肝癌治療重大突破！港大首創「仿生肝立方」技術 減低試藥副作用提高生存期

肝癌是全球第六大常見癌症，也是第三大癌症死因。香港大學（港大）李嘉誠醫學院團隊成功研發全球首個「仿生肝立方」，透過三維生物打印技術，以患者自身的細胞與細胞外基質精確重建其肝癌微環境，為實現快速、可靠的個人化藥物篩選與高效藥物開發展開新一頁。

外國醫學期刊《The Lancet》發表的最新研究報告指，肝癌新發病例數量將從2022年的87萬，增加至2050年的152萬，增幅近1倍，恐造成137萬人患肝癌死亡。傳統治療方式往往忽略患者腫瘤微環境的個體差異，導致療效有限、副作用大和治療延遲等問題。

李嘉誠醫學院團隊研發這項創新技術，能高度模擬患者腫瘤特徵，包括細胞的數目、組織硬度與免疫微環境等，從而協助醫生快速評估各種藥物及新興療法的效果與副作用，作出更精準的治療方案。此技術已於日內瓦國際發明展榮獲「發明金獎」、「中國發明協會」特別大獎，以及亞洲醫療健康高峰論壇「 最佳初創表現獎」。

從「試藥」走向「選藥」 把握黃金治療期

肝癌治療現時缺乏個人化藥物篩選平台，患者常經歷多次治療失敗，或難以找到最適合自己的藥物方案，不僅承擔沉重經濟負擔，更可能延誤治療時機。李嘉誠醫學院團隊表示，「仿生肝立方」正正針對此痛點，有助加快和評估各種藥物對病人的反應及副作用，為病人提供更精準的治療方案，減低因延誤治療而引致癌病復發的風險。目前，仿生肝立方已在本地醫院招募患者開展臨床試驗，以加速推動臨床應用。

領導此研究項目的港大醫學院臨床醫學學院外科學系講座教授萬鈞教授指出，「仿生肝立方」能加快鎖定對患者最有效的藥物，從而顯著提升治療效率、減輕副作用，有望大幅提高患者生存期。在製藥方面，此平台可取代傳統的動物模型試藥，有助提高研發效率、降低成本和縮短研發周期。

在基礎研究領域，模型能有助科研人員深入探索免疫調控機制，發掘新治療靶點與策略。「仿生肝立方」的應用前景廣泛，其技術框架可拓展至其他肝病與癌症，推動精準醫療的普及。目前該技術正在本地公立和私立醫院進行臨床試驗，團隊期望以科學數據為基礎，加速產品於本地及國際市場落地，造福更多患者。

「仿生肝立方」擁有五大核心技術

1. 個體化生物材料提取：細胞、基質蛋白分離技術，從患者組織中分離肝細胞、腫瘤細胞、免疫細胞及基質蛋白，為每位病人度身訂製高度仿生化的體外肝癌模型「肝立方」。

2. 三維生物打印技術：建構同時包含正常組織、腫瘤組織與血管結構的仿生模型，比傳統培養方式更真實反映病人腫瘤內的實際情況。

3. 人工智能輔助患者參數化與打印：基於臨床生物樣本庫訓練的人工智能模型，通過關聯組織病理學特徵、組織硬度及腫瘤免疫微環境亞型，為每位患者確定最優打印幾何結構與生物墨水成分配比。

4. 定製化患者特異性腫瘤特徵測量體系：通過精準測定腫瘤硬度、免疫特徵等患者特異性指標，以高度仿生方式重構患者個體化腫瘤微環境。

5. 內置微血管系統：使模型能在實驗室中持續進行藥物測試，評估各項療法對患者腫瘤的治療效果。

研究團隊簡介

港大醫學院外科系萬鈞教授領導的研究實驗室，從事肝癌術後復發及免疫微環境研究數十年，是肝臟腫瘤學、移植腫瘤學和移植免疫學領域的國際知名團隊。

肝癌常見症狀

根據醫管局資料，肝臟具有神奇的自我修復功能，即使只剩下一小部分能夠工作，肝臟依然可以正常運作，因此肝癌早期病徵並不明顯。當腫瘤逐漸增大時，可能引致以下症狀：