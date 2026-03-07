Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

棄名位願做失意人同行者 李耀輝堅守防自殺熱線40年 盼成為「苦難裡一束光」守護心靈

醫生教室
更新時間：16:00 2026-03-07 HKT
發佈時間：16:00 2026-03-07 HKT

本港退休大學教授李耀輝是2023年「香港人道年獎」得主，一度堅守防自殺輔導熱線達40年，其間加入撒瑪利亞防止自殺會電話熱線義工、無國界醫生、紅十字會的電話熱線，還有生命教練的培訓，去年亦出版電子書寫下人生歷程。

堅守防自殺輔導熱線40年 最終換來失意人無數句謝

李耀輝憶述，記得剛開始接聽電話時，一個深夜的來電者語氣中滿是絕望與放棄。他用盡所學的聆聽技巧，竭力保持冷靜與同理，試圖在漆黑的氛圍中建立一絲連結。然而，在漫長的對話後，對方只淡淡地拋下一句：「你幫不到我。」隨即掛斷電話。這一刻，李耀輝形容自己出現自責、內疚的情緒，甚至想：「也許我不適合這種工作，我救不了人」。就在他瀕臨退縮的邊緣，身邊資深同工的一番話，為他帶來了轉機，告訴他：「我們不是救世主，我們只是同行者。真正的幫助，有時就是靜靜地陪對方走過那幾分鐘的黑暗。」這句話如同一道光，瞬間照亮了李耀輝內心的陰影，讓他毅然選擇留下。40年的傾聽和陪伴，無數次在電話線兩端的靜默與眼淚，最終也換來了無數句：「謝謝你的聆聽，你讓我感到被支持。」.

年逾七旬不言休 盼成為「苦難裡一束光」守護失意人

李耀輝深刻體會到，在面對身體的疲憊與心理的煎熬時，一個照顧者必須先懂得照顧自己。即使年逾七旬，許多人已選擇退休，放慢腳步，李耀輝的內心依舊熾熱，渴望前行，並表示：「我珍惜生命，因為我還有使命。」他視之為自己無法成為醫生後，另一種救人的方式，「用陪伴與傾聽，照亮那些走在黑暗中的人，努力在苦難裡成為一束光。這不是拯救世界的夢，而是與世界同在的心。」

如今，他不再追逐名與位，只希望成為一個能陪伴迷失的年輕人、傷心的長者、走過風雨的朋友。他感概：「未來的我，不一定要站在高處發光，但我希望能持續在角落發熱。」「哪怕只是為一個人點亮一盞燈，我也願意用餘下的時光去做。只要我還能走，就會繼續走；只要我還能幫，就會繼續伸手。」

