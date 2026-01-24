Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

30歲女吃自助餐後腹痛離世 體內三酸甘油脂揭超標26倍 醫生揭致命關鍵

醫生教室
【胰臟炎/高三酸甘油脂血症】一名30歲女子享用自助餐後出現腹痛，送院證實患上急性胰臟炎，經治療兩日後因多重器官衰竭離世，其體內的三酸甘油脂水平更嚴重超標26倍。對於女子病情急速惡化的原因，醫生解釋與女子生前一個錯誤決定有關。

30歲女食自助餐後腹痛離世 醫生揭致命關鍵 

台灣的安南醫院醫療副院長許秉毅在Facebook發文指，該位30歲的女子和友人到酒店享用了一頓高檔自助餐後，半夜突然出現劇烈上腹痛，於是被緊急送到急症室。經檢查後發現，她的血中澱粉酶非常高，確診嚴重的急性胰臟炎，需要立刻住院治療。

女子隔天早上開始出現呼吸急促、腎功能變差及血鈣也下降等情況，病情明顯惡化，馬上把她轉送到加護病房，並需要接受插喉、呼吸器等治療。然而，她病情進展非常迅速，翌日就出現休克，最終不幸離世。

對於女子的死亡原因，醫生在治療過程曾詢問她的病史，得悉原來女子過去曾經三酸甘油偏高，也曾服藥控制，但因為不想長期服藥，後來就自行停藥了。令人遺憾的是，等到她過世後，她的三酸甘油脂檢驗結果才回報，其數值竟然高達4,000多mg/dL（正常值：不應超過150mg/dL），這亦成為她病情惡化急速的原因之一。

高三酸甘油脂血症是甚麼？

許秉毅醫生指，當血液中的三酸甘油脂（TG）濃度超過150mg/dL 時，即診斷為高三酸甘油脂血症。根據濃度不同，可分為：

  • 輕度至中度： 150–499 mg/dL。
  • 嚴重： ≥ 500 mg/dL。
  • 極嚴重： ≥ 1000 mg/dL (發生急性胰臟炎的風險非常高)。

長期三酸甘油脂過高會對全身健康造成嚴重威脅：

  1. 急性胰臟炎： 這是最危險的急性併發症，可能導致死亡、胰臟壞死或多重器官衰竭。
  2. 動脈硬化性心血管疾病（ASCVD）： 增加心臟病發作、中風及周邊動脈疾病的風險。
  3. 肝臟健康問題： 易導致代謝功能障礙相關脂肪肝（MASLD）、肝臟發炎、纖維化，甚至進展為肝硬化。
  4. 眼部與皮膚表現： 極高濃度（>1000 mg/dL）可能導致發疹性黃色瘤（皮膚出現黃紅色小丘疹）及視網膜脂血症（視網膜血管外觀呈現奶油色）。

如何預防高三酸甘油脂血症？

許秉毅醫生說，治療高三酸甘油脂血症的目標是預防急性胰臟炎（針對嚴重患者）與降低心血管風險（針對所有患者）。他提出以下2個方向預防及治療高三酸甘油脂血症：

2個方向預防高三酸甘油脂血症

1. 調整生活方式

許醫生指，這是治療高三酸甘油脂血症的首要步驟，可從以下5個方向著手

  • 控制體重：減輕體重 5–10% 可降低約 20% 的三酸甘油脂。
  • 飲食管理：減少精緻碳水化合物、含糖飲料及高果糖食品。
  • 限制酒精，酒精會大幅增加 TG 合成，建議戒酒。
  • 脂肪攝取：嚴重者（TG ≥ 500 mg/dL）需嚴格執行極低脂飲食。
  • 運動： 每週至少進行 150 分鐘的中強度有氧運動。

2. 藥物治療

  • 他汀類藥物（Statins）： 心血管疾病預防的基礎，可降低 10–30% 的 TG。
  • 纖維酸衍生物（Fibrates）： 如 Fenofibrate，能降低 20–50% 的 TG。
  • 高劑量魚油（Omega-3）： 處方級魚油（如 Icosapent ethyl）已被證明能顯著降低高風險患者的心血管事件。
  • 新型 RNA 療法： 如 Plozasiran 或 Olezarsen，針對基因機轉精準降脂，目前已在臨床試驗中顯示出極佳的療效。

許秉毅醫生補充，當血中三酸甘油脂濃度超過500 mg/dL時，要盡快找醫師開藥治療，並且一定要按時服藥，因為停藥可能致命。

資料來源：中國醫藥大學醫學系教授許秉毅

