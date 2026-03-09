低頭族超高危！後頸突起是「富貴包」警號 專家教3招改善動作

不少年輕上班族，最常抱怨的問題之一，就是頸後突然長出一個「包」，俗稱「富貴包」。有富貴包，其實不富貴，這個包不僅影響外觀，更反映出長期姿勢不良對脊椎造成的累積損害。近年，隨着智能手機及電腦成為生活必需品，「富貴包」已不再是中老年人的專利，而是年輕化趨勢明顯。究竟「富貴包」是甚麼？為何會形成？如何有效改善？

年輕人多患「姿勢性富貴包」

正常情況下，人體頸椎有自然的生理前曲（lordosis），幫助分散頭部重量（約4-5公斤）。但當我們長期低頭使用手機或電腦，頭部前傾（forward head posture），每前傾1英寸，頸椎承受的壓力便增加約4.5公斤。長此以往，頸椎最後一節（C7）與胸椎第一節（T1）交界處壓力劇增，導致：

頸後深層肌肉（如斜方肌上部、頸夾肌）長期緊繃、缺血；

局部軟組織反覆微損傷，引發慢性發炎及纖維化；

脂肪組織或結締組織代償性增生，形成突起。

這就是大多數年輕人的「姿勢性富貴包」。雖然少數個案可能涉及骨質疏鬆、壓迫性骨折、脂肪瘤、長期服用類固醇，或內分泌問題，但臨床最多見的仍是日常生活不良姿勢所致。及早察覺並介入，改善機會很高。

富貴包有何徵狀？

除了頸後明顯隆起影響美觀外，更會連帶一系列問題：

肩頸僵硬、酸痛，甚至擴散至上背；

頸椎提早退化、椎間盤壓力增加；

頭痛、頭暈、耳鳴（因椎動脈受壓或神經刺激）；

手臂麻痺、握力減弱（神經根受壓）；

長期更可能誘發胸悶、心悸、自律神經失調。

這些徵狀往往在30-40歲開始顯現，若不處理，會逐步惡化成難逆轉的胸椎後凸（kyphosis）。

3大改善動作舒緩富貴包 加強上背伸展

脊醫治療富貴包強調「矯正姿勢、恢復脊椎自然曲度、強化肌肉平衡」。瑜伽導師黎樂欣（Zora）示範3大改善動作，幫助打開胸腔，加強上背伸展，有效改善低頭族的上背、頸部、肩膊繃緊，舒緩血液循環不良而形成的富貴包。

束角手伸展牛面式手部伸展

雙手在背後十指緊扣，手掌心貼合，雙手盡量伸直，可以的話，把雙手向上拉伸。 未能夠手貼手的，可以手捉毛巾/瑜伽帶，減輕難度。 會感受到心口推前，背部肩胛骨緊夾，肩膊有拉感。 此動作可以加速上背血液循環，減少富貴包形成。

牛面式手部伸展

舉起右手、彎曲手肘向下，右手手掌心貼後背；然後左手彎曲手肘，左手手背貼後背，左手向上伸出及握緊右手，雙手緊扣，頭盡量向正前望，頭頂手肘向後，保持脊骨挺直，深長呼吸3-5次。 初學者可以手捉長毛巾/瑜伽帶。換另一邊、重覆動作。

平躺翻身伸展

平躺、心口向地下方向。手伸直和肩膊形成一條直線，另一邊手曲手肘按地，推自己翻身。 伸直手的肩膊前三角肌位置，會感覺到拉伸伸展。 如要提高難度，可以再翻身多一點，膝頭曲起，腳掌踩地。

要留意，若伸展方法效果有限，或徵狀持續加重，請盡快找專業人士評估。「富貴包」並非「不可逆」的問題，而是姿勢不良的警號。由今天開始改變姿勢，就能少一點疼痛。希望大家放下手機一刻，抬頭看看世界，也照顧好自己的脊椎健康。

撰文：註冊脊醫王俊華

專家履歷：

王俊華為香港註冊脊醫、美國註冊臨床營養學家及認可體適能教練。

---

