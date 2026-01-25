婆婆因1節儉習慣患大腸癌 靠3招抗癌30年不復發 最愛吃這種火鍋養生

飲食節儉也易患大腸癌？台灣一位60多歲奶奶證實患上大腸癌第3期，其患癌原因有機會與她的一個節儉飲食有關。不過，其後她接受治療，並透過3大日常健康貼士，成功控制大腸癌病情，病情至今已30年都未有復發，奶奶至今更已達97歲高齡。

婆婆因1節儉習慣患大腸癌 靠3招抗癌30年不復發

譚敦慈在節目《小宇宙大爆發》中分享，她的大腸癌奶奶過去在飲食上相當節儉，吃不完的食物會隔餐再吃，有時明明食物已經變味、發酸也捨不得丟棄，甚至會加入梳打粉來中和酸味後繼續食用。譚敦慈發現後極力阻止，並強調食物一旦發酸，代表已有細菌滋生，即便用方法去除酸味，有害物質仍存在其中。長期攝取這類不新鮮食物及加工醃漬品，被認為是誘發大腸癌的環境因素之一。

譚敦慈指，奶奶其後接受癌症治療後，同時徹底改變飲食習慣及搭配適度運動，後來大腸癌病情更漸漸穩定，不但不用再覆診，而且大腸癌病情30年以來也沒有復發，奶奶至今更已達97歲高齡。

譚敦慈提到，奶奶用以下3招飲食成功抗癌30年，大家不妨參考一下：

對抗大腸癌｜1. 以原型食物為主

捨棄不新鮮食物、醃漬類與加工食品。改以原型食物為主，例如魚、肉、蝦，但不吃魚丸、貢丸、蝦丸。

對抗大腸癌｜2. 吃清湯火鍋

第1步：先將2大盤青菜下鍋煮熟，並吃完這些蔬菜。

第2步：開始煮魚肉或瘦肉等蛋白質。

第3步：若吃雞肉，一定會先去除雞皮，減少脂肪攝取。

對抗大腸癌｜3. 適度運動

搭配規律的適度運動提升身體機能。

對抗大腸癌｜化療期間有何飲食貼士？

奶奶當時經歷了6次化療，過程相當成功。譚敦慈指，在化療期間，最重要的營養原則是 「吃得下、吃得夠」 ，以維持體力對抗治療副作用。她回憶，當奶奶因化療副作用而毫無食慾時，她曾特意準備炸雞這類口味較重的食物。在刺激食慾後，再去掉油炸的雞皮給她食用。

譚敦慈指，只要願意吃、吃得下，身體就有繼續戰鬥的能量。譚敦慈也提醒所有正在接受化療的患者及家屬，化療病人容易失去食慾，但只喝湯是不夠營養，一定要把實質的肉類食物吃下肚，才能提供身體修復與抗癌所需的充足蛋白質。

大腸癌的成因/高危因素/病徵

根據衞生署資料，大腸癌是結腸或直腸內的細胞異常生長所形成的癌病。癌細胞會持續生長，並逐漸擴散和轉移至身體其他部位。大腸癌是香港常見的癌症，以新增個案計算大腸癌更是男性第二位最常見的癌症。年紀愈大患上大腸癌的機會便愈高，特別是50歲以上的人士更要加倍注意。

大腸癌的高危因素包括：

高動物脂肪和低纖維（如蔬果）的飲食習慣

缺乏運動

家族中曾有人患上大腸癌或遺傳性腸病

結腸長期發炎(又稱潰瘍性結腸炎)或長出息肉

大腸癌的常見病徵包括：

大便帶血（呈鮮紅或深紅）或帶有大量分泌黏液

大便習慣改變，如大便變稀或便秘

剛大便後還有便急的感覺，但不能排出大便

腹部不適（經常有胃氣痛、飽脹或胃抽筋的感覺）

體重無故地下降

以上提出的大腸癌徵狀可能與其他疾病的徵狀相近，因此如發現任何異常徵狀，應及早請教醫生。另外，飲食習慣對預防大腸癌非常重要。保持健康的生活方式，能減低患上大腸癌的機會。因此，應多吃蔬果和五穀類食物，少吃肉類和動物脂肪。

資料來源：《小宇宙大爆發》、衞生署

延伸閱讀：60%肺癌患者確診已是晚期 推介4類食物防肺癌 缺維他命A易患癌？雞蛋可護肺？

---

相關文章：

看手腳5大異樣自測癌症風險 手指現1變化恐屬肺癌徵兆 伴隨這症狀增14倍死亡風險

不吸煙照患肺癌？1類人風險高近6倍 營養師教吃5類食物防癌護肺

煮食油煙恐致肺癌！公開11種食油發煙點擺脫致癌物 哪種適合煎炸更護心血管？

抗癌疫苗？｜研究揭這新冠疫苗可抗癌續命 肺癌患者接種後 壽命延長近1倍