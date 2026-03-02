Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

真假春困點分辨？專家拆解4種「偽春困」先兆 打喊露/睡不飽未必與春困有關

醫生教室
更新時間：18:30 2026-03-02 HKT
發佈時間：18:30 2026-03-02 HKT

最近好眼瞓，即係春困？有專家拆解，頻繁打喊露（打呵欠）、睡飽仍疲倦未必春困有關，可能是身體發出的警號，更可能是患上了嚴重疾病如腦中風，到底真春困、假春困點分辨？即看4種「偽」春困先兆！

真春困有3大特點 偽春困或成疾病先兆

重症科醫生黃軒分享，每到春天，門診總會遇到病人問「最近好睏」是否受春困影響；黃軒醫生指真假春困有分別，睡飽仍疲倦有機會是身體在求救！春季氣溫回升、日照時間延長，人體自律神經需要重新適應這段「生理過渡期」，確實會出現日間容易疲倦、午後精神不振、早晨難以起床的情況。黃軒醫生提醒，「真春困」會有以下特點：

    3. 過敏性鼻炎
    3. 過敏性鼻炎
    4. 心理因素
    4. 心理因素

     

    • 補充足夠睡眠後可改善
    • 沒有其他神經系統或內科症狀
    • 持續1至2周會自行緩解

    如果大家的疲倦感不符合上述情況，就要提高警覺了，因為這可能不是春困，而是疾病的先兆。

    偽春困｜1. 腦中風前奏

    頻繁打呵欠可能是腦部缺氧的早期警號。臨床觀察發現，部分腦血管意外發生前數天，患者會出現：

    • 反覆打呵欠
    • 頭暈
    • 肢體麻木
    • 言語不清

    而且即使睡眠充足，情況也沒有明顯改善，因為這不是「想睡覺」，而是腦幹調節功能可能出現異常。研究更指出，打呵欠與腦部血流調節及多巴胺系統有關。如本身患有高血壓、糖尿病、高血脂，突然出現以上症狀，請立即求醫、不要等待。

    偽春困｜2. 內分泌與代謝問題

    1. 甲狀腺功能減退

    甲狀腺素不足會降低全身代謝率，根據美國內分泌學會資料，亞臨床甲減在成人族群中並不少見。典型症狀：容易疲倦、怕冷、便秘、體重增加。

    2. 貧血

    世界衛生組織數據顯示，全球約25%人口受缺鐵性貧血影響。氧氣運輸能力下降，身體自然會「想睡覺」。常見表現為臉色蒼白、心悸及頭暈。

    3. 糖尿病

    若又累又想睡，同時伴隨口渴、多尿、體重下降，應立即驗血糖。高血糖會導致：

    • 細胞能量利用異常
    • 夜尿頻繁影響睡眠
    • 慢性疲倦

    偽春困｜3. 過敏性鼻炎

    過敏有機會出現春困症狀。研究顯示，過敏性鼻炎會影響睡眠品質和日間專注力，這類患者常伴隨明顯的黑眼圈。原理如下：

    1. 組織胺釋放：導致血管擴張，腦部相對缺氧
    2. 鼻塞問題：換氣效率下降，二氧化碳滯留體內

    偽春困｜4. 心理因素

    疲倦不一定是身體問題，有時是壓力過大，潛意識想透過睡眠來逃避現實。焦慮症、憂鬱症初期也可能表現為：

    • 無力感
    • 嗜睡
    • 缺乏動力

    「偽」春困疾病先兆宜速求醫 

    黃軒醫生強調，不要把所有打盹、打呵欠都當成春困，如果符合以下任何一項也有可能是疾病先兆：

    • 睡眠充足，但疲倦持續超過2週
    • 合併明顯的神經症狀
    • 食慾改變或體重異常
    • 本身有慢性病史

    若確認是「真春困」，可嘗試以下方法改善疲倦：

    1. 規律運動：每週進行至少150分鐘中等強度運動。
    2. 早晨曬太陽：每天曬太陽20分鐘，有助調整晝夜節律。
    3. 穩定作息及飲食晚上要有固定入睡時間，避免高精緻糖類食物，均衡飲食。

    資料來源：重症科醫生黃軒

    專家履歷：黃軒醫生

    台灣林口長庚胃腸肝膽科副教授，專項是發炎性腸道疾病如克隆氏症、潰瘍性結腸炎等。

    延伸閱讀：回南天｜底褲手洗定機洗？穿多久要換？一文拆解底褲衛生貼士+正確處理

    ---

     

    相關文章：

    回南天｜牆身潮濕發霉變黑 易致咳嗽/濕疹/鼻敏感 K Kwong教1招秒殺霉菌毒素

    專家揭5大洗衣習慣超錯 恐越洗越骯髒多菌！

    常忍尿穿緊身褲恐腎衰竭喪命 專家教8招保護腎臟

    7日不換床單100萬隻塵蟎爬身 恐引發4大疾病可致命

    ↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

    ↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

    最Hit
    李婉華揭加國中產悲歌 斥政府加稅無孔不入：已經難搵錢，仲要加稅，想點呀
    李婉華揭加國中產悲歌 斥政府加稅無孔不入：已經難搵錢，仲要加稅，想點呀
    影視圈
    10小時前
    伊朗局勢︱伊國營電視台宣布哈梅內伊已殉道 即日起全國哀悼40天
    01:49
    伊朗局勢︱特朗普：軍事行動或持續四周 中國外交部：有公民在德黑蘭死亡︱不斷更新
    即時國際
    3小時前
    伊朗局勢｜美軍F-15墜落科威特疑友軍擊中 飛行員跳傘生還
    00:41
    伊朗局勢｜美軍F-15墜落科威特疑友軍擊中 飛行員跳傘生還
    即時國際
    3小時前
    連鎖酒樓斬料加餸！海港招牌叉燒$40/半斤 全線13分店11am起供應
    連鎖酒樓斬料加餸！海港招牌叉燒$40/半斤 全線13分店11am起供應
    飲食
    7小時前
    太古城40年老字號酒家翰騰閣結業！屬同名品牌最後分店  街坊：好多人排隊  美心旗下品牌接手
    太古城40年老字號酒家翰騰閣結業！為同名品牌最後分店  街坊：好多人排隊  美心旗下品牌接手
    飲食
    6小時前
    富貴視后75歲「忘年戀」舊愛罕談兩段婚姻 再婚娶嫩妻恨再做爸爸曾考慮人工受孕
    富貴視后75歲「忘年戀」舊愛罕談兩段婚姻 再婚娶嫩妻恨再做爸爸曾考慮人工受孕
    影視圈
    8小時前
    港男深圳睇男科被插住尿管屈錢 $48檢查費引入局 最終咁霸氣反擊竟成功退款｜Juicy叮
    港男深圳睇男科被插住尿管屈錢 $48檢查費引入局 最終咁霸氣反擊竟成功退款｜Juicy叮
    時事熱話
    5小時前
    伊朗對阿聯酋發動襲擊。 美聯社
    伊朗導彈反擊｜革命衛隊稱美軍已逾560人死傷 中情局6高官亡
    即時國際
    3小時前
    「移英女星」浴後毛巾滑落幾乎全裸  女兒難識朋友爆移民辛酸  當地人缺衛生常識好恐怖？
    「移英女星」浴後毛巾滑落幾乎全裸  女兒難識朋友爆移民辛酸  當地人缺衛生常識好恐怖？
    影視圈
    2026-03-01 15:30 HKT
    先施再執一間！？上環店傳年底約滿結業 獲連鎖藥房頂租 百年百貨品牌將剩1分店......
    先施再執一間！？上環店傳年底約滿結業 獲連鎖藥房頂租 百年百貨品牌將剩1分店......
    生活百科
    6小時前