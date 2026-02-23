早上起身面腫腫點算好？專家拆解消水腫3招  冰敷原來暗藏風險

不少女生早上起身都面腫腫，「視覺上」重幾公斤，水腫問題簡直是每個女生的天敵！網上不時湧現大量「消水腫」技巧，然而有皮膚科醫生警告，有些消腫方法可能刺激皮膚敏感，更拆解了三招消腫法的真相。

水腫的元兇是「體液滯留」

外媒報道，皮膚科醫生Aiza Jamil分析，臉部水腫通常由體液滯留引起，常見成因包括以下幾點：

高鹽分飲食

酒精攝取過量

過敏反應

睡眠不足

皮膚科醫生Tina Tian解釋，坊間流傳的消腫技巧主要分為3類：低溫療法、按摩和暫時性緊緻。這些方法確實能「減少浮腫並帶來舒適感，但關鍵在於只是暫時」，且無法永久改變臉部結構。專家分析了以下3方法：

三招消腫法

冰敷有效但暗藏風險

面部滾輪促淋巴引流

含咖啡因眼霜有效

從根源入手、減少浮腫

去水腫方法｜1. 冰敷有效但暗藏風險

不少人會將整張臉浸入冰水、或用冰凍冰球儀滾面、敷冰鎮面膜等極限消腫法，其原理是透過低溫令血管收縮，從而減少水腫。專家指出，其實不需要「戲劇性」地將整張臉浸入冰水，用冰涼敷布甚至潑冷水已可達同樣效果；在早上起床後用，雖然此方法能讓肌膚短暫緊緻，但效果僅維持數小時。

醫生提醒，過度激烈冰敷可能刺激敏感肌膚，甚至引發「酒糟性皮膚炎」。

去水腫方法｜2. 面部滾輪促淋巴引流

過去只有美容院用的面部滾輪和刮痧石，如今已成為不少女生的家用「瘦面神器」。專家指，滾輪無法永久緊實肌膚、改變結構或消除脂肪，最好視為舒緩工具；規律使用溫和按摩，能促進淋巴引流，減少體液積聚；冰鎮工具可增強效果。

醫生警告，太大力使用可能導致瘀青或微血管破裂，施行時動作必須輕柔。

去水腫方法｜3. 含咖啡因眼霜有效

眼周皮膚容易浮腫，因為體液易在此處積聚。含咖啡因眼霜近年大行其道，號稱能瞬間提亮雙眼。專家指，咖啡因屬溫和血管收縮劑，確能減少浮腫；選擇含保濕成分產品效果更佳，有助減少體液滯留和減少部分黑眼圈。

「冰湯匙/冰鎮茶」包敷面同樣有效

兩位醫生分享，其實冰涼湯匙背面或冰鎮茶包的「DIY方法」同樣達到類似效果，但效果可能較弱。他們強調，與其依賴短暫見效的消腫法，不如從根源入手、減少浮腫的根本原因：

減少晚間鹽分和酒精攝取 妥善治療過敏問題 確保充足睡眠 睡覺時稍微墊高頭部

大多數浮腫屬正常現象會自行消退，但若出現以下情況包括浮腫持續不退、日益惡化、伴有疼痛，或伴隨呼吸急促或身體其他部位腫脹，應立即求醫。

資料來源：BBC

