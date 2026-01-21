兒童流感｜本港8日內錄3宗嚴重個案 14歲女童曾留醫ICU 醫生拆解兒童染疫易現併發症原因

【兒童流感】衞生防護中心昨日（20日）接獲一宗兒童感染流感嚴重個案，是8日內第3宗，涉及一名14歲女童。本港將踏入冬季流感季節，流感個案可能會有上升。本港兒科專科醫生韓錦倫曾接受《星島頭條》訪問指，中小學生屬流感高危族，呼籲最好盡快接種疫苗，預防流感。

兒童流感｜本港1月踏入冬季流感高峰期 醫生警告中小學生屬高危族

衞生防護中心昨日公布，接獲一宗14歲女童感染甲型流感的嚴重個案，亦是8日內第3宗兒童流感嚴重個案。該女童周日起出現發燒、流鼻涕、咽喉痛、咳嗽和肌肉痛，翌日到聯合醫院求醫，由於血壓持續偏低、故入住深切治療部，呼吸道樣本對甲型流感呈陽性反應，目前情況穩定。

調查指，女童已接種 2025/26 年度季節性流感疫苗，她的3名同班同學近日亦出現流感樣病徵，其中1人證實感染甲型流感，目前已出院，另外2人病況輕微。中心已要求校方實施感染控制措施並進行醫學監察。中心預計，隨着近日天氣寒冷，流行病毒株或會發生改變，流感活躍程度可能會再度上升，冬季流感季節即將到臨，呼籲所有年滿6個月或以上的人士應盡快接種季節性流感疫苗。

兒科專科醫生韓錦倫曾向《星島磺條》分享指，流感疫苗在接種後，通常需要2至3個星期才能讓人體產生足夠的保護力。他解釋，流感主要透過呼吸道飛沫傳播，而中小學生在校內互動密切，容易加速傳染病在校內擴散。韓醫生特別提醒家長及學童注意以下預防措施：

及時接種 ：盡早安排接種流感疫苗，讓身體有足夠時間建立防護。

：盡早安排接種流感疫苗，讓身體有足夠時間建立防護。 有病勿返學：若學童出現流感症狀，如發燒、咳嗽等，應留家休息，避免返校。充足休息是對抗流感的重要一環，既可避免病情加重，更能有效防止病毒在校園內傳播，保護其他同學。

兒童流感｜醫生指甲流傳播速度更快 病情較嚴重

韓醫生指出，甲型與乙型流感的症狀相似，主要區別在於病情嚴重程度。甲型流感通常傳播速度更快、病毒活動更強，患者發病較急，病情往往較重，並可能出現高燒。相比之下，乙型流感傳播速度稍慢，症狀及病情普遍較甲型輕微。在其實際診症經驗中，感染甲流的病人數量也相對較多。

重症風險非長期病患專屬，韓醫生解釋，即使沒有長期病史的健康人士，尤其是兒童，感染流感後亦有機會出現嚴重併發症。他強調：「部分孩子的免疫系統反應可能過於強烈，反而可能引發肺炎、心肌炎或腦炎等致命併發症。」故健康人士同樣可能面臨致命威脅。

許多家長認為孩子發燒、咳嗽可依靠自身抵抗力康復，但韓醫生警告此舉可能錯失治療先機。他提醒，一旦出現嚴重併發症，幼兒病徵可能不明顯，待確診時或已延誤治療。因此，家長需警惕，若孩子出現發燒、疲倦、食慾不振等症狀，應立即求醫。家中常備準確度較高的流感快測，亦有助及早偵測感染，切勿延誤就醫黃金時間。

