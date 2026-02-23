Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

這3類人易有高血壓！新研究證交感神經長期興奮是元凶 即睇4大警號自測風險

醫生教室
不少人都疑惑，體重沒變、注意飲食、有運動，為甚麼血壓還是逐年升高？一項新研究指出，血壓高的關鍵元凶是「交感神經長期興奮」，更有3類人特別易有高血壓，即睇以下4大警號自測血壓風險！

三種體質特別易有高血壓

遺傳優生科醫生張家銘在個人專頁撰文分析，2026年發表於《Hypertension Research》的研究揭示，血壓上升的元凶是「交感神經系統長時間維持在興奮狀態」，張醫生解釋情緒壓力雖然有影響，但背後重點卻是「身體層面的壓力」在累積。因此，有三種體質特別易有高血壓：

1. 天生血管收縮力較強人士

這類人士身體裡面的「血管收縮系統」天生比較敏感，一有壓力或刺激，血管就容易收緊，血壓上升。

2. 身體長期發炎人士

如果身體長期處於低度發炎狀態，例如生活習慣差、壓力大、休息不足，大腦裡負責調控血壓的區域就會變得不穩定，血壓自然容易升高。

3. 代謝壓力型人士

例如有胰島素阻抗、肚腩大、體脂肪高，或者細胞能量代謝效率下降時，身體會長期處於一種「壓力模式」，基礎的交感神經就會一直處於活躍狀態，血壓便會慢慢上升。=

4大早期警號自測血壓風險

張醫生指，當交感神經長期興奮，身體會出現連鎖反應，包括心跳加快，心臟收縮力提高，整體心輸出量上升；血管收縮且周邊血管張力提高；腎臟接收較多交感訊號，促進腎素分泌與鈉保留。而有4大早期警號可自測血壓風險：

 

 

 

  1. 早上醒來時，靜息心跳長期偏快：代表基礎交感張力較高。
  2. 晨間血壓容易飆高：與中樞節律調控有關。
  3. 對寒冷特別敏感：研究證實寒冷環境會讓腎交感神經活性持續上升，有些人天冷時、血壓易波動。
  4. 壓力過後恢復慢：心跳降得不夠快、睡眠變淺易醒，反映自律神經彈性下降。

他建議，在生活中可遵守4招，幫身體重新穩血壓：

穩血壓｜1. 保暖優先

冬天注意保暖，避免長時間處於低溫環境。

穩血壓｜2. 規律運動

快走或慢跑可透過身體律動，影響腦幹調控。

穩血壓｜3. 飲食調整

多元化的植物性食物與足夠膳食纖維，有助腸道菌產生乙酸，進而調節中樞神經發炎。穩定血糖、改善胰島素阻抗、減少內臟脂肪，往往有助穩血壓。

穩血壓｜4. 良好睡眠

夜間是副交感神經接手的時間，長期睡不好，自律神經難以真正重新校準。

 

專家履歷：張家銘

台北榮民總醫院婦女醫學部遺傳優生學科主治醫師，專長為基因體醫學、產前遺傳診斷和基因體檢測。

資料來源：遺傳優生科醫生張家銘

