李耀輝闖阿富汗戰區為醫療接上生命電源 歷經空襲創傷 堅持為災民播下希望種子

堅守防止自殺熱線40年，退休後毅然加入無國界醫生，本港退休大學教授李耀輝去年透過出版電子書寫下自己的人生歷程。在投身無國界醫生時，他曾闖入阿富汗戰區，維修醫院接上生命電源，卻與死亡擦肩，親歷醫院遭空襲，在極端環境下仍堅持為災民播下希望種子。

相關文章：棄名位願做失意人同行者 李耀輝堅守防自殺熱線40年 盼成為「苦難裡一束光」守護心靈

李耀輝闖阿富汗戰區為醫療接上生命電源 歷經空襲創傷

2014年，李耀輝母親離世，為李耀輝的人生帶來巨大轉折。為了將這份哀痛，轉化為服務他人的力量，並活出母親堅韌、慈愛的精神。在2015年1月11日生日當天，毅然從香港科技大學退休，加入無國界醫生。2015年10月首次任務便被派往阿富汗的醫院進行維修工程。該醫院其後慘遭空襲，釀成42人死亡，當中包括14名無國界醫生工作人員。只因當時被臨時轉派到其他醫院工作，才僥倖逃過一劫。他回憶，那一刻，內心充滿了恐懼、憤怒和內疚，更讓他一度萌生放棄的念頭，但這份由死神手中奪回的生命，自此被賦予了更重大的意義。

從「救急」到「育苗」 真正的幫助是培育希望的種子

他選擇留下，繼續在最危險的前線服務。因此，他利用餘下時間，將自己的工程知識與經驗，無私地傳授給當地年輕人，訓練他們成為能夠獨當一面的社區守護者。他坦言：「我相信真正的幫助，不只是救急，而是培育希望的種子。」「這樣，即使我離開後，他們仍能繼續為自己的國家服務。」

2023年，紅十字會向他頒發「人道工作年獎」，對此，他謙遜地表示：「這並不代表我的成就，而是一位普通義工默默耕耘所獲得的一份肯定。它提醒我，只要仍有一顆願意為他人付出的心，就能在最艱難的地方，綻放出光來。」

最樸實的生日願望 不願升職發財只求健康幫助別人

李耀輝對「健康」的體會，比任何人都來得刻骨銘心。他表示，年少時總以為健康是理所當然的，直到年歲漸長，才深切體會沒有健康，所有理想與熱情，都如浮雲般無根可依。於是，他開始學習與巨大的工作壓力和平共處，更留意自己的生活節奏、飲食習慣與休息時間，重新認識「靜」的力量。如今，每年生日，李耀輝不求物質，也不許願升職發財，他唯一的禱告，樸實而堅定：「我只對上天祈願：請賜我健康，讓我可以繼續幫助別人。」

延伸閱讀：社福界登記護士課程開放報名 修畢課程可發還學費 即睇3院校申請資格/方法｜附登記護士/註冊護士薪酬分別

---

相關文章：

公營醫療費用減免2026年全面調整 一文即睇涵蓋範疇/申請資格 入息上限如何計算？

中大研心臟手術止痛新方案 注射美沙酮術後疼痛減6成 效力持久不上癮

香港中醫醫院正式分階段投入服務 一文即睇4大預約方式 首年可享低至7折優惠