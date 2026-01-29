Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

36歲女工程師患糖尿病8年 醫生教2招5個月後改善病情 必做1類運動降血糖

醫生教室
更新時間：20:05 2026-01-29 HKT
發佈時間：20:05 2026-01-29 HKT

患上糖尿病注定要終身服藥？一名36歲女工程師患糖尿病8年，在醫生指導下憑2個簡單方法，僅5個月便成功改善病情，當中包括必做1項運動穩定血糖。

36歲女工程師患糖尿病8年 醫生教2招5個月後改善病情

減重專科醫生王律婷在Facebook專頁發文分享，該名36歲從事科技業的女工程師，深受糖尿病困擾長達8年，感到相當無助。高壓的工作節奏讓她難以規律飲食，長期以來糖化血色素（HbA1c）一直徘徊在8-10%的危險區間，並需同時依靠胰島素與口服降血糖藥控制。她初診時的檢驗數據如下：

  • 糖化血色素（HbA1c）：10.9%
  • 空腹血糖：284mg/dL
  • 體脂率：36%

【同場加映】糖尿病定義及症狀

王醫生從她眼中看到挫折與無助，便鼓勵她：「有動機妳就已經成功一半了! 給自己幾個月的時間把健康的生活型態重新建立起來，我們先控糖再減重。」並建議她從2項日常習慣著手：

  • 精準的飲食管理：學習辨識食物種類，並掌握碳水化合物、蛋白質與蔬菜的攝取份量。
  • 抽空規律運動：透過肌力訓練提升身體對糖分的代謝效率，因為肌肉是代謝糖分的隊友。

她表示，該女子經過5個月的努力，再次進行檢查時，糖化血色素已降至5.3%，達到一般正常人的水平，體脂率也下降至28%。從連續血糖監測數據可見，其血糖全天平穩度達99%，幾乎穩定。最讓人振奮的是，她已經可以完全脫離胰島素注射，口服降血糖藥的劑量也大幅減少。

全港糖尿病患者逾70萬 留意8大初期症狀

據本港醫管局的數據顯示，本港約有70萬名糖尿病患者，佔總人口約10%，即每10名港人便有1人是糖尿病患者。糖尿病更有年輕化趨勢，年齡35歲以下人士有2%發病。根據世界衞生組織的準則，如空腹血糖大過或等於7 mmol/L，或餐後2小時血糖高於11.1 mmol/L的人士，則可判斷為患上「糖尿病」。空腹的定義為禁食8小時以上。當中，糖尿病主要可分兩大類型，並會出現以下常見症狀：

第1型糖尿病（胰島素依賴型）

  • 病因：胰臟內製造胰島素的細胞遭受破壞，不能製造胰島素。
  • 原因：與遺傳、自身免疫系統出現毛病或環境因素有關。

第2型糖尿病（非胰島素依賴型）

  • 病因：最常見的類型，體內的胰島素分泌正常或相對些微減少，但胰島素不能發揮功能，病因是身體對胰島素產生抗拒性。
  • 原因：與遺傳、不良飲食習慣、體形肥胖或缺乏運動有關。

糖尿病者初期常見徵狀

  1. 經常口渴
  2. 小便頻密
  3. 感到飢餓
  4. 體重下降
  5. 容易疲倦
  6. 視力模糊
  7. 傷口不易癒合
  8. 皮膚痕癢，女性或會出現陰部發癢的情況

小心2大糖尿病併發症 嚴重恐中風/截肢

據醫管局資料，糖尿病有機會引起急性或慢性併發症，嚴重者有機會導致截肢或致命風險：

1. 慢性併發症

若糖尿病控制不當，血糖長期偏高，血管和神經系統容易受到損壞，令身體器官長期受損，甚至喪失功能，有致命風險：

  • 腦：腦血管病如中風等
  • 眼睛：視網膜病變、白內障、青光眼
  • 心臟及血管：冠心病、心臟衰竭、高血壓
  • 腎臟 ：蛋白尿、感染、腎功能衰竭
  • 足部：神經病變、血管病變、潰瘍、感染。如下肢潰瘍感染長期不癒者，可能需要截除下肢

2. 急性併發症

急性血糖過低 (血糖少於3.9mmoil/L)：

  • 患者可能出現會出心跳加速、嚴重饑餓、頭暈、眼花、震顫、發抖、冒冷汗、嘴唇、舌頭或手指有麻痺感覺，昏昏欲睡、甚至神智不清
  • 若患者清醒，可服用15克容易吸收的碳水化合物，如方糖/果汁糖3粒、3茶匙砂糖、普通汽水或果汁半杯，徵狀改善後加麵包1小片或餅乾3-4塊

急性血糖過高 (血糖等於或超過15mmoil/L)：

  • 患者可能會呼吸快而深、有噁心、嘔吐、劇渴現象、並引致神智不清或昏迷情況
  • 此時患者應盡快送院醫治

資料來源：減重專科醫生 王律婷衞生署醫管局

專家履歷：王律婷

初日診所控糖減重與兒童成長門診醫生，專長為肥胖症、糖尿病、兒童生長、甲狀腺疾病。

延伸閱讀：專家票選15大降血糖食物  第1名擊敗洋蔥/秋葵 抗發炎增免疫力

---

相關文章：

75歲醫生曾患糖尿病 23年無需服藥靠1招控血糖 身體回春沒蛀牙如年輕人

血糖失控可致腎功能受損！醫生教飲食4招穩血糖防腎病 先吃蔬菜再吃飯未必夠？

嚴重糖尿病男子吃飯做2事 不靠藥成功降血糖 醫生推介8食物逆轉糖尿病

預防糖尿病竟可吃朱古力？醫生教1周養成7大穩血糖習慣 餐前必喝這飲品！

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
六合彩報復性返本 咁樣落注1賠960 幸運兒：買咗咁多年嘅錢一次過俾返我｜Juicy叮
六合彩報復性返本 咁樣落注1賠960 幸運兒：買咗咁多年嘅錢一次過俾返我｜Juicy叮
時事熱話
10小時前
長者樂悠咭專享新春優惠！易賞錢大派$600利是 百佳、屈臣氏、豐澤消費即享
長者樂悠咭專享新春優惠！易賞錢大派$600利是 百佳、屈臣氏、豐澤消費即享
生活百科
9小時前
長者生活津貼2026｜長生津/生果金（高齡津貼）下月擬加2.2%！即睇最新金額/年齡要求/資產上限/離港限制/發放日期/申請懶人包
00:55
長者生活津貼2026｜長生津/生果金（高齡津貼）擬加2.2%！即睇最新金額/申請資格 資產過上限可善用年金計劃?
飲食
2026-01-28 16:41 HKT
黃埔天地「幸福緣定桃花園」 新春多元活動吸人流
活動資訊
2026-01-28 18:44 HKT
新世界傳易主 周大福鄭家純家族擬售控股權予美資黑石
新世界傳易主 確認獲投資者接洽 鄭家純家族據報擬售控股權予美資黑石
商業創科
10分鐘前
「手機碰瓷黨」專門針對一類人 跌一跌機身裂晒屈高昂維修費 苦主提4大要點可避無妄之災 ｜Juicy叮
「手機碰瓷黨」專門針對一類人 跌一跌機身裂晒屈高昂維修費 苦主提4大要點可避無妄之災 ｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
粵車南下｜內地客駕車闖梅窩禁區泊公園遭舉報 內地網民稱港有「民間糾察隊」？ 促查北上港車亂停放
粵車南下｜內地客駕車闖梅窩禁區泊公園遭舉報 內地網民稱港有「民間糾察隊」？ 促查北上港車亂停放
社會
5小時前
巴士男乘客無法解開安全帶 被困逾45分鐘 城巴致歉並調查原因
01:20
巴士男乘客無法解開安全帶 被困逾45分鐘 城巴致歉並調查原因
突發
3小時前
長者社企麵包店荃灣開張！每日新鮮出爐蛋撻/菠蘿包 全場8折優惠+必試$55越式法包配咖啡
長者社企麵包店荃灣開張！每日新鮮出爐蛋撻/菠蘿包 全場8折優惠+必試$55越式法包配咖啡
飲食
2026-01-28 18:15 HKT
79歲陳嘉儀激罕露面憶亡夫 放棄搶救老伴被子怪責：點解唔救爸爸？獨住珠海5年喊足年半
79歲陳嘉儀激罕露面憶亡夫 放棄搶救老伴被子怪責：點解唔救爸爸？獨住珠海5年喊足年半
影視圈
12小時前