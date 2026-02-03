兒科醫生李家仁告別「圓碌碌」身形 年屆73歲不言休：直到做不動為止

現年73歲、著名兒科醫生李家仁日前出席好友黃一山的團年飯局時，再度惹起網民對「小明醫生」近況的關注，包括他是否已經退休，近年的身形較以前「圓碌碌」的形象有明顯區別是否出現健康問題，會否再推出新兒歌等。

雖然近年來李家仁醫生已較少在電視節目中露面，但他並未退休，依然在私人診所執業。《星島頭條》記者向其診所查詢，李醫生目前仍持續接受新症，但建議求診者提前預約。社交平台也不乏李醫生出席活動的相片，包括他2025年12月出席九龍總商會就職典禮，被中醫徐澤昌「野生捕獲」合照並放上threads。他接受傳媒訪問時也指，形容自己「永不言休」，因為病人永遠都有，因此沒有退休年齡，做到自己做不動為止。

兒童醫生+兒歌歌手雙重身份

李家仁醫生1976年畢業於香港大學醫學院，是本港有名的兒童醫生。除了救死扶傷外，他最大的個人興趣是唱兒歌，代表作品有《小明上廣州》系列，他更經常亮相電視和電台節目唱兒歌，可謂是80後及90後的集體回憶。

為何會成為兒童醫生？李家仁醫生在過往的訪問中談過初衷。他指畢業後曾考慮過其它科，後來發現小朋友因生病而哭鬧，病愈後嘻嘻哈哈，令他覺得充滿成功感。後來成為有名的兒科醫生，李醫生坦言秘訣是要有良好的溝通技巧、觀察力和耐心。他指，小朋友生病不舒服，哭鬧是正常的，問症時不要粗聲粗氣嚇到小朋友，如果兒童醫生能夠做到真心喜歡小朋友，診治時就能事半功倍。

從兒科醫生跨界別做到兒歌歌手，李家仁醫生坦言自己學生時代已發明星歌手夢，更曾經參加《星島》舉辦的歌唱節目，但未唱完已經被叮出局。直至他以醫生身份上電台、電視台接受訪問，當中結識了一班製作人，繼而重拾兒時的夢想，更自資出歌圓夢。

李家仁醫生不僅在醫學界備受尊崇，亦長期熱心參與公共事務與社會服務。他曾擔任九龍樂善堂主席及副主席，現為香港聖約翰救傷隊副總監，積極貢獻社區。在公共衛生方面，他於2021年推出《小明抗疫歌》，以音樂鼓勵市民接種新冠疫苗。為表彰其卓越貢獻，香港特區政府先後於2005年7月1日委任其為太平紳士（JP），並由時任行政長官梁振英於2015年7月1日頒授銅紫荊星章。（BBS）。