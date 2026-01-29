36歲女工程師患糖尿病8年 醫生教2招5個月後改善病情 必做1類運動降血糖

患上糖尿病注定要終身服藥？一名36歲女工程師患糖尿病8年，在醫生指導下憑2個簡單方法，僅5個月便成功改善病情，當中包括必做1項運動穩定血糖。

36歲女工程師患糖尿病8年 醫生教2招5個月後改善病情

減重專科醫生王律婷在Facebook專頁發文分享，該名36歲從事科技業的女工程師，深受糖尿病困擾長達8年，感到相當無助。高壓的工作節奏讓她難以規律飲食，長期以來糖化血色素（HbA1c）一直徘徊在8-10%的危險區間，並需同時依靠胰島素與口服降血糖藥控制。她初診時的檢驗數據如下：

糖化血色素（HbA1c）：10.9%

空腹血糖：284mg/dL

體脂率：36%

【同場加映】糖尿病定義及症狀

王醫生從她眼中看到挫折與無助，便鼓勵她：「有動機妳就已經成功一半了! 給自己幾個月的時間把健康的生活型態重新建立起來，我們先控糖再減重。」並建議她從2項日常習慣著手：

精準的飲食管理：學習辨識食物種類，並掌握碳水化合物、蛋白質與蔬菜的攝取份量。

抽空規律運動：透過肌力訓練提升身體對糖分的代謝效率，因為肌肉是代謝糖分的隊友。

她表示，該女子經過5個月的努力，再次進行檢查時，糖化血色素已降至5.3%，達到一般正常人的水平，體脂率也下降至28%。從連續血糖監測數據可見，其血糖全天平穩度達99%，幾乎穩定。最讓人振奮的是，她已經可以完全脫離胰島素注射，口服降血糖藥的劑量也大幅減少。

全港糖尿病患者逾70萬 留意8大初期症狀

據本港醫管局的數據顯示，本港約有70萬名糖尿病患者，佔總人口約10%，即每10名港人便有1人是糖尿病患者。糖尿病更有年輕化趨勢，年齡35歲以下人士有2%發病。根據世界衞生組織的準則，如空腹血糖大過或等於7 mmol/L，或餐後2小時血糖高於11.1 mmol/L的人士，則可判斷為患上「糖尿病」。空腹的定義為禁食8小時以上。當中，糖尿病主要可分兩大類型，並會出現以下常見症狀：

第1型糖尿病（胰島素依賴型）

病因：胰臟內製造胰島素的細胞遭受破壞，不能製造胰島素。

原因：與遺傳、自身免疫系統出現毛病或環境因素有關。

第2型糖尿病（非胰島素依賴型）

病因：最常見的類型，體內的胰島素分泌正常或相對些微減少，但胰島素不能發揮功能，病因是身體對胰島素產生抗拒性。

原因：與遺傳、不良飲食習慣、體形肥胖或缺乏運動有關。

糖尿病者初期常見徵狀

經常口渴 小便頻密 感到飢餓 體重下降 容易疲倦 視力模糊 傷口不易癒合 皮膚痕癢，女性或會出現陰部發癢的情況

小心2大糖尿病併發症 嚴重恐中風/截肢

據醫管局資料，糖尿病有機會引起急性或慢性併發症，嚴重者有機會導致截肢或致命風險：

1. 慢性併發症

若糖尿病控制不當，血糖長期偏高，血管和神經系統容易受到損壞，令身體器官長期受損，甚至喪失功能，有致命風險：

腦：腦血管病如中風等

眼睛：視網膜病變、白內障、青光眼

心臟及血管：冠心病、心臟衰竭、高血壓

腎臟 ：蛋白尿、感染、腎功能衰竭

足部：神經病變、血管病變、潰瘍、感染。如下肢潰瘍感染長期不癒者，可能需要截除下肢

2. 急性併發症

急性血糖過低 (血糖少於3.9mmoil/L)：

患者可能出現會出心跳加速、嚴重饑餓、頭暈、眼花、震顫、發抖、冒冷汗、嘴唇、舌頭或手指有麻痺感覺，昏昏欲睡、甚至神智不清

若患者清醒，可服用15克容易吸收的碳水化合物，如方糖/果汁糖3粒、3茶匙砂糖、普通汽水或果汁半杯，徵狀改善後加麵包1小片或餅乾3-4塊

急性血糖過高 (血糖等於或超過15mmoil/L)：

患者可能會呼吸快而深、有噁心、嘔吐、劇渴現象、並引致神智不清或昏迷情況

此時患者應盡快送院醫治

資料來源：減重專科醫生 王律婷、衞生署、醫管局

專家履歷：王律婷

初日診所控糖減重與兒童成長門診醫生，專長為肥胖症、糖尿病、兒童生長、甲狀腺疾病。

延伸閱讀：專家票選15大降血糖食物 第1名擊敗洋蔥/秋葵 抗發炎增免疫力

---

相關文章：

75歲醫生曾患糖尿病 23年無需服藥靠1招控血糖 身體回春沒蛀牙如年輕人

血糖失控可致腎功能受損！醫生教飲食4招穩血糖防腎病 先吃蔬菜再吃飯未必夠？

嚴重糖尿病男子吃飯做2事 不靠藥成功降血糖 醫生推介8食物逆轉糖尿病

預防糖尿病竟可吃朱古力？醫生教1周養成7大穩血糖習慣 餐前必喝這飲品！