久咳不停應服藥？醫生警告亂服藥恐致肺炎 拆解服止咳藥時機

冬天寒冷難免有兩聲咳，好多人一咳就習慣服用止咳藥。不過有醫生警告，「亂吃止咳藥」可能延誤病情，甚至導致重症肺炎，到底咳不停時應該在甚麼時候用藥呢？

久咳不停應服藥？醫生警告亂服藥恐致肺炎

重症科醫生黃軒最近在個人Facebook專頁分享，冬天的門診常見病人急求止咳藥，但醫生最擔心的正是「亂吃止咳藥」。他強調，許多病人誤將咳嗽視為敵人，急於用藥鎮壓，其實強行止咳可能延誤病情，甚至導致重症肺炎。黃軒提醒，咳嗽是呼吸道的防禦反射，主要功能是清除不該存在的異物；如果一咳就急著止咳，醫學上相當於「火災發生時，先按停了警報器」，非常危險。

當病毒、過敏原等刺激氣道時，身體會啟動自然清除系統：

增加黏液分泌

加速纖毛運動

啟動咳嗽反射

可甚麼時候用止咳藥？

黃軒醫生提醒，止咳不是目的，快康復才是；止咳應是輔助而非主角，醫學上可在以下情況考慮使用：

乾咳無痰

夜咳嚴重影響睡眠

已同步處理根本病因（如抗發炎、抗過敏治療）

他強調，錯誤的止咳方式不僅無效，更可能拖延康復時間。讓咳嗽快速好轉的關鍵在以下3點：

1. 先分辨咳嗽類型、再治療

咳嗽是線索而非診斷，患者可先判斷自己的咳嗽是哪種類型，包括：

感染型 ：由病毒／細菌引起，支持治療或針對性用藥

：由病毒／細菌引起，支持治療或針對性用藥 氣喘型 ：由夜咳、運動誘發，以抗發炎治療為主

：由夜咳、運動誘發，以抗發炎治療為主 逆流型 ：躺下、飯後更咳，可抑制胃酸及調整生活

：躺下、飯後更咳，可抑制胃酸及調整生活 過敏型：清喉嚨、鼻症狀，宜用抗過敏／鼻用治療

2. 有痰不壓、協助排出

有痰代表體內清除系統正在運作，如果強行抑痰會增加感染風險，此時應注意：

補充充足水分

使用化痰藥物促進排痰

必要時進行霧化治療

監測痰量、顏色及有無發燒、氣促

3. 超過2周未改善、重新評估

時間是重要的診斷工具，若出現以下情況應立即再度求醫：

咳嗽超過2-3週未改善

出現夜咳、由運動誘發致加劇

合併氣喘、咳血、發燒、體重下降的症狀

一咳就用止咳藥可能無效治療？

黃軒提醒，治療關鍵在於分辨咳嗽類型，而非一味鎮壓症狀，因為有些咳嗽是不宜馬上止咳。他解釋「一咳就止」可能會引起無效治療：

1. 掩蓋真實病因

若未處理根本病因，止咳並不會改善病情。黃軒指出，咳嗽是結果而非原因，常見病因包括：

感染後氣道發炎（感冒、支氣管炎）

咳嗽變異型氣喘（夜咳、冷空氣更明顯）

胃食道逆流（躺下、飯後更咳）

鼻涕倒流／過敏性鼻炎

多項研究顯示，慢性咳嗽患者若只止咳不治本，病情難以好轉。

2. 藥物副作用不容忽視

有研究分析，成人急性咳嗽使用多數止咳藥療效有限，但副作用確實存在。鎮咳藥並非無害，常見風險包括：

嗜睡、注意力下降

便秘、口乾

含可待因製劑，可能導致依賴與呼吸抑制

3. 抑制排痰恐致肺炎

強行鎮壓有痰的咳嗽，是最危險卻最易被忽略的一點，結果不是好得快，而是咳更久，甚至惡化成下呼吸道感染或引起肺炎；有機會導致：

痰液滯留呼吸道

細菌滋生機會增加

發炎時間延長

專家履歷：黃軒醫生

台灣林口長庚胃腸肝膽科副教授，專項是發炎性腸道疾病如克隆氏症、潰瘍性結腸炎等。

延伸閱讀：吃感冒藥也危險？亂吃5種藥恐變毒藥！咳嗽/發燒/三高要留意

資料來源：重症科醫生黃軒

---

相關文章：

2種吃藥習慣超錯！30歲女食道潰爛超恐怖 醫生教抗生素/止痛藥正確吃法

常吃3種保健品恐致癌？醫生揭這樣吃患肺癌風險高2倍

吃保健品配茶咖啡超錯？魚油益生菌忌與藥物同吃？犯6禁忌恐傷肝腎

吃藥後忌飲茶吃橙？胃藥與5類食物相沖！恐致中毒心律不正死亡