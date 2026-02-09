Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

前AOA成員珉娥自爆打熱瑪吉「毀容」二度燒傷恐留疤 淚稱「皮膚層層剝落滲組織液」

更新時間：13:24 2026-02-09 HKT
韓國女團AOA前成員權珉娥自退團後飽受情緒困擾，更不時傳出輕生新聞，令人揪心。她於昨日（8日）在個人IG公開臉部嚴重燒傷的照片，控訴接受醫美療程時發生事故，臉頰遭受二度燒傷；她悲痛指「醒來時皮膚如撕裂般疼痛」，更驚覺皮膚滲出組織液與水泡，令人觸目驚心。

接受「睡眠型熱瑪吉」醒來已毀容

現年32歲的權珉娥自2019年退出AOA後，多次公開自己深受抑鬱症困擾及揭露在團內遭受霸凌的往事，今年元旦她曾驚傳輕生，精神狀況一直令粉絲擔憂。權珉娥昨日在個人IG詳細公開「臉部燒傷」的經過及起因，她表示於2026年1月24日，因行程較多、同時希望以更好狀態示人，在常去的診所接受了600發的「睡眠型熱瑪吉」（Shrink Lifting）療程。

她醒來時，卻感受到皮膚彷彿被撕裂的劇痛，痛哭不已；「照鏡子一看，發現皮膚因燒傷一層一層剝落、捲起，還滲出組織液並起了水泡，真的非常絕望。」

診所稱「探頭不良」術前程序草率

權珉娥指，診所院長聲稱施術過程中並無異常，將事故原因歸咎於「探頭不良」，但同時又稱若探頭不良機器根本無法運作，說法前後矛盾。更令她質疑的是，診所自前一個月起，已不再要求她簽署睡眠同意書、施術說明同意書，術前也未進行皮膚診斷或說明。

「他們說因為我在2025年10月簽署的是針對『V-line lifting』的同意書，所以無法每次來都重新簽署。」她質疑V-line lifting與熱瑪吉的性質、效果及副作用並不相同，但診所卻稱此舉並未違反醫療法。她表示因事故引發恐慌症發作，傷勢最終被母親發現，母親為此落淚，令她倍感心痛。

診斷為「深二度燒傷」恐面臨長期治療

據悉，權珉娥此次被診斷為「深二度燒傷」，且燒傷面積的10%集中在臉部，對要露臉工作的演藝事業造成嚴重打擊。她透露自己不得不推遲或取消行程，每日都在道歉與哭泣中度過，更擔憂燒傷與疤痕治療遙遙無期，且未知會否留下永久疤痕。她心碎表示：「為什麼機會總在這種時候到來？我甚至開始懷疑，出生是否就是一種罪。」

權珉娥表示，最初仍相信院長會負責治療直至康復，因此僅具體計算了實際損失、已產生費用及無法履行的合約金額，並未包含精神賠償，希望理性解決。然而院長要求「法律上合理的金額」，雙方最終走向訴訟。她無奈表示，人生第一場官司尚未結束，如今又需為此事再度告上法院，非常疲憊，但唯有透過法律判決才不會感到冤枉。

消委會：高能量射頻療程風險高

消委會曾就高能量射頻及針劑注射等美容療程發出警示，指相關程序涉及入侵性操作，若處理不當可能對身體造成永久傷害。消委會歸納出以下主要風險及注意事項：

無論是高能量療程或針劑注射，其效果及安全極度依賴操作者的專業判斷。激光能量、注入物的劑量等，皆須由合資格醫生根據個人情況評估。稍有差池，則導致皮膚留下針洞或水泡，甚至造成永久性傷害。本港過往曾發生涉及入侵性醫學美容程序的嚴重及致命事故，消委會提醒，以下程序只應由註冊醫生／註冊牙醫施行，包括：

  • 高能量射頻/激光療程
  • 涉及注射的程序
  • 以機械或化學方法在皮膚表皮層以下進行剝脫的程序
  • 高壓氧氣治療及漂牙

療程前注意事項｜1. 了解療程細節

接受程序前，應向服務提供者索取詳情，包括使用儀器、物料、潛在風險與併發症。要求提供施行者姓名、資歷及相關經驗。如屬轉介醫生，應索取其全名，並到香港醫務委員會網站核實專業資格。如有懷疑，應先尋求專業醫療意見。

療程前注意事項｜2. 妥善保留單據及醫療紀錄

療程後若出現不適或皮膚異常，應盡快通知美容院，並審慎評估其補救方案是否安全可行。就診前應與美容院磋商醫療費用承擔安排，並以書面形式確認。保留所有單據、醫療紀錄及書面協議，以備需要時作為憑據。

資料來源：權珉娥IG消委會

