真假春困點分辨？專家拆解4種「偽春困」先兆 打喊露/睡不飽未必與春困有關

最近好眼瞓，即係春困？有專家拆解，頻繁打喊露（打呵欠）、睡飽仍疲倦未必春困有關，可能是身體發出的警號，更可能是患上了嚴重疾病如腦中風，到底真春困、假春困點分辨？即看4種「偽」春困先兆！

真春困有3大特點 偽春困或成疾病先兆

重症科醫生黃軒分享，每到春天，門診總會遇到病人問「最近好睏」是否受春困影響；黃軒醫生指真假春困有分別，睡飽仍疲倦有機會是身體在求救！春季氣溫回升、日照時間延長，人體自律神經需要重新適應這段「生理過渡期」，確實會出現日間容易疲倦、午後精神不振、早晨難以起床的情況。黃軒醫生提醒，「真春困」會有以下特點：

3. 過敏性鼻炎

4. 心理因素

補充足夠睡眠後可改善

沒有其他神經系統或內科症狀

持續1至2周會自行緩解

如果大家的疲倦感不符合上述情況，就要提高警覺了，因為這可能不是春困，而是疾病的先兆。

偽春困｜1. 腦中風前奏

頻繁打呵欠可能是腦部缺氧的早期警號。臨床觀察發現，部分腦血管意外發生前數天，患者會出現：

反覆打呵欠

頭暈

肢體麻木

言語不清

而且即使睡眠充足，情況也沒有明顯改善，因為這不是「想睡覺」，而是腦幹調節功能可能出現異常。研究更指出，打呵欠與腦部血流調節及多巴胺系統有關。如本身患有高血壓、糖尿病、高血脂，突然出現以上症狀，請立即求醫、不要等待。

偽春困｜2. 內分泌與代謝問題

1. 甲狀腺功能減退

甲狀腺素不足會降低全身代謝率，根據美國內分泌學會資料，亞臨床甲減在成人族群中並不少見。典型症狀：容易疲倦、怕冷、便秘、體重增加。

2. 貧血

世界衛生組織數據顯示，全球約25%人口受缺鐵性貧血影響。氧氣運輸能力下降，身體自然會「想睡覺」。常見表現為臉色蒼白、心悸及頭暈。

3. 糖尿病

若又累又想睡，同時伴隨口渴、多尿、體重下降，應立即驗血糖。高血糖會導致：

細胞能量利用異常

夜尿頻繁影響睡眠

慢性疲倦

偽春困｜3. 過敏性鼻炎

過敏有機會出現春困症狀。研究顯示，過敏性鼻炎會影響睡眠品質和日間專注力，這類患者常伴隨明顯的黑眼圈。原理如下：

組織胺釋放：導致血管擴張，腦部相對缺氧 鼻塞問題：換氣效率下降，二氧化碳滯留體內

偽春困｜4. 心理因素

疲倦不一定是身體問題，有時是壓力過大，潛意識想透過睡眠來逃避現實。焦慮症、憂鬱症初期也可能表現為：

無力感

嗜睡

缺乏動力

「偽」春困疾病先兆宜速求醫

黃軒醫生強調，不要把所有打盹、打呵欠都當成春困，如果符合以下任何一項也有可能是疾病先兆：

睡眠充足，但疲倦持續超過2週

合併明顯的神經症狀

食慾改變或體重異常

本身有慢性病史

若確認是「真春困」，可嘗試以下方法改善疲倦：

規律運動：每週進行至少150分鐘中等強度運動。 早晨曬太陽：每天曬太陽20分鐘，有助調整晝夜節律。 穩定作息及飲食：晚上要有固定入睡時間，避免高精緻糖類食物，均衡飲食。

資料來源：重症科醫生黃軒

專家履歷：黃軒醫生

台灣林口長庚胃腸肝膽科副教授，專項是發炎性腸道疾病如克隆氏症、潰瘍性結腸炎等。

