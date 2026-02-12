子女專注力不足精力過盛 17大症狀自測ADHD風險 中醫針灸推拿可治療兒童ADHD？

別以為小朋友年紀小、「曳」或「百厭」是成長階段正常的表現，各位家長注意啦！現時在香港大概每100名兒童中就有4至5名有ADHD的問題。ADHD全名是專注力失調及過度活躍症，是一種影響兒童行為發展的神經發展障礙，兒童會表現注意力不集中、過度活躍或衝動的症狀，長遠會對他們的生活、學習和社交帶來負面影響。

子女專注力不足精力過盛 17大症狀自測ADHD風險

若子女在12歲或之前，持續6個月都出現6種或以上的過度活躍症狀，且至少發生於2種情境下 （如學校、家中、休閒活動等），家長應盡快尋求專業人士的協助及治療。

ADHD的症狀 專注力失調相關症狀 過動-衝動相關症狀 很難注意事情的細節 沒辦法好好坐著，在座位上坐立不安、動來動去 不容易專注在一件事情上 會在不適當的時間點離開座位 不容易針對事物或是活動進行規劃組織 從事具風險性的事物，不太考慮後果 會遺忘一些需要的物品 時常處於活躍狀態、精力充沛、停不下來 在日常活動中比較健忘 說話的頻率及時間會比其他人要多 注意力持續時間較短，較容易分心 問題未說完就搶著說答案 不容易處理較具結構性的學校功課 不容易輪流等候 難以完成繁瑣或需要花時間的任務 在對話中常常插嘴或是打斷別人說話

解構ADHD 3大成因

以下從西醫與中醫的角度來簡單地探討ADHD的成因和治療。西醫將ADHD視為一種神經發展障礙，其成因主要有3方面：

1. 遺傳因素

ADHD具有高度遺傳性，家族中若有成員患有ADHD，孩子患病風險明顯提高。研究顯示，雙胞胎中若一人患病，另一人有高達75%的機率也會患病。

2. 腦部結構與功能異常

ADHD兒童的前額葉皮質（負責注意力與自我控制）發育較慢或活性較低，特別是多巴胺和正腎上腺素等神經傳導物質的功能異常，影響情緒、認知與行為的功能調節。

3. 環境與產前因素

媽媽孕期吸煙、酗酒、早產、低出生體重等，均不利於胎兒及新生兒的腦部神經發育，而且幼兒期鉛暴露、營養不良、家庭壓力大等也可能影響神經發展，與ADHD風險增加有關。

ADHD主要以藥物治療為核心，輔以心理及行為治療與家庭支持。雖然西醫藥治療ADHD能有效地改善注意力、衝動控制與多動行為，但藥物治療的方法不適用於6歲以下的兒童，而且這些藥物也可能帶來一系列副作用，包括食慾減退、失眠、胃痛、頭痛、心跳加快、血壓升高、情緒波動、疲倦、嗜睡等。因此近年越來越多家長選擇用中醫更溫和的方法輔助治療，減輕西藥帶來的各種副作用。

中醫如何治療ADHD？

中醫雖無「ADHD」病名，但將其歸類為「臟躁」、「健忘」、「五遲」等，認為其成因與臟腑功能失調、氣血陰陽失衡有關，尤其是心、肝、脾、腎四臟的陰陽失衡，這些體質失衡會擾亂「心神」，導致孩子行為異常、注意力不集中。根據中醫辨證論治，ADHD可分為以下幾型：

心肝火旺型：急躁易怒、坐不定、夜睡不安 心脾兩虛型：注意力不集中、記憶力差、易疲倦 痰火內擾型：語言混亂、衝動任性、便秘、又苦 腎虛肝旺型：多動多語、睡眠多夢、指甲髮質差

治療方法1. 中藥調理

根據辨證論治，選用安神益智、清熱化痰、補腎健脾、疏肝理氣的方劑，如杞菊地黃丸、歸脾湯、黃連溫膽湯、逍遙散等。中藥通常加入甘味藥材以便兒童服用，療程需視乎體質而定，一般建議持續3個月以上。

治療方法 2. 針灸與小兒推拿

頭皮針 ：刺激前額葉區（如百會、四神聰、智三針），改善專注力與情緒穩定性。

：刺激前額葉區（如百會、四神聰、智三針），改善專注力與情緒穩定性。 體針穴位 ：如神門、內關、足三里等，調和氣血、安神定志。

：如神門、內關、足三里等，調和氣血、安神定志。 推拿：適合怕針或不願服藥的兒童，透過按摩穴位或耳穴貼等非侵入性治療達到類似療效。

多項臨床研究顯示，中藥配合針灸治療3個月內可見明顯改善，如入睡時間縮短、專注力提升、情緒穩定。中藥治療副作用少，且針灸使用極細針（如0.15mm），痛感輕微，安全性高，故近年越來越多家長尋求中醫協助為小孩提供更長效的治療方式。中醫治療ADHD強調 「標本兼治」，不僅改善症狀，更應為小兒調理體質，幫助強壯身體及腦部發育。建議家長及早介入，8歲前為黃金治療期，配合多元療法，中西醫可互補為孩子提供更全面的治療方案。

撰文：註冊中醫師 王曉晴

專注於痛症、婦科、內科、兒科、腦神經科的治療。對中藥治療月經不調、更年期綜合症、陰道炎等婦科病頗有心得；擅長以火針、小針刀、刺絡放血等治療肩頸痛、坐骨神經痛、膝關節炎、足底筋膜炎、靜脈曲張等；並專研以頭針及中藥治療面癱、中風後遺症、自閉症、過度活躍症、柏金遜症、小腦萎縮等腦神經科疾病。

