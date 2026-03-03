睇醫生可足不出戶？本港公立私家醫院遙距診症服務 即睇預約/收費/取藥方法

港人熱愛返工！日常生活中少不免有些情況要「頻撲」請假覆診，隨著醫管局及私家醫院推出「遙距醫療」服務，打工仔覆診不再要親身到醫院。《星島頭條》為大家搜羅本港醫院提供的遙距診症服務，睇醫生攞藥可足不出戶，即看服務範圍/預約/取藥方法。

醫管局透過其手機應用程式 「HA Go」 提供「遙距醫療（TeleHealth）」 服務。

申請方法：

服務內容：覆診當日只要在辦公室找一處寧靜及網絡接收良好的地方，便可以用手提電話透過視像覆診。醫生會透過視像跟進病情，例如整體康復進度、傷口癒合以及服藥情況等。

取藥方法：病人完成診症後可以在「HA Go」選擇付費「藥物送遞服務」，最快第二天便可以把藥物送到社區藥房或指定地址。覆診後可以在「HA Go」下載電子版醫生紙。

港怡醫院有提供普通科視像會診服務。

申請方法：

需至少提前一小時預約診症，名額先到先得。 網上預約需填寫預約詳情及繳交視像會診費用。 成功預約後， 將收到WhatsApp/電郵/電話短訊通知。

服務內容： 服務適用於6歲或以上人士。若求診者未滿16歲，必須由一名成年人親身陪同進行視像會診，求診者及陪同人士須於視像會診開始前出示身份證明文件，要留意病人診症時必須身處香港。



服務適用於6歲或以上人士。若求診者未滿16歲，必須由一名成年人親身陪同進行視像會診，求診者及陪同人士須於視像會診開始前出示身份證明文件，要留意病人診症時必須身處香港。 收費詳情：費用包括視像診症服務一次及基本藥物一份連送遞服務一次；如需處方其他藥物，將另行收取藥費。

星期一至六（上午9時至下午6時）：港幣$480 星期日及公眾假期（上午9時至下午6時）：港幣$595

如希望預約的專科門診未有列明於此網上預約系統內，請致電診所直接預約：

海怡︰+852 3903 8688 黃竹坑︰+852 3903 8688 翰林匯︰+852 3903 8688

香港港安醫院—司徒拔道提供遙距診症服務。

申請方法：

致電3651 8998預約遙距診症服務 繳費以確認預約（透過本院發送的訊息） 最早預約時間可以為完成繳款3小時後（星期日及公眾假期除外）

服務內容： 家庭醫學普通科及身體檢查後跟進診症（只適用於身體檢查計劃第二次醫生診症）。醫護人員會進行會診前評估，再由醫生視像診症；按情況需要，由護士跟進相關事宜。診症時段： 星期一至星期五: 上午9時至下午1時, 下午2時至下午5時 星期六、星期日及公眾假期: 不適用

家庭醫學普通科及身體檢查後跟進診症（只適用於身體檢查計劃第二次醫生診症）。醫護人員會進行會診前評估，再由醫生視像診症；按情況需要，由護士跟進相關事宜。診症時段： 收費詳情：家庭醫學普通科門診診金為每次港幣$450（星期一至五）。藥物費用和送遞費用（如適用）將在與醫生視像後確認，也可由親友代取或自行取藥。

中大醫院設有遙距醫療服務，涵蓋專科門診中心及兒科門診（只接受已登記舊症）。

申請方法：

致電預約遙距診症服務 專科門診中心：5209 3711

兒科門診：3946 6321 繳付確認預約的港幣$200登記費，接受轉數快FPS或銀行入帳方式付款；登記費將於診症後抵扣診金及藥費。須於預約當天繳交登記費，否則預約有機會作廢。 成功預約後， 將收到確認電郵，附有視像連結、視像診症指南及電子同意書，須應診前填妥。

寶血醫院（明愛）設有寶血視像門診服務。

申請方法：

透過 WhatsApp 預約登記 門診專員會聯絡閣下，安排登記及繳費事宜（以轉數快 FPS 形式支付），病人需於登記後一小時內完成繳付預約診症費。 成功預約後，門診專員會透過 WhatsApp 確認會診日期和時間。

服務內容： 醫生為病人進行視像會診後，會為有需要的病人處方藥物。藥物送遞服務會由第三方服務供應商提供。應診時間： 星期一至五，上午9:00至下午6:00

醫生為病人進行視像會診後，會為有需要的病人處方藥物。藥物送遞服務會由第三方服務供應商提供。應診時間：

收費詳情：預約診症費港幣$480 – 港幣$800 （不包括藥費及送遞服務費）

養和醫院設有養和視像會診服務，可預約接受家庭醫學或專科視像會診服務。

申請方法：

請透過預約平台直接預約，或以電郵或電話聯絡所需的專科中心，中心職員會視乎情況為您安排預約。 按照指示付款後，申請者將收到內附預約資料及視視像會診的會議連結的確認電郵。

服務內容：服務適用於12歲或以上人士。醫生為病人進行視像會診，會為有需要的病人處方藥物。而病人接受視像會診服務時必須身在香港。部份專科中心的視像會診服務，只接受曾由養和醫生診治的病人預約。

收費詳情：家庭醫學及基層醫療中心收費為港幣$500。視像會診的費用並不包括藥物費用、送遞費用（每次港幣$200）或醫生建議之其他檢查費用。因此，視像會診後有可能須支付額外費用。

