癌症專家拆解5大居家致癌物 木傢俬/地板裂縫/清潔劑全部中招？

家中都可能隱藏致命危機，說的正正是致癌物。有專家分享了5種要「逐出家門」日常物品，從燒烤食物到廚房清潔劑，通通「中伏」，更提醒大眾注意這些被忽略的健康威脅。

癌症專家拆解5大居家致癌物

美國癌症專科醫生Dr. Amit Garg近日在Facebook專頁分享日常生活中潛藏致癌風險，更點出5大絕對「無得留低」的日常物品：

家居致癌物｜1. 燒烤焦黑食物：產致癌物

醫生警告燒烤愛好者，過度焦黑的牛排可能增加胃癌和腸癌風險。當肉類在極高溫度下烹調，尤其是明火燒烤時，會形成2種致癌物質：

雜環胺（HCAs）

多環芳香烴（PAHs）

美國國家癌症研究所研究證實，這些化合物在實驗室環境中可導致DNA改變，增加患癌風險。建議：

避免進食焦黑部分 燒烤時頻繁翻動肉類 盡量採用低溫烹調

家居致癌物｜2. 氡氣：肺癌元兇

氡氣是天然存在的放射性氣體，可透過地板和牆壁裂縫滲入家居。世界衛生組織將氡氣列為全球第二大肺癌成因，僅次於吸煙。由於無色無味， 氡氣檢測是唯一確認室內濃度的方式。專家建議高風險地區（如花崗岩豐富地區、地下室、地窖）居民定期進行氡氣測試。

家居致癌物｜3. 農藥化學品：存血癌風險

常見的農藥如嘉磷塞（草甘膦）是全球廣泛使用的除草劑，與血癌風險增加有關。有大型研究顯示，職業性高濃度接觸嘉磷塞的人士，患非何傑金氏淋巴瘤的風險可能上升。

國際癌症研究機構將嘉磷塞列為「可能對人類致癌」，雖然部分監管機構認為一般消費者接觸量不足以構成顯著風險，但爭議仍在持續。

家居致癌物｜4. 甲醛：人造家具極高危

壓縮木板家具和某些紡織品可能釋放甲醛。甲醛是已知人類致癌物，長期接觸與鼻咽癌及部分白血病有關。甲醛主要來源包括：

顆粒板、蔗渣板、夾板

部分紡織品

某些黏合劑

建議確保室內良好通風及選購低甲醛認證產品。

家居致癌物｜5. 刺激性清潔劑：致癌揮發性物質

即使是大掃除的日子，提醒大家避免使用刺激性清潔產品。這些產品釋放的揮發性有機化合物（VOCs）會增加室內空氣污染，長期接觸可能提高白血病和膀胱癌風險。雖然現有研究多集中於職業性長期暴露，專家仍建議：

選用溫和清潔劑

打掃時保持通風

資料來源：Dr. Amit Garg、Daily Mail

