金燕玲賀歲片「神級」演活腦退化嫲嫲 長者常說4句說話恐是發病先兆

現正上映的賀歲片《金多寶》中，資深演員金燕玲飾演的「腦退化症嫲嫲」觸動了無數觀眾的心，其細膩真實的演技讓人印象深刻。然而，這份感動的背後，不單純是演員的功勞。為了真正理解腦退化患者的內心世界，《金多寶》的導演與助導在開拍前，低調前往「賽馬會耆智園」進行實地考察與學習。他們希望呈現的，不只是一個病徵，而是一個腦退化症患者真實的心路歷程。

根據本港衞生署2021-2022年度數據，腦退化症已列入香港十大死因之一。腦退化症主要發生在60歲或以上人士身上。年紀越大，出現腦退化症的機會越高。有研究指出，在香港，每10位70歲或以上的長者，就有1位有腦退化症。

雖然性別與腦退化症的出現率沒有很大的關係，但男性多較早出現腦退化症或因血管問題而引起腦退化症，女性則多在70歲或之後才出現腦退化症。腦退化症是有跡可循，及早發現可以及早求醫。

腦退化症十大警號：



1.記憶力衰退，尤其影響處理日常事務：

例如，容易忘記近期發生的事情、重複提問，或遺忘重要的約會及時間。

2.執行複雜或熟悉事務時出現困難：

例如，在規劃、解決問題或處理個人財務等方面出現障礙；準備熟悉的菜餚時遺漏步驟，或忘記以往熟練掌握的工作技能。

3.對時間或地點感到混淆：

例如，混淆白天與黑夜，不清楚當前的年月日，甚至在熟悉的街道或社區中迷路。

4.視覺影像及空間感判斷出現困難：

例如，在判斷距離、辨認顏色或理解影像時遇到問題，甚至可能誤認鏡中倒影為他人。

5.語言表達或理解上出現障礙：

例如，在對話中難以找到合適的詞彙，或詞不達意，導致溝通出現困難。

6.判斷力減弱或決策能力下降：



例如，處理金錢時失去判斷力，或做出不合情理及危險的行為（如不顧天氣穿著不當衣物、罔顧交通規則過馬路）。

7.經常將物品放錯位置且無法尋回：

例如，把個人物品放置在不合常理的地方，事後無法憶起，並可能因此懷疑他人偷竊。

8.從社交場合中退縮，失去做事的主動性：

例如，對過往的愛好（如家務、義務工作等）失去興趣，並減少參與社交活動，變得被動或孤立。

9.情緒或個性出現轉變：

例如，情緒起伏變得頻繁，或無故感到焦慮、煩躁、抑鬱，甚至出現多疑、固執等性格上的明顯改變。

10.理解抽象信息時遇到困難：

例如，對於跟進及理解對話或故事的內容感到吃力。

長者常說4句話 恐是認知障礙症先兆

北京大學第一醫院神經內科主任醫生孫永安，以及中南大學湘雅醫院神經內科主任醫生郭紀鋒接受《生命時報》訪問時指出，有腦退化傾向的人士經常會說以下4句話：

認知障礙症患者可能常說的4句話：

1.「甚麼？你再說一次。」

2. 「這是甚麼地方？我為甚麼會在這裡？」

3. 「我的東西不見了，是誰拿走的？」

4. 「你們都不關心我！」

郭醫生提醒，如果發現家人出現這些認知功能受損的早期徵兆，最好及早到神經內科檢查及治療。



資料來源：Alzheimer's Disease International 、衛生署