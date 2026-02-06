Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

久咳不停應服藥？醫生警告亂服藥恐致肺炎 拆解服止咳藥時機

醫生教室
更新時間：17:06 2026-02-06 HKT
發佈時間：17:06 2026-02-06 HKT

冬天寒冷難免有兩聲咳，好多人一咳就習慣服用止咳藥。不過有醫生警告，「亂吃止咳藥」可能延誤病情，甚至導致重症肺炎，到底咳不停時應該在甚麼時候用藥呢？

久咳不停應服藥？醫生警告亂服藥恐致肺炎

重症科醫生黃軒最近在個人Facebook專頁分享，冬天的門診常見病人急求止咳藥，但醫生最擔心的正是「亂吃止咳藥」。他強調，許多病人誤將咳嗽視為敵人，急於用藥鎮壓，其實強行止咳可能延誤病情，甚至導致重症肺炎。黃軒提醒，咳嗽是呼吸道的防禦反射，主要功能是清除不該存在的異物；如果一咳就急著止咳，醫學上相當於「火災發生時，先按停了警報器」，非常危險。

當病毒、過敏原等刺激氣道時，身體會啟動自然清除系統：

  • 增加黏液分泌
  • 加速纖毛運動
  • 啟動咳嗽反射

可甚麼時候用止咳藥？

黃軒醫生提醒，止咳不是目的，快康復才是；止咳應是輔助而非主角，醫學上可在以下情況考慮使用：

  • 乾咳無痰
  • 夜咳嚴重影響睡眠
  • 已同步處理根本病因（如抗發炎、抗過敏治療）

他強調，錯誤的止咳方式不僅無效，更可能拖延康復時間。讓咳嗽快速好轉的關鍵在以下3點：

1. 先分辨咳嗽類型、再治療

咳嗽是線索而非診斷，患者可先判斷自己的咳嗽是哪種類型，包括：

  • 感染型：由病毒／細菌引起，支持治療或針對性用藥
  • 氣喘型：由夜咳、運動誘發，以抗發炎治療為主
  • 逆流型：躺下、飯後更咳，可抑制胃酸及調整生活
  • 過敏型：清喉嚨、鼻症狀，宜用抗過敏／鼻用治療

2. 有痰不壓、協助排出

有痰代表體內清除系統正在運作，如果強行抑痰會增加感染風險，此時應注意：

  • 補充充足水分
  • 使用化痰藥物促進排痰
  • 必要時進行霧化治療
  • 監測痰量、顏色及有無發燒、氣促

3. 超過2周未改善、重新評估

時間是重要的診斷工具，若出現以下情況應立即再度求醫：

  • 咳嗽超過2-3週未改善
  • 出現夜咳、由運動誘發致加劇
  • 合併氣喘、咳血、發燒、體重下降的症狀

一咳就用止咳藥可能無效治療？

黃軒提醒，治療關鍵在於分辨咳嗽類型，而非一味鎮壓症狀，因為有些咳嗽是不宜馬上止咳。他解釋「一咳就止」可能會引起無效治療：

1. 掩蓋真實病因

若未處理根本病因，止咳並不會改善病情。黃軒指出，咳嗽是結果而非原因，常見病因包括：

  • 感染後氣道發炎（感冒、支氣管炎）
  • 咳嗽變異型氣喘（夜咳、冷空氣更明顯）
  • 胃食道逆流（躺下、飯後更咳）
  • 鼻涕倒流／過敏性鼻炎

多項研究顯示，慢性咳嗽患者若只止咳不治本，病情難以好轉。

2. 藥物副作用不容忽視

有研究分析，成人急性咳嗽使用多數止咳藥療效有限，但副作用確實存在。鎮咳藥並非無害，常見風險包括：

  • 嗜睡、注意力下降
  • 便秘、口乾
  • 含可待因製劑，可能導致依賴與呼吸抑制

3. 抑制排痰恐致肺炎

強行鎮壓有痰的咳嗽，是最危險卻最易被忽略的一點，結果不是好得快，而是咳更久，甚至惡化成下呼吸道感染或引起肺炎；有機會導致：

  • 痰液滯留呼吸道
  • 細菌滋生機會增加
  • 發炎時間延長

專家履歷：黃軒醫生

台灣林口長庚胃腸肝膽科副教授，專項是發炎性腸道疾病如克隆氏症、潰瘍性結腸炎等。

資料來源：重症科醫生黃軒

---

↓立即下載星島頭條App↓

