柏金遜症不只手震行路慢！解構4大常見精神症狀 出現幻覺幻聽要注意！

柏金遜症是一個常見的腦神經退化疾病。大約每30位70歲以上的長者中，便有一位患上柏金遜症。患者會出現手震、肌肉僵硬和動作緩慢等症狀，同時亦會出現疲倦、吞嚥困難和睡眠問題。這些症狀影響患者的日常生活，對工作和社交生活也造成很大影響。同時，有不少柏金遜症患者都有機會出現神經精神症狀(Neuropsychiatric Symptoms)，包括抑鬱、焦慮、思覺失調和認知障礙，這些症狀往往容易受到忽視，也為照顧者帶來不少壓力。

70多歲嫲嫲常對空氣說話 揭患柏金遜症

亞美（化名）和祖母感情很好，自小由祖母照顧，兩人同住一間房間。祖母今年70多歲，身體尚算健康。然而，亞美發覺祖母過去一年開始出現手震、面部缺乏表情、步履緩慢、碎步行走，也容易跌倒。祖母被確診為柏金遜症，藥物治療對祖母的活動能力有很大幫助。但是近幾個月，祖母每晚午夜時分總會醒來，坐在床上對著空氣說話，時而激動大聲，時而又傷心落淚。祖母晚上睡得不好，也影響了亞美的休息。早上的時候，祖母總是顯得疲倦，躺在床上。

亞美有嘗試詢問祖母是否記得昨晚的經歷，祖母表示看到一些不存在的東西，例如一些小孩或人影在家中出現，或者是聽到一些人在說話。亞美於是便帶祖母去見醫生。經臨床診斷後，醫生認為祖母經歷的幻覺和睡眠問題是部分柏金遜症患者會出現的神經精神症狀。除了藥物治療以外，醫生也建議祖母去參加長者中心，多維持社交，保持運動習慣，學習一些新技能，這有助改善情緒和認知問題。

【同場加映】柏金遜症常見症狀

柏金遜症不只手震行路慢！解構4大常見精神症狀

以下是柏金遜症患者常見的神經精神症狀：

1. 思覺失調

思覺失調的常見症狀包括幻覺和妄想。幻覺以幻視和幻聽最為常見；妄想則指一些脫離現實的想法，例如妄想被陷害，或私人物件或財物被偷取。在風險因素方面，患上柏金遜症的時間越長，且病徵或認知障礙情況越嚴重，患上思覺失調的機會便會越高。另外，某些治療柏金遜症的藥物會提高腦內多巴胺的水平，或影響腦內神經傳遞物質水平，從而引起思覺失調症狀。思覺失調症狀不僅可能影響患者的正常生活，也往往增加照顧者的壓力。

治療方法

醫生首先要了解思覺失調病徵的出現是否與任何身體變化和藥物改變有關係。如果有關，便需要先處理患者的相關身體問題（例如感染），或評估相關藥物是否有引致思覺失調的可能性。另外，亦需要了解病人對於思覺失調症狀的反應。假如幻覺的出現不太頻密，且病人對於思覺失調症狀的反應不覺得太受困擾，並沒有對情緒或生活造成任何影響的話，保持觀察也是一個選項。然而，如果思覺失調症狀已影響患者的情緒、判斷以及患者和照顧者的生活和安全，便應接受適當治療。

在藥物治療上，可考慮一些對認知障礙有幫助的藥物。另外，第二代抗精神病藥物（例如喹硫平(Quetiapine)、氯氮平(Clozapine)等），對控制思覺失調症狀有一定作用，但也需要留意有否出現影響柏金遜患者活動能力的相關副作用。

至於非藥物治療方面，讓照顧者理解思覺失調症狀的成因，引導照顧者能用透過平靜的語氣和態度與患者溝通; 或透過安排其他活動和適合長者的運動去分散患者的注意力; 在日常生活上，讓患者有適度的感觀刺激，例如適當的照明、柔和的音樂對減少神智混亂和平靜情緒都會有幫助。盡可能給予患者一個穩定的生活秩序和熟悉的生活環境，對思覺失調症狀也有一定幫助。

2. 抑鬱症和焦慮症

柏金遜症症狀對患者日常生活所造成的影響，如行動不便等，固然會對患者的情緒造成壓力。同時，柏金遜症患者腦內的神經傳遞物質，包括血清素、去甲腎上腺素的水平也會受到腦神經退化影響，從而誘發抑鬱症。患者會表現得情緒哀傷、缺乏動力，以及對自己和將來出現負面的思想。症狀上和一般抑鬱症病人的病徵相似。

至於焦慮症狀則在約三分之一的柏金遜症患者中出現，當中包括廣泛焦慮症、強迫症、廣場恐懼症和驚恐症等。焦慮抑鬱的症狀往往影響患者參與社交生活，加重病人的孤獨感，從而影響患者接受復康訓練的動力。

治療方法

藥物治療包括選擇性血清素再攝取抑制劑(Selective Serotonin Reuptake Inhibitor, SSRI)、血清素與正腎上腺素再吸收抑制劑(Serotonin-Norepinephrine Reuptake Inhibitor, SNRI)，適用於治療抑鬱和焦慮的徵狀。

3. 認知障礙

柏金遜症患者的認知障礙症狀在程度、倒退的速度和所影響的認知層面上各有不同。路易氏體失智症 (Lewy body dementia)和柏金遜症失智症(Parkinsons' disease dementia) 兩者都有可能出現認知障礙和柏金遜症的病徵。路易氏體失智症患者的認知障礙症狀一般會早於柏金遜症狀出現，而柏金遜症失智症患者一般出現柏金遜症狀後才有認知障礙症的症狀。病人出現柏金遜症狀的年紀越大，並且有出現幻覺的話，出現認知障礙的風險亦相對較高。此外，若患者有遺傳因素，包括一些基因變異的情況，亦會較容易出現認知障礙。

治療方法

在評估上，需要考慮病人的個人需要、身體狀況和照顧者的關注和期望。藥物治療例如膽鹼酯酶抑制劑（例如利凡斯的明(Rivastigmine)）或美金剛胺 (Memantine)改善認知障礙症狀有一定幫助。除藥物治療外，保持運動習慣和接受認知訓練都對病人的認知情況有所幫助。

4. 急性精神昏亂（譫妄症）

如果病人有一些急性的身體變化，常見原因如某些類別的止痛藥、類固醇藥、安眠藥、電解質不平衡（如血液中的鈣水平異常、脫水或低血糖）、感染（如尿道感染、肺炎），以及器官問題（如肝臟、腎臟、心臟或肺部等運作異常），都有可能導致精神昏亂。症狀包括健忘，有時較為清醒，但有時卻比較混亂，無法集中注意力。生活上不能控制身體功能，即活動能力和自理能力；情緒變得容易激動，也可以顯得安靜或睏倦；睡眠習慣會變得混亂，晚上無法入睡，日間卻昏昏欲睡；亦有可能出現幻覺和妄想。

治療方法

譫妄症的治療方法取決於其成因，包括治療感染的源頭。若患者出現脫水和電解質失衡，可使用靜脈注射或糾正電解質失衡；還可能需要更換或停用會導致譫妄的藥物。此外，環境上提供適當光線，減少房間裡的噪音，房間內提供時鐘或日曆，能改善患者對於環境的感知。如果患者情緒反應較為激動，或其他治療方式也無法改善病情，可使用鎮靜劑和多巴胺拮抗劑等藥物，以助患者鎮靜和減少幻覺。

照顧柏金遜症患者不但要留意患者的身體症狀，還需要留意有否以上較常見的神經精神症狀。適當處理以上種種症狀，對改善患者的生活質素或減少照顧者的壓力都有不少幫助。

撰文：精神科專科醫生 潘錦珊

香港中文大學內外全科醫學士 MBChB (CUHK)

香港醫學專科學院院士(精神科) FHKAM (Psychiatry)

香港精神科醫學院院士 FHKCPsych

英國皇家精神科醫學院院士 MRCPsych

英國皇家精神科醫學院榮授院士 FRCPsych

香港中文大學內科醫學文憑 Dip Med (CUHK)

香港中文大學寧養關顧學士後文憑 PgD EOLC (CUHK)

延伸閱讀：記性差/反應慢因大腦堵塞？醫生教4按摩步驟助大腦排毒 防腦退化/柏金遜病

