糖尿病併發冠心病手術難度極高 港大醫學院嶄新治療策略雙管齊下 心衰竭/死亡風險大減10%

第二型糖尿病患者常併發複雜的冠狀動脈疾病，治療棘手且風險高。香港大學醫學院一項最新研究帶來喜訊，透過創新的冠脈造影技術結合新一代降血糖藥的互補策略，能為糖尿病患者築起雙重保護，將心血管事件風險及死亡率大幅降低10%。

糖尿病併發冠心病手術難度高 港大醫學院新治療策略降死亡風險

對於同時患有第二型糖尿病與冠狀動脈疾病的病人，他們的血管往往因為動脈粥樣硬化擴散，而出現多處的狹窄或阻塞，使得心臟科醫生在動手術時充滿挑戰，難以將所有阻塞的血管「完全重建」。因為傳統評估方式的局限，一些表面看似輕微、實則嚴重影響血流的功能性阻塞可能會被忽略，導致大部分患者術後仍存在血管殘餘狹窄、未完全重建和持續缺血問題，增加長遠的心臟病風險。

港大醫學院發現caFFR技術配合降血糖藥有效保護糖尿病患者心臟。

為了解決這個難題，港大醫學院臨床醫學學院內科學系臨床教授姚啟恒領導的研究團隊，採用了一項名為「caFFR」的嶄新影像分析技術。透過用常規的冠狀動脈造影圖像，就能準確計算出每一處狹窄對血流的實際影響。醫生因而能夠真正掌握血管阻塞情況及缺血原因，並能制定更有效的介入治療方案。而對於病情複雜、無法完全打通所有血管的患者，則透過使用新型降血糖藥「SGLT2抑制劑」發揮強大的血管保護作用。

由港大醫學院臨床醫學學院內科學系及香港大學深圳醫院組成研究團隊，分析了671名患者數據發現，在未能完全重建血管的患者中，若同時使用SGLT2抑制劑，他們在3年內的重大不良心血管事件發生率由17.8%大幅降至 8.3%，全因死亡率更由16.3%銳減至6.3%。這意味著，縱使血管結構風險仍在，但透過使用SGLT2 抑制劑獲得重要的保護屏障，能夠顯著減低未來的心血管疾病風險。

姚啟恒教授表示，caFFR系統可以為糖尿病患者進行功能性評估，提升血管重建效果；而SGLT2 抑制劑可為未能完全重建血管的患者提供強大的心血管保護，改善他們的存活率。

姚啟恒教授表示，此雙管齊下的互補策略，為治療糖尿病人的心臟病帶來重大突破：「我們的研究顯示，利用創新的caFFR系統，為糖尿病患者進行功能性評估，能協助醫生更準確找出真正造成缺血的病變，從而提升血管重建的效果。而對於未能完全重建血管的患者，SGLT2抑制劑可提供強大的心血管保護，大大改善他們的存活率。」

