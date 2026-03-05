黃詠儀醫生離世｜抗癌兩年仍堅守崗位 基層出身發奮考入中大醫學院

中大醫院矯形外科及創傷學系名譽臨床副教授黃詠儀（Clara），上周四2月26日在家人陪伴下離世，據知黃醫生於前年確診肺癌，抗癌兩年終不敵病魔離世。中大醫院昨日（3月4日）起於醫院9樓大堂設立悼念角，讓黃醫生的親友及公眾人士前往留言致意，表達感激與懷念。

中大醫院設悼念角 抗癌兩年離世前仍堅守崗位

黃醫生於2024年3月確診肺癌，過去兩年期間勇敢抗癌，且經歷多次治療。黃醫生在抗癌期間仍堅守崗位，始終心繫病人及學生的教學工作。直至2026年2月26日晚上，她在家人陪伴下安詳離世。

中大醫院悼念角現場擺放了黃醫生生前照片及生平簡介，回顧了她由基層奮鬥成為醫生的經歷。她生於1975年，年幼喪父、自小在屯門公屋長大，生活樸素，卻憑著勤奮上進的態度，學業成績一直名列前茅。她於1994年考入香港中文大學醫學院，1999年畢業，獲內外全科醫學士學位，成為骨科醫生。她為人溫柔真誠，朋友眾多，畢生深受敬重。

肺癌成因+7大先兆

告別安排公布 親友學生送最後一程

據黃醫生家屬發出的訃告，下周三（3月11日）晚上將在沙田天主教聖本篤堂舉行公開追思禱告；翌日（3月12日）上午在馬鞍山天主教聖方濟堂舉行逾越聖祭，之後移送和合石火化。屆時，親友、同事、學生及病人將可齊聚送別這位用生命照亮他人的仁醫。

肺癌是本港頭號癌症殺手 有7大先兆 久咳不癒聲沙是警號

肺癌是本港的頭號癌症殺手！根據癌症網上資源中心資料，在2020年，肺癌新症共有5,422宗，佔本港癌症新症總數的15.9%，屬所有癌症之首，而男女宗數比例約為1.5比1。

根據醫管局資料，吸煙是引發肺癌的主要因素，平均每10名吸煙人士就有1人會患上肺癌，其患癌風險是非吸煙人士的20倍。另外，如果經常吸食二手煙，患肺癌的風險也會較普通人高2至3倍。醫管局又指，除了吸煙外，有6大因素也會增加患上肺癌的風險，包括經常吸入廚房油煙：

6大誘發肺癌因素

長期缺乏進食新鮮蔬菜、水果和含豐富維他命A的食物

長期吸入廚房油煙

經常進食經燒烤、醃製的食物

長期吸入燃燒香燭的煙霧

種族或遺傳因素

種族或遺傳因素

如何及早發現肺癌先兆？根據衞生署資料，早期肺癌一般沒有明顯的病徵，但隨著病情持續，可能會出現以下先兆，如果同時出現多項應盡快求醫：

7大肺癌先兆

持續性咳嗽

痰中帶血

胸肺反覆受到感染或經久難癒

聲音嘶啞

胸部不適，咳嗽或深呼吸時感到疼痛

食慾不振及體重下降

容易疲倦

資料來源：醫管局、衞生署

---

相關文章：

肺癌症狀｜男子經常肩痛 揭生8cm巨瘤肺癌擴散 出現6症狀已晚期

肺癌症狀｜29歲女常運動卻患肺癌 事前無先兆 醫生教分2大癌變因素

肺癌原因｜12歲男常捱夜患晚期肺癌 揭年輕患癌原因 3大生活習慣惹禍

咳嗽原因｜久咳不癒是心肺出問題？醫生揭慢性咳嗽10大成因 小心肺癌警號