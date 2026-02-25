回南天｜底褲手洗定機洗？穿多久要換？一文拆解底褲衛生貼士+正確處理

二、三月香港進入「回南天」，潮濕天氣來襲！每次洗完的底衫褲總會一陣「噏味」，底褲晾極不乾，小心私密處健康亮紅燈！到底底衫褲要手洗還是機洗？穿多久要換？專家一一拆解底褲衛生貼士。

回南天｜底褲含菌量驚人 手洗正確清洗4步曲

重症科醫生黃軒曾在個人Facebook專頁引述英美研究指出，底褲的含菌量相當驚人。即使是使用少於一年且經過正常清洗的底褲，仍可能殘留上萬個細菌。美國一項微生物學研究、英國倫敦衛生與熱帶醫學院研究發現：

使用洗衣粉、正常洗滌程序下，每件內褲平均殘留0.1克糞便微粒，且檢測出的大腸桿菌、腸球菌、金黃葡萄球菌。

使用超過一年的棉質底褲，每平方公分殘留10²至10³ CFU/cm²細菌，有如細菌「培養皿」。洗衣時水溫不足、纖維老化、殘留皮脂與分泌物，都會令細菌在纖維孔隙中「定居」。

不乾淨的底褲亦會引起以下健康風險：

女性風險 男性風險 陰道環境偏酸（pH 3.8–4.5）

長期潮濕易引發念珠菌感染 溫度過高影響睪丸溫控

緊身不透氣內褲可能影響精子活力

黃軒醫生提出正確洗底褲指引，有助洗走有害細菌：

底褲手洗步驟

分開清洗：內褲與內衣分開洗，避免交叉感染 冷水浸泡：使用冷水浸泡5至10分鐘即可 輕柔搓洗：從後面開始慢慢往前搓洗，力度要輕 徹底過水：用清水將洗滌劑過乾淨，用乾毛巾印走多餘水分，最後晾乾

底褲洗衣機清洗步驟

若使用洗衣機清洗內褲，應定期清洗洗衣機，可採用自動清潔程序或浸泡消毒方式

洗衣機內桶壁是細菌溫床，建議每個月清潔一次

回南天｜最佳殺菌組合：水溫60℃＋洗衣粉

關於水溫，黃軒醫生引述2021年《臨床微生物學雜誌》研究指出，正確清洗方法對減少細菌量至關重要。最佳殺菌組合：

以熱水（60℃）洗滌，配合使用洗衣粉

相比冷水（20℃）或不用洗滌劑，能顯著減少細菌數量

潮濕天氣下，細菌在濕暖環境中繁殖更快，底褲必須完全晾乾才可穿著。但要留意，即使洗完的內褲，纖維間仍可能藏著數百萬個大腸桿菌，導致私密處反覆搔癢、感染，甚至誘發泌尿道疾病或過敏的風險，底褲應定期更換，防止腸道菌與皮膚菌交叉感染。

回南天｜底褲黃金更換期：3至6個月

根據日本婦產科醫學會與日本感染症學會聯合指南，女性貼身衣物的「黃金更換期」為：

每3至6個月更換一次

底褲在長期使用後，纖維會吸附皮脂與分泌物，即使清洗難以徹底除菌；若發現纖維失去彈性、變鬆變形、異味殘留，應立即更換，不要等到破爛才更換。

回南天｜底褲質料如何選擇？透氣/吸濕是關鍵

黃醫生提醒，內褲質料同樣影響衛生與健康，推薦質料：

可選質料 忌選質料 透氣又吸濕： 莫代爾（Modal） 純棉混紡 不透氣，細菌易繁殖： 尼龍 聚酯纖維

資料來源：黃軒醫生、香港衞生署

專家履歷：黃軒醫生

台灣林口長庚胃腸肝膽科副教授，專項是發炎性腸道疾病如克隆氏症、潰瘍性結腸炎等。

延伸閱讀：專家揭5大洗衣習慣超錯 恐越洗越骯髒多菌！

---

相關文章：

回南天｜牆身潮濕發霉變黑 易致咳嗽/濕疹/鼻敏感 K Kwong教1招秒殺霉菌毒素

泌尿道感染｜一種食物減少感染機率 營養師教5原則助快速恢復

常忍尿穿緊身褲恐腎衰竭喪命 專家教8招保護腎臟

7日不換床單100萬隻塵蟎爬身 恐引發4大疾病可致命