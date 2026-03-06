中大仁醫黃詠儀離世 生前捐獎學金回饋母校 黃母代女出席母校植樹紀念

中大醫院「仁醫」黃詠儀醫生離世的消息，震撼全港。她生前以仁心待病人、更曾遠赴第三世界國家救援，離世後留下無盡思念。而這份思念亦會以另一種形式延續下去——由她與摯友共同設立的獎學金，以及在母校栽下的黃花風鈴木，將善良化為滋養學弟妹成長的養分。

設立獎學金專幫助經濟困難的學生

黃詠儀與中學好友張璧賢（現任港台中文台台長）及曹雪蓮（現任明愛馬鞍山中學校長），三人畢業於屯門東華三院邱子田紀念中學。畢業後各奔前程、感情如一。黃醫生在生前早已計劃與兩位摯友在母校設立獎學金，以回饋培育之恩。三人從各自名字中取一字，聯合命名為「黃璧雪展翅基金」，既是回饋，亦是對三人友誼的見證。

這份獎學金的特別之處，在於它不看重學術或運動成績，而是專注於幫助有經濟困難的學生拓展視野。資助範圍涵蓋課外活動、海外交流或比賽，讓學弟妹有機會走出課室，探索更廣闊的世界。而這個獎學金的理念，其實源於黃醫生自身的成長經歷。

家境清貧盼助學弟妹圓夢

邱子田紀念中學葉偉儀校長憶述，去年邀請黃醫生回校擔任典禮嘉賓，她在台上分享了一段並不順遂的成長故事，因為年幼喪父，家中經濟環境一般，也無機會參加課外活動；從醫路上屢遇挫折，身體健康反覆、更曾患眼疾。然後，她平靜地向台下師生透露自己有末期癌症。

正因為童年未能參與課外活動的遺憾，黃醫生希望透過「黃璧雪展翅基金」，讓學弟學妹有機會完成她當年未能實現的夢想。

植樹紀念 花語寄意「再回來的幸福」

三位好友原本相約今年三月一起回母校參加植樹儀式，答謝她們設立獎學金的心意。如今黃醫生無法親身出席，便由黃媽媽代為參與，與張璧賢和曹雪蓮一同在校園種下黃花風鈴木。葉校長解釋，選擇黃花風鈴木，除了因為環境適合，更因為它的花語代表「感謝」與「再回來的幸福」，象徵學校與畢業生之間的情感連結，「學生不會掛念校舍，卻永遠記得同學和老師。這棵樹和獎學金，代表的正是那一份情誼。」

黃醫生留給母校和香港人的仁心與善意，將隨着黃花風鈴木的花開花落、延續下去；而「黃璧雪展翅基金」資助的每一位學弟妹，亦將延續她的勇氣及精神。

