38歲打工仔1個月加班200小時 致腦出血半癱 淚訴「還我健康身體」即看8大過勞警號

【打公仔悲歌】港人熱愛返工，但如果返工返到半身不遂又是否值得呢？日本一名男子在一個月內加班超過200小時，平日無Lunchtime、零休假持續工作，終導致腦出血及半癱，留下一身病痛。他控訴公司漠視員工過勞問題，呼籲避免悲劇重演。

無經驗接手「數億日圓」業務 連續工作無休假

日媒《琉球新報》報道，該名38歲男子於JA沖繩南部地區營農振興中心擔任芒果選果場現場負責人，統籌選果及銷售業務；他的前任同事因過勞離職，他在毫無經驗的情況下，僅與一名新入職員工共同承擔數億日元的業務工作，。

2025年6月是芒果出貨旺季，他從6月19日至7月18日期間從未休假，亦無午休時間，單月加班時數突破200小時。7月19日清晨，他被妻子發現在家中客廳倒地不起，緊急送院後證實有腦出血。令人惋惜的是，倒下前數天他曾發電郵向上司反映現場人手不足，卻未獲任何回應。

「大腦過勞」8大徵兆：

半身癱瘓後遺症纏身 終獲認定勞災 公司道歉

腦出血的後遺症徹底改變了這名男子的人生，不僅左半身癱瘓，語言聽覺功能亦受損，至今未能恢復正常。他在記者會上痛苦訴說「我變得對光、聲音、氣味都很敏感，很易就會頭痛和噁心，無法過正常的生活。」他至今仍未收到公司的道歉。妻子回憶丈夫倒下前已十分疲憊、身心狀態已經崩潰。「還我健康的身體」男子憤怒地表示：「失去的東西代價太大了，對公司感到非常氣憤。」他強調，這是他的責任去防止類似受害者再次出現。

2026年1月，那霸勞動基準監督署正式認定此案為勞工職業災害，JA沖繩理事長其後終於召開記者會公開道歉，表示「對於造成極大的痛苦與精神負擔，深表歉意」，而對受害者而言，這份道歉來得太遲。

腦過勞8大警號 中3個以上須警惕

腦部疲勞不僅影響工作效率，更可能引發嚴重健康危機。以下是過勞的常見表現：

核心徵狀：

注意力難以集中 記憶力下降，經常忘東忘西 總是在玩手機 睡眠質素變差 安排不好工作和家務 經常犯低級錯誤 情緒波動大，煩躁易怒 對任何事都提不起興趣

其他可能出現的非神經系統徵狀，例如口苦、食慾差、便秘、腹瀉等消化系統狀狀；尿頻、尿急、夜尿增多等泌尿系統狀狀；以及心慌、胸悶、氣促等心血管系統症狀。

5大元兇消耗腦力 現代人無一倖免

專家指，大腦疲勞源於身、心兩方面的損耗，以下五大因素最常見：

1. 資訊過載：過度使用社交媒體、瀏覽大量碎片資訊，令人更難篩選有用內容，分散注意力，削弱決策能力，最終導致大腦反應遲鈍。

2. 經常熬夜：睡眠不足使腦細胞之間的神經網絡交流變慢，直接影響思考與反應能力。長期熬夜對大腦的傷害，堪比輕微腦震盪。

3. 一心多用：在不同任務之間快速切換注意力，每次切換都會產生額外的「認知成本」，最終帶來嚴重疲勞感，影響專注力與決策力。

4. 長期壓力：壓力不僅損害代謝、免疫和心血管系統，更會導致大腦海馬體萎縮、前額葉皮層功能減退，增加抑鬱症與認知障礙症風險。

5. 過度思考：大腦運作需消耗大量葡萄糖。當神經元被頻繁激發，細胞需從毛細血管吸取更多氧氣和葡萄糖，過度思考會耗盡能量儲備，引發疲勞感。

延伸閱讀：壓力大恐削免疫易短命 10位名醫親教長壽減壓法 必學1種10秒呼吸法

---

相關文章：

職場壓力大恐致抑鬱症/冠心病 醫生教呼吸法紓緩 如何自測過勞症狀？

睡足8小時仍腦霧/疲勞？醫生教3招修復粒線體 起床後讓眼睛做1事更精神

81歲醫生仍充滿活力工作 每天必飲1款湯防癌 更降血壓血糖 3大養生秘訣公開

慢性疲勞症候群｜港婦睡得夠但長期疲倦肩頸痛 中醫教自測虛勞病 4種體質高危