健康危機。以下是過勞的常見表現：

核心徵狀

  1. 注意力難以集中
  2. 記憶力下降，經常忘東忘西
  3. 總是在玩手機
  4. 睡眠質素變差
  5. 安排不好工作和家務
  6. 經常犯低級錯誤
  7. 情緒波動大，煩躁易怒
  8. 對任何事都提不起興趣

其他可能出現的非神經系統徵狀，例如口苦、食慾差、便秘、腹瀉等消化系統狀狀；尿頻、尿急、夜尿增多等泌尿系統狀狀；以及心慌、胸悶、氣促等心血管系統症狀。

5大元兇消耗腦力 現代人無一倖免

專家指，大腦疲勞源於身、心兩方面的損耗，以下五大因素最常見：

1. 資訊過載：過度使用社交媒體、瀏覽大量碎片資訊，令人更難篩選有用內容，分散注意力，削弱決策能力，最終導致大腦反應遲鈍。

2. 經常熬夜：睡眠不足使腦細胞之間的神經網絡交流變慢，直接影響思考與反應能力。長期熬夜對大腦的傷害，堪比輕微腦震盪。

3. 一心多用：在不同任務之間快速切換注意力，每次切換都會產生額外的「認知成本」，最終帶來嚴重疲勞感，影響專注力與決策力。

4. 長期壓力：壓力不僅損害代謝、免疫和心血管系統，更會導致大腦海馬體萎縮、前額葉皮層功能減退，增加抑鬱症與認知障礙症風險。

5. 過度思考：大腦運作需消耗大量葡萄糖。當神經元被頻繁激發，細胞需從毛細血管吸取更多氧氣和葡萄糖，過度思考會耗盡能量儲備，引發疲勞感。

延伸閱讀：壓力大恐削免疫易短命 10位名醫親教長壽減壓法 必學1種10秒呼吸法

---

相關文章：

職場壓力大恐致抑鬱症/冠心病 醫生教呼吸法紓緩 如何自測過勞症狀？

睡足8小時仍腦霧/疲勞？醫生教3招修復粒線體 起床後讓眼睛做1事更精神

81歲醫生仍充滿活力工作 每天必飲1款湯防癌 更降血壓血糖 3大養生秘訣公開

慢性疲勞症候群｜港婦睡得夠但長期疲倦肩頸痛 中醫教自測虛勞病 4種體質高危

 

 

 

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
吊船遇狂風甩出洗窗工人 如「鐘擺」來回猛撞外牆15分鐘慘死｜有片
00:27
吊船遇狂風甩出洗窗工人 如「鐘擺」來回猛撞外牆15分鐘慘死｜有片
即時國際
11小時前
港鐵一家五口「人形蜈蚣」衝閘 被拍下母竟回頭怒睥鏡頭 網民：挑戰人體極限｜Juicy叮
港鐵一家五口「人形蜈蚣」衝閘 被拍下母竟回頭怒睥鏡頭 網民：挑戰人體極限｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
天氣︱季候風來襲「倒春寒」 周六巿區16°C 上水低見13°C 離岸高地吹6級強風
01:10
天氣︱季候風來襲「倒春寒」 周六巿區16°C 上水低見13°C 離岸高地吹6級強風
社會
8小時前
稻香晚市優惠平過兩餸飯？！龍躉/燒味/黃酒雞+小菜套餐$138起 再送燉湯/白飯/煲仔飯
稻香晚市優惠平過兩餸飯？！龍躉/燒味/黃酒雞+小菜套餐$138起 再送燉湯/白飯/煲仔飯
飲食
9小時前
「失婚金像影后」翹中佬戀情曝光  新歡背景神秘網民憂被騙  情路坎坷一前度輕生離世
「失婚金像影后」翹中佬戀情曝光  新歡背景神秘網民憂被騙  情路坎坷一前度輕生離世
影視圈
12小時前
港人中山睇中醫¥112包診金連藥直送上門 連香港「醫療券」都用得 網民熱議：平靚正？｜Juicy叮
港人中山睇中醫¥112包診金連藥直送上門 連香港「醫療券」都用得 網民熱議：平靚正？｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
陳玉蓮缺席《名媛望族》飯局卻現身此場合？為好友罕露面到賀 65歲真面目太驚人
陳玉蓮缺席《名媛望族》飯局卻現身此場合？為好友罕露面到賀 65歲真面目太驚人
影視圈
4小時前
02:29
星島申訴王 | 愛犬元朗行山被鬆繩大型狗咬死 涉案狗主「潛水」 港女誓討公道：唔會放過佢
申訴熱話
7小時前
4400萬六合彩頭獎得主賣樓 沽東涌映灣園三房 9年前Full Pay入市
樓市動向
2026-03-09 18:00 HKT
滙豐180萬客戶仍持「紅簿仔」 推現金獎鼓勵過渡數碼化 送999.9足金存摺紀念品
滙豐180萬客戶仍持「紅簿仔」 推現金獎鼓勵過渡數碼化 送999.9足金存摺紀念品
商業創科
2026-03-09 14:51 HKT