45歲男生唇瘡靠AI診症 自行買藥誤服3倍劑量 致急性腎損傷送院

人工智能（AI）日益普及，但用於醫療診症卻可能暗藏風險。浙江杭州一名男子因患上唇瘡（口唇皰疹），卻貪方便用AI問診，再自行購買及服用藥物後，竟誤服超過標準劑量3倍的抗病毒藥，導致急性腎損傷，需緊急送院；醫生提醒市民切勿以AI取代專業醫療診斷。

45歲浙江男「生唇瘡」靠AI診症 誤服3倍劑量藥物

綜合內媒報道，據浙江省立同德醫院指，杭州一名45歲姓吳的男士因為口周出現皰疹（唇瘡），故自行透過AI問診、查詢治療建議。根據AI推薦，他購買了抗病毒藥物「伐昔洛韋」服用。數天後，他感到疲倦噁心，起初只以為患感冒，遂自行服用感冒藥，結果症狀惡化，當晚被家人送往急診室。

肌酸酐飆10倍 確診急性藥物性腎損傷

醫院檢查結果顯示，吳先生的血肌酸酐值高達800 umol/L，較正常值（110 umol/L）高出近8倍，相比起他在2025年底體檢時約80 umol/L的水平飆升了10倍。腹部CT掃描更發現其輸尿管及膀胱出現不規則水腫，隨即被轉入腎臟科病房。醫生進一步了解後發現：

吳先生購買的是進口伐昔洛韋，每粒劑量為國產常用藥的3倍

AI建議僅提供「每次服用粒數」，未註明「克數」或具體劑量

他按AI建議服用了8粒藥物，實際攝入劑量超過標準劑量3倍

再疊加服用感冒藥，進一步加重腎臟負擔

經診斷，吳先生患上「急性藥物性腎損傷」，在接受「水化治療」（通過靜脈輸液促進藥物排出）及活血祛瘀解毒中藥治療後，其血肌酸酐在5天內回落至正常範圍，目前已康復出院。

醫生警告：AI無法替代臨床診斷 用藥劑量須高度個人化

浙江省立同德醫院腎病風濕科主任陳欽指出，藥物性急性腎損傷風險不容忽視，因為腎功能會在短時間內急速下降，嚴重者可發展為腎衰竭，甚至需要終身透析。所有急性腎損傷病例中，約20%與藥物相關；老年群體中，藥物相關性腎損傷比例更高。

陳主任強調，AI雖能提供資訊參考，但絕對無法替代專業醫護人員的臨床判斷，因為藥物治療涉及的個體差異非常大：

體重差異 ：劑量需按體重精確計算

：劑量需按體重精確計算 肝腎功能 ：代謝能力不同影響用藥安全

：代謝能力不同影響用藥安全 合併疾病 ：是否有合併高血壓、糖尿病、痛風等疾病

：是否有合併高血壓、糖尿病、痛風等疾病 藥物交互 ：同時服用其他藥物可能產生相互作用

：同時服用其他藥物可能產生相互作用 病情嚴重度：不同病情需不同用藥選擇

陳主任補充，部分藥物可能引發「過敏性間質性腎炎」，此症往往需要進行腎穿刺活檢才能確診，並需接受長療程的荷爾蒙治療。若患者求診時間過晚，就可能造成不可逆的腎臟纖維化，腎功能將無法恢復至正常水平。

急性腎損傷是甚麼？有何症狀？藥物引起急性腎損傷？

當腎臟功能突然急劇下降，無法有效過濾血液中的廢物，便會發生急性腎損傷。此情況會導致有害廢物在體內積聚，同時令血液化學平衡失調。急性腎損傷（以往稱為急性腎衰竭）最常見於重症住院病人。其嚴重程度可由輕度至重度不等。若情況嚴重且持續未獲適當治療，可能危及生命；然而，這種損傷亦具有可逆性。對於本身健康狀況良好的患者，腎功能有機會恢復至正常或接近正常的水平。

急性腎損傷症狀包括：

尿量減少

積液（可能導致氣短和腿部、腳踝或腳腫脹）

疲勞

意識模糊或精神恍惚

噁心

腹部或肋廓下方一側疼痛

無力

心律不整

搔癢

食慾不振

胸部疼痛或壓迫感

重度病例中出現癲癇發作或昏迷

要留意，有時急性腎損傷不會導致任何症狀。雖然藥物是疾病預防和治療的重要手段，卻也是造成急性腎損傷的主要原因之一。「常見藥物」引起的急性腎損傷：

抗微生物藥：部分抗生素（如氨基糖苷類）、抗病毒藥（如替諾福韋）及抗黴菌藥，可能損害腎臟。須嚴格遵循醫囑服用，切勿自行更改劑量或濫用。 非類固醇消炎藥：即常見的止痛退燒藥如布洛芬等。偶爾按說明服用尚可，但若痛楚或發燒持續，應求醫而非長期自行服藥。 顯影劑：進行血管造影或電腦掃描時使用的含碘或釓造影劑，可能傷腎，尤其對腎病患者。檢查前後充分補水有助排出顯影劑，降低風險。 抗腫瘤藥物：部分化療藥、標靶藥及免疫治療藥物可能影響腎功能。患者治療期間應密切監測腎功能指標，如血肌酸酐及尿蛋白。 中草藥：部分中藥材具有腎毒性，應在註冊中醫師指導下使用，切勿輕信成分不明的偏方或保健品。 減肥藥：部分產品可能引致脫水或高尿酸，從而損傷腎臟。

資料來源：新浪新聞、Mayo Clinic、上海第九人民醫院

