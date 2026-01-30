長期胃酸倒流恐灼傷食道致癌 醫生教7招改善反酸/火燒心 常喝茶喝咖啡也傷胃？

胃酸倒流，又稱胃食道逆流，是由於胃部的酸性內容物不正常地逆流至食道，引起胸口灼熱、喉嚨不適、慢性咳嗽等症狀。腸胃肝臟科專科醫生施婉珍接受《星島頭條》訪問指，這些不適感往往在進食後或夜間加重，容易令人以為只是「食滯」或偶發胃痛而掉以輕心。若反覆發作而未受控，胃酸長期刺激食道黏膜，可能導致食道發炎、潰瘍，甚至增加食道癌相關風險，因此及早辨識與處理非常重要。

胃酸倒流有哪些常見成因？

施婉珍醫生指，胃部與食道交界位置有一個「下食道括約肌」，平日會像閥門一樣，在吞嚥時打開，其餘時間保持閉合，防止胃酸逆流。當這個閥門因張力下降而鬆弛，或因功能失調而無法完全關閉時，胃酸便更容易往上走，引發各種不適。

飲食習慣往往是最常見的誘因之一。高油脂、辛辣或過甜食物，以及咖啡因與酒精，都可能令括約肌更容易放鬆；如果再加上進食速度太快、暴飲暴食或常常吃太飽，便會令胃內壓力上升，胃酸更容易被擠回食道。對本身消化較慢、胃排空能力較弱的人而言，餐後胃脹的時間拉長，反流發作的機會亦會增加。

生活方式與身體狀態同樣影響明顯。肥胖會增加腹腔壓力，令胃部更容易受到擠壓而反流；吸煙會削弱括約肌張力；飯後立即躺下或彎腰做事，亦會讓胃酸更容易逆流。心理壓力過大時，身體的壓力反應可能影響腸胃蠕動與胃酸分泌，令症狀變得更頻密、更難受。

此外，也有一些特定狀況會令胃酸倒流惡化，例如懷孕期間腹壓增加及荷爾蒙變化、服用某些藥物而刺激胃部或影響括約肌功能，以及食道裂孔疝等結構問題，都可能導致或加重反流。

胃酸倒流3大症狀 胸痛似心臟病發？

施醫生提醒，胃酸倒流的表現不一定「像胃病」，有時甚至會被誤認為心臟問題或咽喉炎，因此更需要留意身體發出的訊號。

1. 火燒心

最典型的症狀是火燒心，也就是胸口或胸骨後方出現灼熱感，常在進食後一段時間發作，彎腰、用力或平躺時可能更明顯。有些人會同時出現反酸，感覺酸性液體回湧至咽喉或口腔，帶來酸苦味。這種情況在夜間較常見，容易影響睡眠，早上起床亦可能覺得口腔黏膩或喉嚨不舒服。

2. 胸痛

部分患者會出現胸痛，程度可輕可重，由於食道與心臟的神經分布有部分重疊，胃酸刺激所引起的疼痛可能與心臟不適相似。若伴隨呼吸困難、冒冷汗、手臂或下顎痛等情況，更應盡快求醫排除心血管疾病。

3. 吞嚥困難

另一個不容忽視的警號是吞嚥困難。長期反流可能令食道黏膜反覆受損，形成發炎、疤痕與狹窄，初期可能只是吞嚥固體食物時覺得卡住或不順，若情況惡化，連吞嚥液體也可能變得困難。出現此類症狀時，建議盡早評估，不要自行拖延。

長期胃酸倒流增癌變風險

胃酸倒流若只是偶發，透過飲食調整可能很快緩解；但若症狀反覆、持續或影響生活，便不能只靠「忍一忍」。胃酸長期刺激食道會引起食道炎，使人反覆出現灼熱、疼痛及吞嚥不適；若炎症進一步加重，可能形成潰瘍，甚至出血。反覆修復與發炎亦可能導致食道狹窄，令吞嚥越來越困難，影響營養攝取與生活質素。

更需要警惕的是，長期未受控的反流會增加食道黏膜細胞出現病變的機會，令食道癌相關風險上升。雖然並非所有胃酸倒流患者都會面臨這問題，但正正因為此病可預防、可控制，才更值得及早處理。

如何治療胃酸倒流？甚麼情況要動手術？

她提醒，當胃酸倒流症狀頻密出現，或已影響睡眠、飲食與日常工作，建議尋求醫生評估。臨床上，醫生可能按情況建議胃鏡檢查，以了解食道與胃黏膜是否出現發炎、潰瘍或其他病變；亦可能安排二十四小時食道酸鹼監測，以客觀量度反流頻率與酸度；有需要時，會配合食道運動功能測試或影像學檢查，以排除其他疾病並評估結構與蠕動問題。

治療一般分為藥物、生活習慣調整，以及在嚴重或反覆復發的情況下考慮手術。症狀較輕或發炎程度不高者，常以抑制胃酸分泌或中和胃酸的藥物作控制，同時配合改善飲食與作息，通常可以明顯緩解。若合併胃排空較慢，醫生亦可能視情況使用促進腸胃蠕動的藥物，以減少胃內壓力。

如果症狀嚴重、藥物效果不理想，或已出現明顯併發症，便可能需要進一步討論手術選項。常見方式包括以手術加強胃食道交界的「閥門」功能，或以植入裝置增強括約肌閉合能力；亦有部分以內窺鏡方式進行處理，透過製造黏膜收縮達到減少反流的效果。實際方案需按檢查結果、病情嚴重度與個人狀況，由醫生評估選擇。

預防及改善胃酸倒流7大方法

為預防與改善胃酸倒流，核心是減少括約肌被放鬆的因素、降低胃內壓力，並妥善管理餐後與夜間兩個高風險時段。她提出7大預防建議：

1. 減少刺激性食物與飲品

咖啡、濃茶、酒精、碳酸飲品、辛辣與高油脂食物常會令括約肌更易鬆弛，亦可能刺激胃酸分泌。與其完全禁止，不少人更適合先記錄「引發清單」，找出自己最容易觸發反流的食物，再逐步減量與替代。

2. 調整進食節奏與份量

細嚼慢咽能減少吞入空氣與胃脹，亦能讓胃部更順利消化。避免暴飲暴食，尤其避免晚餐吃得過飽。餐後應留出一段直立活動時間，減少立即躺下的機會，對改善夜間反流很關鍵。

3. 維持健康體重並規律運動

腹部脂肪增加會提高腹壓，令反流更容易發生。透過飲食控制與有氧運動，把體重維持在健康範圍內，往往是最具長期效益的改善方法之一。

4. 改善睡眠姿勢與睡前習慣

若容易夜間反流，可把床頭抬高約15-20cm，利用重力減少胃酸上湧。要注意單純墊高枕頭未必有效，反而可能令身體彎曲而增加腹壓。晚餐或宵夜與就寢之間應保留至少2小時，讓胃部有時間排空，能顯著減少睡眠中反酸與咳嗽。

5. 戒煙與限制飲酒

尼古丁會降低括約肌張力，使反流更頻密；酒精不但刺激胃酸分泌，亦可能損傷食道黏膜，令發炎更難痊癒。若短期內難以完全戒除，也建議先設定可行目標，例如逐步減量，並避免空腹飲酒與睡前飲酒。

6. 學會減壓與規律作息

壓力大時，腸胃蠕動與胃酸分泌容易被打亂，症狀也更容易反覆。每天預留固定時間做放鬆活動，例如深呼吸、伸展、瑜伽或靜觀練習，配合充足睡眠，對長期控制反流很有幫助。

7. 避免穿著過緊的衣物

腰腹部過度束緊會增加腹壓，尤其在飯後更容易引發反流。選擇舒適、透氣，以及腰圍不過度壓迫的衣物，都是簡單但常被忽略的預防方式。

胃酸倒流何時應盡快求醫？

她強調，如果反流症狀每周反覆出現、夜間影響睡眠，或需要長期依賴成藥才可舒緩，便應諮詢醫生作進一步評估。若出現吞嚥困難、吞嚥疼痛、體重不明原因下降、嘔血或黑便、持續胸痛等警號，更應盡快求醫，以免延誤診斷與治療時機。

受訪專家：腸胃肝臟科專科醫生 施婉珍

香港中文大學內外科全科醫學士、英國皇家內科醫學院院士、香港內科醫學院院士、香港醫學專科學院院士（內科）

延伸閱讀：手舉過頭恐越睡越累？醫生教正確睡姿改善12種疾病 冠心病/胃酸倒流應如何睡？

