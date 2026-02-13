Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

家中大掃除慎防3個危險區域 醫生警告：吸入霉菌可致肺炎

醫生教室
更新時間：13:31 2026-02-13 HKT
發佈時間：13:31 2026-02-13 HKT

農曆新年將至，許多人家裡都有大掃除的習慣。但原來打掃也充滿學問，錯誤地清潔這3個地方有機會引發真菌性肺炎及鼻炎等問題。有醫生教大掃除的注意事項，又提出3個科學打掃原則。

打掃3個危險區域可引發真菌性肺炎

重症科醫生黃軒在Facebook專頁上發文指，大掃除是大家經常忽略的「室內沙麈暴」，清掃時吸進肺裡、沾在皮膚上的隱形風險隨時可大可小。他提出大掃除的3個危險區域，大家可參考一下：

3個危險區域

1. 衣櫃後、沙發底、床墊

一些長期未清理的空間，累積的不是單純灰塵，而是霉菌孢子（Aspergillus、Cladosporium）、塵螨排泄物（強力過敏原）及PM2.5等可吸入微粒和重金屬與環境污染殘留。研究證實，這些顆粒在乾掃時會大量氣溶膠化，可直達下呼吸道，對氣喘、過敏性鼻炎、慢性咳嗽族群特別不友善。

2. 空調與加濕器

這是軍團菌 （Legionella）的豪宅。如果不清洗直接開啟，它們會隨氣溶膠進入肺部，引發嚴重的軍團病，症狀極像重症肺炎。

3. 浴室牆角的霉斑

那些黑色的霉斑（如煙曲霉 Aspergillus fumigatus）會釋放數以億計的孢子。對於過敏體質或免疫力較低的人，這不只是過敏，還可能導致真菌性肺炎。研究顯示，室內黴菌暴露與氣喘惡化及慢性過敏性鼻炎有顯著相關性。

2種不能與漂白水一起使用的清潔劑

很多人覺得使用大量清潔劑就代表乾淨，這絕對是醫學級的自殺行為。黃軒醫生指出2個不能一起使用的清潔劑組合。

1. 漂白水（次氯酸鈉）+潔廁靈 （強酸）

兩者相遇會瞬間產生大量氯氣。吸入後會與呼吸道黏膜的水分結合，生成鹽酸和次氯酸，直接灼傷肺泡。

2. 混搭陷阱：漂白水 + 洗衣精/酒精

雖然不會立刻讓你倒地，但會產生三氯甲烷等揮發性毒素，長期吸入會慢性損傷肝腎。氯氣吸入傷害已被大量毒理學研究證實，可造成急性肺損傷。

被低估的過勞損傷與接觸性皮炎

反覆抬頭擦窗、長時間彎腰刷地，會導致急性肌腱炎，亦有很多人嫌手套礙事，直接赤手接觸高鹼性的去油劑。這些化學物質會破壞皮膚角質層，導致嚴重的接觸性皮炎。黃軒醫生列出3個科學清掃原則：

  • 濕式作業（Wet Cleaning）： 捨棄雞毛撣子，改用濕抹布或拖把。先噴水再擦拭，讓灰塵因為重量增加而無法揚起，這叫降塵物理學。
  • 單兵作戰（No Mixing）： 清潔劑一次只用一種。用完漂白水後，至少通風半小時，等化學反應徹底結束再用其他產品。
  • 全副武裝（Full Gear）： N95口罩、護目鏡、橡膠手套。

黃軒醫生指，大掃除時，醫學上的風險，來自暴露時間、劑量以及防護不足。常見高風險行為包括以下幾種，這些都會讓化學刺激物經呼吸道與皮膚進入體內，霉菌孢子亦因長時間滯留空氣中反覆吸入。

  • 不戴口罩清理霉牆、掃灰
  • 徒手接觸強效清潔劑
  • 密閉空間不通風
  • 清潔後立刻進食、揉眼睛

 資料來源：重症科醫生黃軒

