糖妹雪卵送自己最好的生日禮物 拆解雪卵費用/雪卵黃金期/全港雪卵儲存數目

現年38歲的藝人糖妹（黃山怡）早前下定決心，前往台灣進行雪卵（冷凍卵子）療程。她透過自家YouTube頻道，大方分享由身體檢查、打針、手術取卵到費用細節的全過程，鼓勵女性應將生育選擇權握在自己手上，為未來買個「保險」。

糖妹坦言，雪卵這個念頭已在腦海中盤旋三、四年，卻一直因為「要做research」、「害怕打針」等原因拖延。在過程中，糖妹坦言最恐懼打針環節，幸得閨密王敏奕（Venus）親自上門為她注射排卵針，給予她極大的勇氣與支持。最終，經過約40分鐘的取卵手術，醫生成功為她取出多達44顆卵子，其中37顆為可成功冷凍的成熟卵子，成績遠超她的預期。

為期兩周的療程結束後，糖妹忍不住自嘲：「我完全唔明白之前點解我用三、四年去掙扎啦！」她以過來人身份鼓勵有同樣想法的女性，不必過度恐懼，應及早行動。

雪卵要多少錢？費用細節大公開

對於最關心的費用問題，糖妹也毫不吝嗇地公開了在台灣雪卵的帳單。她表示，整個療程費用會因應個人使用的針藥劑量及身體狀況而有浮動。

項目 費用 (新台幣) 費用 (港元約數) 備註 雪卵療程 $14萬 - $17萬 $3.5萬 - $4.2萬 包含檢查、針藥、手術等 卵子儲存費 (首年) 免費 免費 N/A 卵子儲存費 (次年起) 約 $1.3萬 / 每年 約 $3,200 / 每年 N/A

為甚麼要雪卵？

香港婦產科醫學院院士鍾佩樺過去接受訪問時表示，女士卵子的數量會隨年紀增長而下降，年過35歲，下跌幅度加快，畸胎與流產機會增加，雪卵能有助保持卵子的質量和受孕能力，讓女士有機會把生育計劃推遲。

雪卵的過程是怎樣的？

雪卵會使用荷爾蒙藥物，即注射「促排針」刺激卵巢排卵，平均需連續注射10天，期間需定期作卵巢超聲波和驗血，當偵測到卵泡達至理想大小時，則會施行超聲波經陰道取卵，一般期望可收集10至20粒卵子，並冷藏待日後使用。

香港現時有多少粒雪藏卵子？

根據2025 年 10 月出版人類生殖科技管理局資料，截至2023年，本港持牌中心儲存的卵子有20,375份。

雪卵的黃金時間？

雪卵的成功率與雪卵年齡相關，平均一個周期雪10至12粒卵子，34歲前雪卵，日後成功懷孕並誕下活胎機率約五成；38至40歲時雪約三成；當到41至42歲才雪更低於兩成。

鍾佩樺醫生簡介

鍾佩樺醫生於香港中文大學獲得內外全科醫學士後，便於沙田威爾斯親王醫院接受婦產科的專業訓練。 鍾醫生於2013年成為香港婦產科學院院士及香港醫學專科院院士(婦產科)，鍾醫生對生殖醫學深感興趣，並於2016年初完成生殖醫學專業訓練和2023年獲頒英國皇家婦產科醫學院榮授院士。