銀屑病易與濕疹混淆？延誤治療恐致關節變形 引發糖尿病、心血管病

銀屑病俗稱「牛皮癬」，雖不具傳染性，也不會致命，但患者的皮膚會出現鱗屑狀斑塊，嚴重影響外觀，不少患者因此而感到焦慮與抑鬱。根據世界衞生組織的資料顯示，銀屑病屬於全球常見皮膚病之一，約2-3%人口受影響，估計本港有超過兩萬名患者。皮膚科專科醫生陳啟明接受《星島頭條》訪問時指，銀屑病的成因複雜，天氣乾燥或壓力大亦會令病情惡化。近年生物製劑的發展，可說是銀屑病治療的重大突破。而生物相似劑，更為經濟負擔能力有限的患者，帶來新曙光。

銀屑病可由喉嚨發炎或皮膚損傷觸發

陳醫生指出，銀屑病的成因，往往受遺傳、免疫系統異常、環境因素所影響。壓力、感染（如喉嚨發炎）、皮膚損傷及某些藥物均可能誘發或惡化病情。而不良的生活習慣如吸煙、飲酒、肥胖和缺乏運動，亦會進一步增加患病的風險。

銀屑病與濕疹如何分辨？

銀屑病與濕疹常被混淆，其實兩者在病徵上並不難區分，當中分別如下：

銀屑病患者的皮膚表面有紅色的斑塊，並有多層銀白色的鱗屑，患處邊界比較清晰，通常在頭皮、背部及手肘、膝蓋外側；反之，濕疹的紅疹邊界較模糊，常見於手肘及膝蓋內側、面部和腳背。

而銀屑病痕癢程度一般較濕疹輕微，在冬季通常較易惡化。原因是冬天天氣乾燥、皮膚水分流失快，容易誘發皮膚爆裂；膿瘡性銀屑病（非細菌感染）患者會出現疼痛，而患處更會滲出膿液。皮膚破損亦增加二次細菌感染風險。而指甲出現病變，往往是銀屑病常見的症狀，很多時候患者的指甲會出現凹陷、變形，甚至脫離甲床。濕疹患者甚少會出現離甲或指甲變形的情況。

嚴重的濕疹，濕疹的邊界比較模糊。（受訪者提供）

尋常型銀屑病，銀屑病的邊界比較清晰。（受訪者提供）

銀屑病或出現甚麼併發症？

陳醫生提醒，銀屑病宜及早治療，倘若延遲治療，會令病情惡化，皮膚斑塊擴大、痕癢加重。更有機會出現其他併發症，包括心血管疾病、糖尿病、代謝綜合症及情緒問題。約三成患者會出現銀屑病關節炎，症狀包括關節腫痛、僵硬，嚴重者可致傷殘。

銀屑病如何治療？

陳醫生指，現時治療銀屑病的方法有很多，醫生會根據病情對患者的生活影響、年齡、共病、過往治療反應及個人意願選擇最合適方案。

傳統的治療包括外用藥膏，如類固醇、維他命D衍生物；紫外線治療；口服或注射藥物，如甲氨蝶呤、環孢素，以及較新的阿普斯特等。

如中度至嚴重的患者試過以上方法都無效，陳醫生建議，可嘗試有如「Game Changer」的生物製劑，針對免疫系統進行調節，降低炎性反應，改善銀屑病的症狀。注射藥物後痛楚與脫皮情況可迅速受控，最理想的情況下，甚至可以達致完全緩解。生物製劑雖然療效顯著，惟價格高昂，而且一般需要持續注射，所以令不少患者卻步。

銀屑病治療｜生物相似劑：降低門檻的關鍵鑰匙

對於因經濟能力有限，從未試過生物製劑的患者，陳醫生建議，可考慮注射生物相似劑。生物相似劑，是與原研生物製劑高度相似的藥物。原研生物製劑的專利屆滿的時候，市場便可容許其他生產商，生產「仿製」的藥物，給有需要的市民大眾。根據多項國際臨床研究，生物相似劑在治療銀屑病的療效和安全性方面，均與原研生物製劑相近；而價格約為生物製劑的價格的三分之一至五分之一，大幅提升可負擔性。

銀屑病治療｜20歲年齡組別患者值得採用生物相似劑

陳醫生曾有一位二十多歲的銀屑病病人，他由喉嚨受感染誘發病情，本來自己買藥處理，沒認真跟進。之後皮膚突然變差，甚至出現膿瘡。

陳醫生直言：「這一類病人，正是最值得考慮生物相似劑的族群。」他們正值事業起步或學業關鍵期，經濟能力有限，且需要穩定的健康狀態和整潔的儀容，以應付日常的工作和社交。陳醫生指，生物相似劑正好為這群在經濟與病情間掙扎的年輕患者，提供了切實可行的新選擇。「如果因為經濟問題而延誤治療，等到關節變形或者出現其他併發症，到時就算用藥，部分損傷也無法逆轉。」

受訪專家履歷：皮膚科專科醫生陳啟明

1993年畢業於香港大學醫學院，其間獲得香港中文大學流行病學與生物統計學理學碩士。早年致力於感染及傳染病科以及微生物專科，其後再取得皮膚及性病科專科醫生資格，現為註冊皮膚及性病專科醫生。

